Geruchten over vouwbare MacBook verschijnen steeds vaker

Er duiken steeds meer geruchten op over de toekomstige Apple MacBook. Naar verluidt zou het apparaat over een groot vouwbaar scherm beschikken, zoals de vouwbare iPhone die volgens geruchten tot 2025 is vertraagd.

In de Power On-nieuwsbrief van Bloombergs Mark Gurman is te lezen dat Apple de mogelijkheden voor een vouwbare MacBook verkent bij leveranciers. Het zou gaan om een mix tussen een MacBook en een iPhone. Het beeldscherm zou 20 inch groot zijn.

Als het vouwbare scherm ingeklapt is zou er een touchscreen-toetsenbord verschijnen. Wanneer het display wordt uitgeklapt vormt het een fullscreen-monitor waar je een extern toetsenbord aan kunt hangen. Het is mogelijk dat deze MacBook over een 4K-resolutie of zelfs beter beschikt.

Gurman stelt dat hem verteld is dat Apple "een kant van het display als virtueel toetsenbord laat fungeren" en dat het "het fysieke toetsenbord en het trackpad zal inruilen voor een volledige touchscreen-variant".

De releasedatum voor het soort apparaat dat omschreven wordt, ligt nog ver in de toekomst. Het zou gaan om 2026 of zelfs 2027. Uiteraard moet een gerucht zoals deze niet te nauw worden genomen. Het is mogelijk dat Apple enkel de mogelijkheden onderzoekt en niet van plan is om de vouwbare MacBook ook daadwerkelijk op de markt te brengen. Vouwbare apparaten zijn bovendien nog altijd een niche.

