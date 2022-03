Apple Mac Studio review

De Mac Studio is een geweldige toevoeging aan de Mac-familie. Het apparaat is gericht op creatieve professionals, dus het is niet voor iedereen weggelegd. Als je op zoek bent naar een krachtig en compact werkstation, is dit er een voor jou.

In het kort

Specs Dit is de configuratie van de Mac Studio die naar TechRadar is gestuurd om te reviewen: CPU: Apple M1 Ultra (20-core)

Graphics: Geïntegreerde 64-core GPU

RAM: 128GB verenigd RAM

Storage: 2TB PCIe SSD

Ports: 6x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, HDMI, 10GB Ethernet, 3,5mm koptelefooningang, SD-kaartlezer

Connectivity: Wi 6, Bluetooth 5

Weight: 3,6kg

Size: 9,5 x 19,7 x 19,7 cm

Toen Apple de Mac Studio onthulde bij het evenement in maart, waren de meeste mensen verrast. Er gingen geruchten rond over een nieuwe MacBook Air en mogelijk een M2-chip, maar niemand zag de geheel nieuwe Mac aankomen.

Dat is precies wat we hebben gekregen. Na jarenlang het gevoel te hebben gehad dat Apple de interesse in Mac-apparaten was verloren en de voorkeur gaf aan iPhones en iPads, lijkt het bedrijf zijn liefde voor computers opnieuw te hebben gevonden. Apple Macs zijn wat van de meest interessante apparaten die het bedrijf nu produceert. Ook het nieuwe Apple Studio Display is een welkome toevoeging aan de familie.

In 2020 heeft Apple Intel gedumpt en een eigen chipset uitgebracht voor de MacBook Air, MacBook Pro en de Mac Mini. Deze worden allemaal aangestuurd door de M1-hardware. De chip is een enorm succes en levert uitstekende prestaties en energiezuinigheid. Eind 2021 breidde Apple hun chipreeks uit met de M1 Pro en de M1 Max, die drastisch betere prestaties leveren. Deze zijn gelanceerd naast de MacBook Pro 14 inch (2021) en de MacBook Pro 16 inch (2021).

De Mac Studio is een desktop-pc die gericht is op creatieve professionals. Hij komt met de keuze uit de M1 Max of de nieuwe M1 Ultra, wat in essentie twee M1 Max-chips zijn die met elkaar zijn verbonden. Dit verdubbelt de hoeveelheid verenigd geheugen, evenals het aantal CPU- en GPU-cores. In sommige gevallen biedt het twee keer de prestaties van de M1 Max.

De M1 Ultra-variant van de Mac Studio is bedoeld voor mensen die een pc nodig hebben om zware werklasten uit te voeren, zoals het renderen van complexe 3D-animaties of het snel compileren en testen van code. Hoewel het niet de krachtigste Mac is die Apple ooit heeft gemaakt, maakt het zeker net zo veel indruk als de Mac Pro.

Al deze kracht heeft een bijpassend prijskaartje. De M1 Max-versie heeft een instapprijs van 2.329 euro. Als je liever een model met een M1 Ultra-chip wilt, waar waarschijnlijk de meeste mensen op uit zijn, dan moet je daar op zijn minst 4.629 euro voor betalen.

De Mac Studio is niet voor mainstream gebruikers, maar als je een professional bent die op zoek is naar een krachtige pc, dan heeft het zeker zijn charmes.

De Mac Studio is een indrukwekkend compacte machine. Hij heeft ongeveer de grootte van anderhalve Mac Mini. Hierdoor is hij gemakkelijk op een bureau of achter een monitor te plaatsen, waardoor hij er goed uitziet in thuiskantoren en studio’s. Ook is het apparaat makkelijk te dragen als je hem naar meerdere locaties mee wilt nemen. De combinatie van het compacte ontwerp en de krachtige prestaties rechtvaardigt het prijskaartje in hoge mate. Het geit dat Apple zo’n kleine pc zo krachtig heeft gemaakt, is erg indrukwekkend.

Apple heeft een ruime selectie aan poorten toegevoegd, en dat zien we graag bij pc’s voor professionals. Aan de voorkant zit zelfs een uiterst belangrijke SD-kaartlezer.

In onze tests presteert de Mac Studio uitstekend. 8K-videobewerking gaat buitengewoon goed en in Adobe Photoshop kunnen we gebruikmaken van AI-aangedreven bewerkingstools. Dit alles doet het apparaat zonder luid te worden. Dat laat goed zien hoe efficiënt de M1-chips van Apple zijn, evenals het thermische ontwerp van de Mac Studio.

