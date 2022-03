iPad Air 5 (2022) aangekondigd met M1-chip en 5G-ondersteuning

De iPad Air 5 (2022) is aangekondigd tijdens het Apple Event van 8 maart. Hij is beschikbaar in vijf kleuren en uitgerust met de krachtige M1-chipset. Apple claimt dat de iPad sneller is dan vergelijkbare Windows-apparaten in dezelfde prijsklasse. Dit is de opvolger van de iPad Air 4 (2020).

Naast de nieuwe iPad Air heeft Apple ook de gloednieuwe iPhone SE 2022 aangekondigd, alsmede een professionele pc voorzien van de nieuwe M1 Ultra-chip: de Mac Studio.

iPad Air 5 (2022): prijs en beschikbaarheid

De Wi-Fi-modellen van de iPad Air zijn verkrijgbaar vanaf 698,50 euro en de Wi-Fi + 5G-versies zijn vanaf 868,50 euro beschikbaar. De tablet is verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en blauw. Je hebt de keuze uit een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB.

De iPad Air 5 (2022) is vanaf vrijdag 11 maart te bestellen en wordt rond 18 maart geleverd. Dan ligt het apparaat ook in de winkelschappen.

Ook zijn er enkele accessoires te krijgen voor de tablet, zoals de Apple Pencil, Magic Keyboard, Smart Folio en Smart Keyboard Folio.

Design en display

(Image credit: Apple)

Naar het schijnt zijn er geen veranderingen op het gebied van het beeldscherm ten opzichte van zijn voorganger. Het 10,9 inch-display is dus uitgerust met liquid retina-technologie en kent een maximale helderheid van 500 nits.

De tablet is ook voorzien van een antireflectiecoating, een snellere USB-C-poort, iPadOS 15, Touch ID en Apple Pencil-ondersteuning.

De kleuropties hebben de namen zwart, wit, Electric Orange, Dark Cherry, English Lavender en marineblauw.

Specificaties en prestaties

(Image credit: Apple)

De tablet is uitgerust met de krachtige M1-chipset. Tim Cook zegt dat de nieuwe iPad Air "prestaties naar een hoger niveau tilt." Ook claimt Apple dat het apparaat zestig procent krachtiger is dan zijn voorganger.

Ook de GPU is een twee keer zo snel als die van de iPad Air 4 (2020), aldus Apple. Dit maakt het de snelste tablet in zijn prijsklasse. Daarnaast belooft het bedrijf dat de batterij de hele dag meegaat.

De iPad Air 5 (2022) is in meerdere configuraties te krijgen. Je kunt kiezen uit 64GB of 256GB aan opslagruimte. Ook 5G-ondersteuning is optioneel.

Camera

De frontcamera heeft een upgrade gekregen. De iPad Air 5 (2022) krijgt een 12MP-groothoeklens aan de voorkant. Deze is voorzien van Center Stage-technologie, waarmee de camera makkelijker mensen in het frame houdt door automatisch in en uit te zoomen.

Aan de achterkant zit ook een 12MP-groothoekcamera. Deze ondersteunt 4K-video, AR en kan documenten scannen.