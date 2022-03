Apple Mac Studio aangekondigd met M1 Ultra-chip

Apple heeft tijdens zijn digitale evenement in maart een compleet nieuwe Mac aangekondigd: de Mac Studio. Het apparaat lijkt op een Mac Mini, maar dan twee keer zo groot. Volgens de fabrikant gaat het om de krachtigste Apple-pc tot nu toe.

De Mac Studio beschikt over een nieuwe M1 Ultra-chip (maar ook de M1 Max behoort tot de mogelijkheden). We verwachten dat Apple vanavond de M2-SoC zou aankondigen, maar het blijkt om een compleet nieuwe chipset in de M1-reeks te gaan.

Mac Studio: prijs en beschikbaarheid

De Mac Studio met M1 Max-chip is verkrijgbaar vanaf 1999 dollar. Voor de variant met M1 Ultra-chip ben je minimaal 3999 dollar kwijt. Zodra we de Europese prijzen weten, wordt dit artikel van een update voorzien.

Een Studio Display is verkrijgbaar voor 1599 dollar. Tegen een meerprijs zijn er extra opties mogelijk voor de standaard en het display.

Pre-orders zijn direct van start gegaan. De Mac Studio wordt vanaf 18 maart verscheept.

Studio Display

(Image credit: Apple)

De Mac Studio gaat gepaard met een Studio Display. Deze heeft een aluminium behuizing en kan dertig graden gekanteld worden. Er is ook een VESA-mount aanwezig om het display op te hangen.

Het 27 inch-display heeft een 5K-resolutie en geeft 14,7 miljoen pixels weer. Het maakt gebruik van TrueTone, een technologie die we kennen van enkele iPhones en iPads.

Het display is verkrijgbaar in de kleuren zilver en zwart. Je kunt maximaal drie Studio Displays aansluiten op een MacBook Pro. Het is ook mogelijk om de MagicPad, Magic Mouse en Magic Keyboard aan te sluiten.

Het beeldscherm beschikt over een 12MP-groothoeklens en komt met Center Stage-technologie, waardoor de camera gefocust blijft op de personen in beeld. Er zit een A13 Bionic-chipset onder de motorkap. Daarnaast zijn er drie microfoons aanwezig. In wezen heb je een iPhone in je beeldscherm.

Specificaties en prestaties

(Image credit: Apple)

Volgens Apple is de M1 Max in de Mac Studio vijftig procent sneller dan de Mac Pro. Het heeft naar verluidt 3,4 keer snellere graphics dan de meest krachtige iMac.

Met de M1 Ultra-SoC wordt het apparaat al helemaal naar nieuwere hoogtes gebracht. De M1 Ultra is als het ware een combinatie van twee M1 Max-chips. Apple stelt dat de Mac Studio met M1 Ultra-chip zestig procent sneller is dan een Mac Pro met 28 cores. Het is mogelijk om 18 streams aan 8K ProRes-video's te kijken.

Het apparaat is verkrijgbaar met een 20-core-CPU en 64-core-GPU. Daarnaast ondersteunt het 128GB aan verenigd geheugen.

De Mac Studio beschikt over vier Thunderbolt 4-poorten, twee USB-A-poorten, een pro-audio-aansluiting, een HDMI-poort en een SDXC-sleuf voor extra opslag. Er is een SSD tot 8TB mogelijk. Het is mogelijk om vier nieuwe Pro Display XDR-schermen aan te sluiten én een 4K-scherm.