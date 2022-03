M2 MacBook Air en 13 inch MacBook Pro verschijnen mogelijk later dit jaar

Een nieuwe MacBook Air en MacBook Pro 13 inch zijn niet opgedoken tijdens het Apple Event in maart. Volgens een nieuw gerucht moeten we nog wel even wachten op de nieuwe laptops van Apple.

In plaats van MacBooks heeft Apple naast de iPhone SE (2022) en iPad Air 5 (2022) ook de Mac Studio en Studio Display aangekondigd. Volgens bronnen die met 9to5Mac spraken, moeten we tot later dit jaar wachten alvorens we de nieuwe MacBooks zien verschijnen.

Volgens onbekende bronnen, zullen de nieuwe MacBooks over de langverwachte M2-SoC beschikken. Deze heeft de codenaam J413 en er wordt naar gerefereerd met 'Staten'. Volgens de bronnen is de chipset gebaseerd op de A15 Bionic-chip waarmee de iPhone 13 wordt aangedreven. Het zal uiteraard gaan over een verbeterde versie van die processor, waardoor het een volledige computer kan aandrijven in plaats van een mobiel apparaat.

De bronnen stellen daarnaast dat de M2-chip over dezelfde CPU met zes cores beschikt, maar wel met een stevigere GPU met tien cores komt. Dat zijn twee of drie extra GPU-cores dan de M1-SoC (deze komt met zeven of acht cores). Het is nog niet bekend of de neural engine ook een upgrade krijgt.

Naar verluidt zou er ook een M2 Pro, M2 Max en M2 Ultra in de maak zijn. De CPU van de M2 Ultra-chip zou over maar liefst 24 cores beschikken. Waarschijnlijk duurt het nog wel even voordat deze processor het daglicht ziet.

Analyse: het blijft voorlopig bij geruchten

Een onbekende bron is niet altijd onbetrouwbaar, maar het maakt het wel lastiger om onderscheid te maken tussen speculatie en feiten. Daarom kun je deze informatie vooralsnog beter met een korrel zout nemen, totdat er een officiële bevestiging komt.

Er is geen reden om te twijfelen aan de bronnen bij 9to5Mac. Zij kwamen namelijk ook met het nieuws dat Mac Studio en Studio Display in de maak waren, maar niet alle details waren juist. Studio Display is namelijk géén 7K-, maar 5K-monitor.

De berichtgeving over de MacBooks met M2-chip kunnen dus min of meer kloppen, maar we weten dit pas zeker als het nieuws officieel is bevestigd. Het is in elk geval wel aannemelijk dat er een nieuwe MacBook Air verschijnt, misschien zelfs dit jaar. Het is verreweg Apple's populairste computer en een van de beste laptops die je momenteel kunt kopen.