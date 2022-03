‘Release nieuwe MacBook Air uitgesteld naar tweede helft 2022’

Apple heeft de release van de volgende MacBook Air-generatie uitgesteld tot later in 2022. De MacBook Pro-reeks krijgt waarschijnlijk pas volgend jaar weer een nieuw lid, maar er wordt verwacht dat er een grote revisie van de 13 inch Pro-serie komt. Deze informatie gaat rond in de geruchtenmolen.

Dit alles komt van Mark Gurman van Bloomberg, een bekende Apple-leaker. In zijn nieuwsbrief speculeert hij over de aankomende MacBooks (zoals vermeld door MacRumors).

Gurman beweert dat het de bedoeling was van Apple om eind vorig jaar of begin 2022 een volledig nieuwe MacBook Air te lanceren, aangedreven door de M2-chip. Dit is duidelijk niet gebeurd.

Apple heeft zich blijkbaar niet aan zijn oorspronkelijke tijdsschema gehouden en is nu van plan om de MacBook Air in de tweede helft van 2022 te lanceren.

Wat de andere MacBooks betreft, we zullen dit jaar geen nieuwe MacBook Pro 14 inch of 16 inch modellen zien. Apple zal pas in 2023 iets in die categorie lanceren, volgens Gurman. Wanneer de vernieuwde MacBook Pro’s verschijnen, zullen ze waarschijnlijk zijn uitgerust met nieuwe M2 Pro- en M2 Max-CPU’s.

De leaker gelooft echter dat we dit jaar mogelijk wel een 13 inch variant van de MacBook Pro gaan zien. Die zou ook kunnen beschikken over de M2-chip, die ook is bestemd voor de volgende MacBook Air-generatie.

Analyse: de Air komt dichterbij

Aangezien de geruchten over de MacBook Air al een tijdje rondgaan, kunnen we enigszins aannemen dat Apple nog steeds met de reeks bezig is. Het Apple-evenement in de herfst is mogelijk een goed moment voor de laptop om zijn debuut te maken. Dit sluit aan bij de voorspelling van een andere bekende Apple-leaker, Ming-Chi Kuo. Hij beweert dat de vernieuwde MacBook Air in het derde kwartaal van 2022 in productie gaat. De daadwerkelijke lancering volgt dan kort daarna.

Elders hebben we vernomen dat we later in 2022 een nieuwe MacBook Air en een nieuwe 13 inch MacBook Pro zullen zien, wat overeenkomt met de voorspelling van Gurman. Deze info komt van bronnen die hebben gesproken met 9to5Mac.

Deze nieuwe voorspelling komt dus overeen met geruchten die al een tijdje rondzweven, waardoor er een redelijke kans is dat er een kern van waarheid in zit.