Als je een creatieve professional bent die op zoek is naar een zeer krachtige en compacte pc om op te werken, zal de Mac Studio een verleidelijke investering zijn. Apple verdient de nodige complimenten voor wat het bedrijf heeft bereikt met dit apparaat. Reguliere gebruikers kunnen echter beter verder kijken.

Prijs en beschikbaarheid

De Mac Studio heeft een instapprijs van 2.329 euro voor het model met de M1 Max, het is een prijzig apparaat.

De Mac Studio met de M1 Ultra-chip, 64GB aan verenigd geheugen en een 1TB SSD kost minimaal 4.629 euro, wat een groot aantal mensen kan afkeren.

Als je alles op alles wil zetten en jouw Mac Studio met de maximale specs wil uitrusten, krijg je een pc met de M1 Ultra, 128GB aan geheugen en een 8TB SSD voor een bizarre 8.079 euro. In vergelijking met de Mac Pro, valt dit echter mee.

Apple’s Mac Pro, die langzamerhand zijn leeftijd laat zien, begint bij 6.499 euro. Met de verschillende configuratieopties kan het nog duizenden euro’s duurder worden. In vergelijking lijkt de Mac Studio meer waarde te bieden, vooral gezien de prestaties van de M1 Ultra.

De prijs van de Mac Studio toont echter ook aan dat mainstream gebruikers beter verder kunnen zoeken. Deze is juist bedoeld voor professionals, met name in de creatieve industrie. Voor andere gebruikers is de Mac Mini (M1, 2020) een betere optie. Deze is vanaf 799 euro te krijgen.

Als je echt de kracht van de M1 Ultra-chip nodig hebt, is de Mac Studio het enige apparaat wat je ermee kunt kopen. De pc is al te koop, maar er is een enorme vraag naar. Levertijden kunnen daarom wisselend zijn.

Design

Als je een fan bent van de Mac Mini, dan zal je het ontwerp van de Mac Studio ook waarderen. Hij ziet eruit als een krachtigere versie van zijn kleine broertje. Het chassis is gemaakt van aluminium en heeft een vierkante voetafdruk van 19,7cm en een hoogte van 9,5cm. Dit maakt het een ontzettend compacte computer.

Vergeleken met andere desktop-pc’s is de Mac Studio opvallend klein, zelfs kleiner dan de Corsair One i300, een van onze favoriete compacte pc’s. Dit komt door de M1 Max- en M1 Ultra-chips die het apparaat aansturen. Apple’s M1 SoC (system on a chip) is een processor, een grafische chip en verendigd geheugen in één pakket. Dit neemt een stuk minder ruimte in beslag dan individuele componenten.

Verder in onze review gaan we in op de prestaties van de M1 Ultra-chip, maar het komt erop neer dat je niet snel een pc krijgt die dergelijke prestaties levert in zo’n compact chassis. Voor mensen die weinig ruimte hebben om mee te werken, of die van minimalistische opstellingen houden, zal de Mac Studio erg in de smaak vallen.

Hoewel de M1 Max en de M1 Ultra Mac Studio’s dezelfde dimensies hebben (9,5 x 19,7 x 19,7 cm), is het M1 Ultra-model merkbaar zwaarder met een gewicht van 3,6kg in vergelijking met de 2,7kg van de M1 Max-variant. Dit komt omdat de M1 Ultra een grotere koperen thermische module nodig heeft, terwijl de M1 Max een lichter aluminium koellichaam gebruikt. Zelfs de zwaardere Mac Studio is echter nog steeds makkelijk mee te nemen en te installeren waar je maar wilt, vooral in vergelijking met traditionele desktop-pc’s.

Al die kracht in zo’n kleine verpakking, heeft gevolgen voor de thermische prestaties. Om de zaken koel te houden heeft de Mac Studio dubbelzijdige blazers die de luchtstroom door het apparaat geleiden. Combineer dat met het energiezuinige ontwerp van de M1 Max en M1 Ultra, en je hebt een zeer kleine pc die intensieve taken aankan zonder oververhitting. Dat is zonder meer een indrukwekkende prestatie.

De Mac Studio wordt ook geleverd met een goede reeks aan connectiviteitsopties. Er zijn vier Tunderbolt 4-poorten, een 10GB Ethernetpoort, twee USB-A-poorten, een koptelefooningang en een HDMI-poort. Daarnaast ondersteunt hij Wifi 6 en Bluetooth 5.0.

