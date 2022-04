WWDC 2022: dit verwachten we van het Apple-evenement

Apple heeft bevestigd dat de WWDC 2 van start gaat op 6 juni. We verwachten onder meer informatie over iOS 16, macOS 13, en nieuws over iPhones, iPads, Watches en Mac-producten.

De keynote van 6 juni is de plek waar al deze updates hoogstwaarschijnlijk aangekondigd gaan worden. TechRadar doet uiteraard verslag van het evenement.

Net als de afgelopen twee jaar vindt WWDC online plaats. We verwachten dat de keynote plaatsvindt op 6 juni om 20:00 CET en deze gratis te bekijken is via een livestream.

It's one of my favorite times of the year! #WWDC22. Can't wait for June 6th.

We weten nog niet zeker wat Apple op 6 juni aan ons gaat tonen, maar dat weerhoudt ons er niet van om daarover na te denken. We hebben hieronder alles genoteerd wat we hopen en verwachten te zien van het bedrijf, zowel op software- als hardwarevlak. Ook geven we info over hoe het virtuele event in zijn werk gaat.

LATEST NEWS WWDC 2022 is aangekondigd als een online-only evenement, gelijk aan 2020 en 2021.

Tot de kern

Wat is het? De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple

De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple Wanneer is het? 6 juni tot en met 10 juni 2022

6 juni tot en met 10 juni 2022 Hoe kan ik me registreren? Gratis voor iedereen te bekijken

Wat zijn de data voor WWDC 2022?

We weten dankzij Apple dat de ontwikkelaarsconferentie plaatsvindt van maandag 6 juni tot en met vrijdag 10 juni. Het is gebruikelijk dat de WWDC vijf dagen duurt.

Is WWDC 2022 online-only?

De ontwikkelaarsconferentie vindt doorgaans plaats in het San Jose Convention Center in Californië. Vanwege covid-19 vond dit event echter geen doorgang de afgelopen twee jaar, en werd het online gehouden.

Ook in 2022 kiest Apple ervoor om de ontwikkelaarsconferentie online te houden. De keynote op 6 juni is online te volgen.

Hoe werkt WWDC 2022?

In de afgelopen jaren was het mogelijk om een pas te kopen. Daarmee kreeg je toegang tot de keynote van Apple op maandag, alsook sessies met ontwikkelaars, een-op-een demo's met Apple-technici, en andere events van Apple voor professionals of hobbyisten.

Dit jaar vindt het merendeel van de sessies virtueel plaats (en gratis). Apple kondigt waarschijnlijk meer details aan naarmate we dichter bij de eventdatum komen.

Sommige WWDC 2022-sessies zullen gratis te bekijken (en herbekijken) zijn, net als voorgaande jaren. Er zijn enkele events die fysiek plaatsvinden, maar daarvoor moet je waarschijnlijk een plekje reserveren.

Onze verwachtingen voor WWDC 2022

Op basis van de jaarlijkse product- en softwarekalender van Apple, plus alle leaks en geruchten die rondgaan, hebben we een redelijk idee van wat we kunnen verwachten van WWDC 2022. Hieronder hebben we de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet:

iOS 16

Het is zo goed als zeker dat Apple een tipje van de sluier licht van iOS 16, de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem. Doorgaans komt er op de dag van de presentatie al een ontwikkelaarsbèta beschikbaar. Een publieke bèta volgt doorgaans na een maand.

Hoewel we onze hoop hebben uitgesproken over meer aanpassingsopties en een toegewijde app om AirTags, AirPods en andere accessoires te kunnen besturen, lijkt 2022 vooral een onderhoudsjaar te worden voor iOS.

Het opschonen van de software voor een snellere en strakkere ervaring kan een goede invalshoek zijn voor iOS 16, vooral met geruchten die de ronde doen over verschillende ontwerpen die de iPhone 14 Pro binnenkort zou kunnen laten zien.

macOS 13

Sinds 2012 heeft Apple elk jaar een nieuwe versie van macOS onthuld, en we verwachten dat dit niet anders zal zijn bij de WWDC 2022.

macOS 13 wordt de nieuwe versie. Wij zetten ons geld op de naam 'Mammoth' voor dit jaar. Apple heeft namelijk de rechten voor deze naam vastgelegd vorig jaar, samen met Monterey.

macOS loopt qua features vaak wat achter ten opzichte van iOS. Zo verscheen dark mode bij macOS Big Sur, terwijl iOS er al een jaar geleden mee uitgerust werd. Snelkoppelingen verscheen ook pas in 2021, terwijl iOS sinds 2019 hierover beschikt.

'M2' Apple Silicon

Tijdens het afgelopen event van Apple in maart werden we getrakteerd op een nieuwe M1-variant, de M1 Ultra. Deze is nu beschikbaar voor de Mac Studio.

WWDC 2020 was het moment waar Apple aankondigde de overstap te maken van Intel-chips naar Apple Silicon. In maart maakte Apple kenbaar dat de M1 Ultra de laatste telg uit de M1-serie is. De M2-chip lijkt er dan ook zo goed als zeker aan te komen.

We verwachten dat de M2-chip beter geoptimaliseerd is dan de M1, met een focus op betere batterijduur en meer GPU-kernen.

Er gaan geruchten rond dat er een vernieuwde MacBook Air aankomt. We betwijfelen echter of we die gaan zien op de ontwikkelaarsconferentie in juni.

Minder waarschijnlijk: Apple VR-headset en iCar

WWDC richt zich op ontwikkelaars, waardoor we niet al te veel verwachten op hardwaregebied. We zien wel een kans om voor het eerst kennis te maken met de software van de langverwachte VR/AR-headset (opens in new tab) van Apple.

We hebben al eens gesproken over een 'rOS' (realityOS?) dat deze wearable aan zou sturen. Het klinkt logisch om eerst ontwikkelaars met deze software aan de slag te laten gaan, zodat apps geoptimaliseerd kunnen worden voor de eindgebruiker wanneer deze headset in de verkoop gaat.

Het autoproject van Apple behoort tot een van de langstlopende geruchten uit de geschiedenis. Naar verluidt spreken ze bij Apple over 'Project Titan'.

Er is nog altijd net niets wat gelekt is over dit project, mar Apple investeert wel miljoenen in het bouwen van een auto. Het voelt nog wat vroeg om te verwachten dat Apple het project publiekelijk aankondigt, maar je weet het maar nooit.