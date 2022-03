Apple Studio Display review

Apple Studio Display is een goed scherm voor creatieve professionals, maar door het ontbreken van sommige belangrijke functies is de hoge prijs moeilijk te rechtvaardigen.

Apple Studio Display is de nieuwe monitor van het Amerikaanse techbedrijf en is gericht op creatieve professionals. Het is gelanceerd naast de Mac Studio tijdens het Apple-evenement van 8 maart. Zoals de naam suggereert, is het ontworpen met de Mac Studio in gedachte (die zonder scherm wordt verkocht), maar je kunt ook andere Apple-apparaten aansluiten.

Het is ook mogelijk om Apple Studio Display te gebruiken als monitor voor Windows-apparaten, maar dan mis je een aantal belangrijke functies. Dit zorgt ervoor dat het beeldscherm een van de meer niche producten is die Apple op de markt heeft gebracht. Als je niet in deze markt zit (creatieve professionals die het Apple-ecosysteem gebruiken), is dit geen product voor jou.

Als het om monitoren gaat, is dit een ontzettend duur model. De adviesprijs van het instapmodel bedraagt 1.779 euro. Dit is geen astronomisch bedrag voor displays in de creatieve sector, maar mainstreamgebruikers zullen dit niet snel neerleggen voor een 27 inch scherm.

Toch is het nog steeds een stuk goedkoper dan het Pro Display XDR van Apple. Deze heeft een prijskaartje van 5.499 euro. Het Studio Display komt met een kantelbare standaard of een VESA-montageadapter. De toevoeging van een standaard is niet echt opmerkelijk, maar Apple heeft de nodige kritiek gekregen toen het bedrijf er geen leverde bij het ontzettend dure Pro Display XDR.

Moeilijke keuzes

Je moet echter nog steeds kiezen of je een monitorarm wilt of een VESA-adapter, terwijl de meeste monitoren beide leveren. Als je een standaard wilt die draait én in hoogte verstelbaar is, dan kost je dat 460 euro extra. Het zijn dit soort ‘verborgen’ kosten die regelmatig voor frustratie zorgen bij Apple-gebruikers.

Je kunt ook een variant van het display bestellen die is voorzien van nanotextuur. Dit vermindert reflecties die je in beeld ziet. Dit kost 250 euro extra. We hebben andere apparaten getest die gebruikmaken van het nanotextuurglas en we zijn onder de indruk van het effect. Vooral in omstandigheden met veel licht in je omgeving, die normaal gesproken zorgen voor vervelende reflecties in beeld. De upgrade is geen noodzaak, maar als reflecties een probleem voor je zijn, kun je het overwegen.

Een herontworpen 27 inch iMac ontbreekt al een tijdje in de line-up van Apple. Het Studio Display komt daar misschien het dichtst in de buurt. Het ontwerp van dit scherm doet ons denken aan de 24 inch iMac, maar met een groter scherm en zonder interne onderdelen. Sluit dit scherm aan op de compacte Mac Studio of Mac Mini en je krijgt een vergelijkbare ervaring.

Ondertussen zullen de specs van het Studio Display er interessant uitzien voor digitale creatievelingen, het kan de hoge prijs enigszins rechtvaardigen. Het 27 inch scherm heeft een 5K-resolutie van 5.120 x 2.880. Dit levert een pixeldichtheid van 218 pixels per inch (PPI) op, wat resulteert in een scherpe en gedetailleerde beeldkwaliteit.

Het scherm ondersteunt ook een miljard kleuren, biedt 600 nits aan helderheid en komt met het brede P3-kleurengamma, wat vooral handig is voor video-editors. Ook True Tone wordt nu ondersteund. Dit is gepatenteerde technologie van Apple die het beeld aanpast aan de lichtomstandigheden in jouw omgeving. Dit kan een mooi verschil maken, maar voor professionals die een hoge kleurnauwkeurigheid nodig hebben, kan deze functie het beste worden uitgeschakeld.

Prestaties

In gebruik biedt het Studio Display een heldere en levendige beeldkwaliteit, evenals goede kijkhoeken. Zelfs als je in een moeilijke positie zit, kun je het scherm nog steeds goed zien. Dit maakt het een prima optie wanneer je veel mensen om je heen hebt die je regelmatig je werk laat zien.

De kijkhoeken worden echter teniet gedaan door het reflecterende scherm. Als je vanuit een moeilijke hoek kijkt, zie je al snel reflecties op het scherm en dat is ietwat storend. Upgraden naar het nanotextuurglas is een logische oplossing. Waarschijnlijk elimineert dit het probleem, maar dat kost ook extra (helaas hebben we het Studio Display niet in deze configuratie kunnen proberen).

