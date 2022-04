iOS 16-update brengt mogelijk twee grote veranderingen

Notificaties op je iPhone zijn een cruciaal onderdeel geworden. Ze vertellen je wanneer je een app kunt openen voor iets nieuws. iOS 16 kan nog weleens een grote verandering brengen in de manier waarop je notificaties ontvangt.

Dit vermoeden is afkomstig van top Apple-leaker en -analist Mark Gurman. Gurman voorspelde in zijn Power On newsletter (opens in new tab) verschillende veranderingen die in iOS 16 zouden zitten. iOS 16 gaat naar verwachting aangekondigd worden in juni tijdens WWDC 2022.

Volgens Gurman krijgt iOS 16 ''vrij significante verbeteringen in het algemeen'', met een update voor het ontvangen van notificaties en nieuwe tracking voor gezondheid. Gurman lijkt specifiek te hinten op de ingebouwde stappenteller en Apple Health-app. In dezelfde nieuwsbrief hint de leaker ook op verbeteringen op het gebied van gezondheid voor de Apple Watches, waardoor deze nauwkeuriger kunnen werken met Apple Health.

Noemenswaardig is dat Gurman ook benoemt dat hij geen complete herindeling van de interface verwacht. Het zou dus een minder grote verandering worden dan bijvoorbeeld het toevoegen van widgets in iOS 14.

Wat Gurman bedoelt met ''vrij significante verbeteringen'', is niet helemaal duidelijk. De twee genoemde features kunnen impact hebben op de gebruikersinterface (wat je kunt zien) of de code en algoritmes (wat je niet kunt zien).

Als deze verbeteringen het hoogtepunt zijn van iOS 16 is het aannemelijk dat Apple meer gaat onthullen op WWDC.

Analyse: De oorlog om aandacht

Netflix-CEO Reed Hasting maakte veel los toen hij zei dat niet concurrenten als Amazon, Disney en Apple, maar slapen en videogames als daadwerkelijke concurrenten gezien werden. Hij deed dit in dit interview in 2017 (opens in new tab).

Grote techbedrijven vechten tegenwoordig een oorlog om aandacht. Ze richten hun apps en platforms in om je tijd en geld te ontvangen. Smartphones en bijbehorende notificaties zijn een cruciaal wapen geworden.

Notificaties zijn niet bedoeld om je te herinneren aan belangrijke zaken, maar om je terug naar de app te brengen en je er te houden. Wanneer je een privébericht op Twitter ontvangt of een reactie op Instagram opent, open je natuurlijk geen Facebook.

Hoe meer gebruikers kundig worden met technologie, hoe minder effectief deze manier van aandacht ontvangen werkt. We worden minder gevoelig voor alle notificaties die we binnenkrijgen. Waarschijnlijk negeer je meer notificaties dan de notificaties waarvoor je je telefoon erbij pakt.

iOS 16 zou in dat opzicht haast een nodige update aan notificaties toevoegen. Een verandering van een ringtone waar je geen zin in hebt naar een daadwerkelijke herinnering aan wat er gaande is, is in deze tijd nodig.

Wellicht kunnen de notificaties veranderd worden qua uiterlijk, zoals meer manieren hebben om te reageren. Sommige Android-telefoons geven de mogelijkheid om op notificaties van apps van derden te reageren met quick responses. Hierdoor hoef je niet steeds de app te openen om een reactie te sturen of een andere actie te ondernemen.

Als alternatief zou het ook kunnen dat een AI wordt ingezet die slim genoeg is om de oneindige stroom aan notificaties af te remmen. Denk aan in een drukke groepsapp zitten of een mailwisseling waar constant mails aan worden toegevoegd. Wellicht verzamelt de AI dan deze notificaties en verpakt ze in één compacte notificatie.

Voor nu weet alleen Apple wat iOS 16 gaat toevoegen qua upgrades en verbeteringen. Er moet hoe dan ook goed gekeken worden naar de prioriteiten op het vlak van zowel de users als concurrenten. Elke nieuwe verandering heeft gevolgen in de oorlog om aandacht.