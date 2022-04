MacBook Air 2022: dit weten wij tot nu toe

Fans met verouderde Apple-laptops baden dat er een nieuwe MacBook Air (2022) zou verschijnen op het Apples "Peek Performance"-evenement op 8 maart.

Maar vrees niet, ware gelovigen! Overtuigende nieuwe geruchten laten doorschemeren dat Apple negen nieuwe Mac-modellen test met spiksplinternieuwe M2-siliciumchips - waaronder een nieuwe MacBook Air in een reeks heldere en vrolijke kleuren. Het heeft grote schoenen om te vullen: de oudere MacBook Air (M1, 2020) staat nog steeds bovenaan onze beste laptop- en beste Apple-laptopgidsen sinds november 2020, toen het werd uitgebracht naast andere M1-aangedreven apparaten zoals de Mac mini (2020) en 13-inch MacBook Pro (M1, 2020).

De MacBook Air 2022 zal nog altijd het stille, ventilatorloze ontwerp en de uitstekende batterijduur behouden. We verwachten ook enkele verbeteringen in het 2022-ontwerp. Er gaan geruchten over een compleet nieuw ontwerp, inclusief een overvloed aan kleuren om uit te kiezen, vergelijkbaar met de klassieke Mac-geïnspireerde kleuren die je kunt kiezen voor de 2021 iMac en de 4e generatie iPad Air.

Hier is alles wat we tot nu toe weten.

MacBook Air (2022): In het kort

Wat is het? Apples nieuwste ultradraagbare laptop

Apples nieuwste ultradraagbare laptop Wanneer kun je hem kopen? Waarschijnlijk eind 2022

Waarschijnlijk eind 2022 Wat zal hij kosten? Onbekend, maar waarschijnlijk gelijk aan de huidige prijs (beginnend bij 1129 euro)

Laatste nieuws

(Image credit: Jon Prosser / RendesByIan)

15 april: Apple test een aantal nieuwe Macs die voorzien zullen worden van de nieuwe next-gen M2 chip. Hieronder vallen een nieuwe MacBook Air en meerdere MacBook Pro modellen, volgens het roddelcircuit.

13 april: Volgens de gerespecteerde Apple-bron, analist Ming-Chi Kuo, kan de MacBook-productie worden beïnvloed door de huidige lockdowns in China als gevolg van Covid, meldt suggestie, wat mogelijke vertragingen voor de nieuwe laptops van Apple betekent.

11 april: “Apple bereid zich voor om in de komende maanden een aantal nieuwe Macs te introduceren," schrijft Mark Gurman. "En waar kun je dat beter doen dan tijdens de WWDC?" Een daarvan is volgens hem de MacBook Air.

2 april 2: Dit is geen 1-aprilgrap: Volgens DigiTimes hebben enkele bronnen uit de logistieke keten (insiders van fabrikanten voor onderdelen van Apple laptops) gesproken over een verhoogde productie, waarbij ze inspelen op de verwachte hoge verkopen van de nieuwe MacBook Air modellen.

Releasedatum en prijs

(Image credit: Jon Prosser)

We hoopten dat Apple wat los zou laten over de releasedatum tijdens het Peek Performance-evenement op 8 maart, maar er werd zelfs geen richtlijn genoemd. Er gaan zoveel geruchten in de ronde, dat het aannemelijk is dat we hem tegen het einde van 2022 kunnen zien, dus houd je ogen open voor eventuele evenementen tegen het einde van het jaar.

De nieuwste 24-inch iMac werd pas in mei 2021 uitgebracht en aangezien deze dezelfde M1 SoC bevatte als de eerste golf M1-producten, is het nog onduidelijk of de aankomende MacBook Air dezelfde M1 zal bevatten, of een geheel nieuwe Apple M2-chip.

Aangezien de twee meest recente MacBook Pro-modellen opgevoerde versies van de M1-chip bevatten (de M1 Pro en M1 Max), is het onwaarschijnlijk dat de nieuwe MacBook Air met dezelfde, ultrakrachtige Soc zal komen. Een M2-chipdebuut is dan ook waarschijnlijker.