Een SD-kaartslot en twee USB-C-poorten aan de voorkant, ronden het geheel af. Voor de meeste gebruikers moet dit voldoende mogelijkheden geven om alle randapparatuur aan te sluiten. Het is goed om te zien dat Apple veel connectiviteit blijft bieden met zijn professionele hardware. Als je het M1 Ultra-model hebt, kun je ook vier Pro Display XDR-monitoren en een 4K-tv aansluiten.

De poorten aan de voorkant maken het makkelijk om snel iets aan te sluiten. De aan/uitknop zit echter op de achterkant, wat soms een beetje onhandig kan zijn.

De voeding zit ook ingebouwd in de Mac Studio, dus er is geen lelijk extern krachtblok aanwezig. Sommige compacte pc’s gebruiken deze om hun algehele formaat zo klein mogelijk te houden.

Als je het maart-evenement van Apple hebt gezien, waar de Mac Studio werd aangekondigd samen met het Studio Display, heb je waarschijnlijk de term ‘modulair’ veel gehoord. Misschien denk je hierdoor dat de Mac Studio makkelijk te upgraden is met nieuwe componenten, maar dat is helaas het nieuwe geval. Met ‘modulair’ bedoelt Apple dat de Mac Studio niet wordt geleverd met een display, toetsenbord of muis.

Het is niet gek dat een computer wordt geleverd zonder monitor, maar sommige gebruikers zullen het vervelend vinden dat ze een groot bedrag uitgeven aan een apparaat wat zonder toetsenbord of muis komt. Apple zal zeggen dat je zo de Mac Studio kunt gebruiken met het toetsenbord en de muis die je al hebt. Als dit echter niet het geval is, zul je rekening moeten houden met de prijs van extra randapparatuur. Er zit ook geen HDMI-kabel bij.

Prestaties

Benchmarktests Dit zijn de resultaten van de Apple Mac Studio in onze benchmarktests: Cinebench CPU: Single-Core: 1,519; Multi-core: 30,054

Geekbench 5 Single-Core: 1,776; Multi-Core: 32,637

Handbreak (1080p, Fast): 54.53fps

Blender monster: 5,697

Blender junkshop: 270

Blender classroom: 265

Toen Apple de Mac Studio aankondigde, werden er gelijk wat grootse claims gemaakt. Zo beweert het bedrijf dat het apparaat 50 procent sneller is dan de 13 inch MacBook Pro met M1-chip en 3,4 keer snellere graphics biedt dan de krachtigste iMac.

Blijkbaar is de Mac Studio ook 80 procent sneller dan een Mac Pro met een 28-core Intel Xeon-processor en kan tot 18 streams aan ProRes-video ondersteunen.

Deze claims verwijzen naar de mogelijkheden van de Mac Studio met de nieuwe M1 Ultra-chip, het model dat we ter beoordeling hebben en degene die waarschijnlijk door de meeste creatievelingen zal worden gekocht.

Voordat we ingaan op in hoeverre de claims van Apple worden waargemaakt door de Mac Studio, moeten we eerst een compliment geven aan de M1 Ultra. In wezen bestaat deze chip uit twee M1 Max-chips die aan elkaar zijn gemaakt met een supersnelle verbinding die bekend staat als UltraFusion.

Toen de M1 Max eind vorig jaar werd gelanceerd samen met de MacBook Pro 14 inch en MacBook Pro 16 inch, was het de krachtigste chip die Apple ooit had ontworpen. Toen was hij al voorzien van de UltraFusion-verbinding, al is niemand dat opgevallen.

Dit slimme vooruitdenken heeft Apple in staat gesteld om de M1 Ultra te produceren, zonder de M1 Max te veranderen. Dit betekent hogere opbrengsten, omdat Apple geen nieuwe chips hoeft te maken. Dat voorkomt ook het soort voorraadtekorten wat we bij veel andere chips hebben gezien.

Het zal geen verrassing zijn om te horen dat de Mac Studio een formidabele machine is als het gaat om creatief werk, zoals videobewerking, codering en 3D-animatie.

