Apple onthult naar verluidt twee nieuwe Macs bij WWDC 2022

Het lijkt erop dat Apple een aantal nieuwe Macs gaat aankondigen bij WWDC 2022, tenminste dat is de theorie van een bekende Apple-leaker.

In zijn meest recente nieuwsbrief vertelt tipgever Mark Gurman dat hij heeft vernomen dat er twee nieuwe Macs worden aangekondigd bij WWDC.

Gurman schrijft (opens in new tab): “Apple is van plan om nieuwe Macs uit te brengen in de komende maanden. Wat is nou een beter moment om dat te doen, dan bij WWDC? Dat is hetzelfde evenement als waar Apple aankondigde zijn overstap van Intel naar M1-chips te maken twee jaar geleden.” (Via 9to5Mac)

“Ik heb vernomen dat er nieuwe Macs verschijnen middenin het jaar, of in de tweede helft van 2022. Een daarvan is waarschijnlijk de nieuwe MacBook Air (opens in new tab).”

Rondom de aankondiging van de MacBook Air heerst nog wat onzekerheid. We hebben nog maar weinig informatie over het apparaat gehoord.

Als Apple nieuwe hardware onthult bij WWDC, zal het later in het jaar op de markt komen. Meestal zit er wat ruimte tussen de aankondiging en de daadwerkelijke levering van nieuwe Macs.

Gurman meldt verder dat Apple van plan is om een goedkopere 13 inch MacBook Pro uit te brengen, alsmede een opgefriste Mac Mini en een 24 inch iMac. Ook nieuwe Mac Pro- en iMac Pro-modellen liggen in de lijn der verwachting.

Analyse: een nieuwe MacBook Air bij WWDC? We zijn niet overtuigd

WWDC lijkt ons niet echt het juiste evenement om een MacBook Air aan te kondigen.

Het zou een vreemde keuze zijn, ook al hebben we meer geruchten gehoord over de MacBook Air. Volgens analist Ming-Chi Kuo begint het productieproces van de laptop in het tweede of derde kwartaal van 2022. Als het hier het tweede kwartaal betreft, dan zou een aankondiging bij WWDC niet misstaan.

Echter verwachten we een lancering in de herfst voor de MacBook Air. WWDC is vooral gericht op ontwikkelaars en professionals dus we verwachten daar meer ‘Pro’-producten te zien, zoals de Mac Pro of MacBook Pro. Ook is er een grote kans dat er helemaal geen Macs worden aangekondigd, aangezien WWDC tegenwoordig meer over software gaat dan hardware.