Er zijn nog geen officiële berichten over de prijs, maar we verwachten dat de nieuwe MacBook Air zal beginnen bij 1.129 euro, net als het huidige model.

Ontwerp

(Image credit: Jon Prosser / RendesByIan)

Ongeacht wanneer de nieuwe MacBook Air arriveert, volgens de lekken en geruchten is het nieuwe ontwerp het wachten waard. We voorspelden al in april dat de MacBook Air een kleurrijk herontwerp zou krijgen na de release van de 24-inch iMac tijdens het Spring Loaded-evenement, toen de nieuwe modellen inspiratie haalden uit enkele klassieke, kleurrijke Mac-ontwerpen.

Dat werd versterkt door de Apple lekker John Prosser die meldde dat de MacBook Air (2021) in dezelfde kleuren uitgebracht zou worden als de iMac (2021) . Deze kleuren zijn blauw, groen, roze, zilver, geel, oranje en paars.

Volgens de renders van Prosser zouden deze nieuwe MacBook Air-laptops ook witte toetsen, grotere functietoetsen en een iets kleinere trackpad krijgen. De behuizing is ook een stuk slanker en 'hoekiger', waarbij de huidige schuine randen wegvallen en je in plaats daarvan een moderne, stompe rand krijgt. Al met al lijkt dit de dunste, lichtste MacBook Air tot nu toe te worden.

Nu de geruchten zijn waargemaakt met de terugkeer van MagSafe op de twee nieuwste MacBook Pro's, verwachten we ook dat de MacBook Air 2022 een Mini-LED-display zal hebben, iets wat niet alleen door analist Ming-Chi Kuo werd gesuggereerd, maar ook een paar andere bronnen.

Specificaties

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).July 5, 2021 See more

Het citaat hierboven is van de Twitter-leaker Dylandkt, wiens profiel in januari 2022 werd verwijderd (waarom zou dat nu zijn?). Het dunnere ontwerp suggereert dat de MacBook Air (2022) een variant van de Apple M1 SoC zal bevatten; het is onduidelijk of dit dezelfde M1-chip zal zijn die wordt gebruikt in de huidige MacBook Air, of een nieuwe alles-in-één M2 SoC.

De huidige MacBook Air (2020) wordt geleverd met Apple's M1 SoC of 'systeem op een chip'. Daarin worden de CPU, GPU en andere componenten gecombineerd tot een 8-coreprocessor die in staat is tot verrassende prestaties. Het 2020-model is veel krachtiger dan de Intel-aangedreven versie die het heeft vervangen, werkt 3,5 keer sneller als het gaat om CPU-prestaties en 5 keer sneller voor zijn GPU-prestaties. Wat zou een nieuwe M2-chip kunnen brengen?

Buiten de chip zelf is het waarschijnlijk dat Apple veel van de andere specificaties hetzelfde zal houden als het huidige model. Dit is tenslotte de 'budget'-laptopoptie, dus elke aanpassing zou de prijs ophogen en in het vaarwater van de MacBook Pro kunnen komen.

Daarom zul je de keuze krijgen tussen 8 GB of 16 GB RAM en een 256 GB of 512 GB SSD, naast het Magic Keyboard en Touch ID. We verwachten dunnere randen, een 13-inch scherm (zoals momenteel de standaard is) en een verbeterde 1080p-webcam. De iMac 2021 beschikte over een betere webcamtechnologie, waarbij Apple beweerde dat dit de "beste camera ooit in een Mac" is. Het zou ons verbazen als we die camera niet zullen terugzien in meer MacBooks, gezien de erbarmelijke prestaties van de huidige 720p webcames.

De laatste Intel-gebaseerde MacBook Air kon twee 4K externe monitoren aansturen, dus we zouden deze functie terug kunnen zien. Hoewel het aantal poorten op de 14-inch en 16-inch MacBook Pro (2021) behoorlijk is uitgebreid, gebeurt dit misschien niet op de MacBook Air (2021), die waarschijnlijk op twee poorten zal blijven.