Als het op video aankomt, levert de Mac Studio prestaties die gemakkelijk de strijd aankunnen met desktop-pc’s die zijn voorzien van professionele grafische kaarten. Dit is al indrukwekkend, maar wordt nog beter als je bedenkt hoe klein het apparaat is. Het heeft de grafische kracht om 18 streams aan 8K-beeldmateriaal te verwerken (dit gebben we getest in Premiere Pro), waardoor we makkelijk effecten kunnen bekijken, bewerken en toevoegen zonder te hoeven wachten tot iets wordt weergegeven. De soepelheid van het beeldmateriaal, zelfs met meerdere 8K-elementen tegelijkertijd in beeld, is zeer indrukwekkend.

8K-videobewerking met meerdere bronnen is niet iets wat elke gebruiker zomaar gaat doen. Toch is het goed om te kijken hoe ver we de Mac Studio kunnen pushen. Deze prestaties laten zien dat de pc in de toekomst ook uitstekend zal presteren, en toekomstbestendigheid rechtvaardigt de prijs enigszins. Ook is het gebrek aan upgrade-mogelijkheden hierdoor een minder groot probleem.

Dergelijke beelden direct kunnen bewerken maakt ook een groot verschil voor je workflow. In plaats van dat je moet wachten tot effecten zijn geladen voordat je een voorbeeld kunt bekijken, kun je gelijk door. Je merkt snel dat dit veel sneller werkt. Als je projecten eerder kunt afronden, kun je meer werk doen. Dat maakt de Mac Studio een aantrekkelijke investering.

Het kunnen werken aan complexe 3D-scènes en modellen is ook een soepele ervaring. De M1 Ultra-aangedreven Mac pakt het zonder problemen aan. Ons testmodel is voorzien van 128GB verenigd RAM-geheugen, wat ervoor zorgt dat de GPU van de M1 Ultra kan profiteren van supersnel geheugen. Hiermee zagen we dat de Mac Studio een ontzettend ingewikkelde scène kon laden, die normaal gesproken het meeste van je videogeheugen in beslag zou nemen. 3D-animators en ontwerpers hoeven hun fantasie niet meer te laten beperken door hardware-limieten.

De rekenkracht van de M1 Ultra verdient de nodige lof. Van het snel testen en compileren van code, tot verschillende apparaten emuleren om apps op te testen tot het gebruik van geavanceerde AI in Photoshop, de Mac Studio levert uitstekende prestaties. Het laatste voorbeeld is te danken aan de Neural Engine, die in de M1 Ultra over 32 cores beschikt. Apple beweert dat het hierdoor 22 biljoen bewerkingen per seconde kan uitvoeren. Dit is het dubbele aantal kernen dat bij de M1 Max wordt geleverd.

We hebben verschillende tools getest in Photoshop die afhankelijk zijn van machine learning en de resultaten waren zeer indrukwekkend. Het was een kwestie van seconden om in een afbeelding de lucht te verwisselen voor een meer indrukwekkend ontwerp. Dit handmatig doen, zou vele malen langer duren. Het vermogen van de M1 Ultra is een groot voordeel.

Dit betekent echter niet dat de M1 Max-versie van de Mac Studio niet de moeite waard is. Hoewel we er geen hebben om te testen, hebben we gezien wat de M1 Max kan bereiken in de nieuwste MacBook Pro. Het is nog steeds een fantastische chip en te veel van het goede voor veel gebruikers. Als je dit soort kracht niet nodig hebt, is de meer betaalbare Mac Mini ook een goede optie. Als je de kracht wel nodig hebt, is de Mac Studio een zeer capabel apparaat die ook nog ontzettend stil is, zelfs tijdens intensief gebruik.

Koop hem als…

Je een creatieve professional bent

De Mac Studio houdt zich fantastisch staande met intensieve taken in creatieve apps, zoals Premiere Pro en DaVinci Resolve.

Je een compacte pc wilt

De Mac Studio is groter dan de Mac Mini, maar niet veel groter. Het is oprecht indrukwekkend hoe compact dit apparaat is.

Je voorlopig niet wilt upgraden

De prestaties van de Mac Studio zorgen ervoor dat je de komende jaren niets nieuws nodig hebt.

Koop hem niet als…

Je de kracht niet nodig hebt

Dit klinkt logisch, maar de Mac Studio is geen apparaat voor de alledaagse gebruiker. Als je geen creatief werk doet, heb je deze Mac niet nodig.

Je graag wilt upgraden

Net als met de andere apparaten van Apple, kun je de Mac Studio niet open maken en ermee sleutelen. Je kunt beter voor een volledige desktop gaan als je dat wilt doen.