Het Studio Display is uitgerust met een 12MP webcam met groothoeklens. Deze heeft een ingebouwd gezichtsveld van 122 graden, drie microfoons van studiokwaliteit en zes luidsprekers. Deze zijn allemaal zo goed, dat je misschien niet eens de behoefte voelt om externe randapparatuur in te pluggen.

De ondersteuning voor ruimtelijke audio is minder indrukwekkend. We probeerden een paar nummers te luisteren met Dolby Atmos, maar het voelde niet echt alsof het geluid van om ons heen kwam. Virtueel geluid is moeilijk om goed aan te pakken, en het kan nooit worden vergeleken met een fysieke speakeropstelling. Dit is ook het geval voor het Studio Display.

De microfoons daarentegen nemen goed je stem op en minimaliseren achtergrondgeluid. Ze doen ook goed hun werk bij het opnemen van muziekinstrumenten. Als je een professionele muzikant of producent bent, wil je echter nog steeds een volwaardige microfoon gebruiken. Toch is het handig om zo snel een demo op te nemen als je plotseling inspiratie krijgt.

De webcam is ook uitstekend, en in deze wereld waar velen van ons afhankelijk zijn van videogesprekken, is een kwalitatieve webcam een waardevolle toevoeging. De beelden zijn duidelijk en de Center Stage-functie zorgt ervoor dat je goed in beeld blijft, ook wanneer je beweegt. Het is het vermelden waard dat sinds de eerste reviews zijn geplaatst, enkele publicaties hebben vermeld dat de webcam matige kwaliteit levert. Wij hebben hem gebruikt in een kantoor met veel omgevingslicht, wat mogelijk tot betere resultaten heeft geleid.

De webcam, luidsprekers en microfoons worden allemaal aangestuurd door de A13 Bionic-chip, die ook is verwerkt in het Studio Display. Dit is een goede toevoeging die ervoor zorgt dat het Studio Display opvalt in een markt met veel concurrentie.

De A13 Bionic, die ook in moderne iPhones en iPads zit, voegt Center Stage toe aan de webcam. Dit zorgt ervoor dat de camera op intelligente wijze in- en uitzoomt om je in beeld te houden, zelfs als je veel beweegt. De prestaties bij weinig licht worden ook verbeterd door de A13 Bionic-chip. De luidsprekers kunnen gebruik maken van Dolby Atmos voor een ruimtelijk 3D-geluid en je kunt Siri instellen om het display handsfree te besturen.

Dit zijn allemaal leuke functies, maar afgezien van de verbeterde webcamkwaliteit, zijn ze niet echt nodig. Ze werken ook alleen met compatibele Macs, MacBooks en iPads. Als je een verouderde Mac hebt die macOS Monterey 12.3 niet ondersteunt, of een iPad die iPadOS 15.4 niet kan gebruiken, dan zijn deze functies niet voor jou weggelegd. Hetzelfde geldt als je een Windows 11-laptop aansluit, ook dan krijg je niet de aangedreven extra’s die de A13 biedt.

Ontbrekende functies

Voor een monitor in deze prijsklasse zijn er enkele functies die niet bij het Studio Display zijn inbegrepen. Misschien wel de meest opvallende, is het ontbreken van HDR. Deze feature wordt gebruikt om meer contrast en levensechte beelden te genereren en het mag niet ontbreken op een hoogwaardige monitor of tv. Zelfs budgetschermen maken gebruik van de technologie (met wisselend succes). Als je een video-editor bent die aan een tv-serie of film werkt die in HDR wordt getoond, kun je het effect niet zien op het Studio Display.

De maximale helderheid van het Studio Display is 600 nits. Hoewel dat prima is en een mooi levendig beeld geeft, verbleekt het in vergelijking met het scherm van bijvoorbeeld de MacBook Pro 14 inch. Deze kent een maximale helderheid van 1600 nits. Deze MacBook heeft, net als het 16 inch model, ook een Liquid Retina XDR-display met mini-LED-technologie. Dit is een van de beste schermen die je op een laptop kunt krijgen.

Het is daarom ietwat teleurstellend dat het Studio Display niet met dezelfde technologie wordt geleverd. Waarschijnlijk is dit gedaan omdat het implementeren van deze tech in een scherm van 27 inch, de prijs enorm omhoog zou drijven. Al betekent het wel dat het scherm wordt overklast door de MacBook Pro.

Het Studio Display heeft een maximale beeldverversing van 60Hz. Dit is de standaard voor 4K- en 5K-monitoren, maar we zien langzamerhand ook steeds meer displays die een hogere verversingssnelheid ondersteunen, ook met deze resoluties. Hoe sneller de beeldverversing, hoe soepeler het beeld wordt. De nieuwe MacBook Pro’s zijn voorzien van ProMotion-ondersteuning en een verversingssnelheid van 120Hz. Dus dit voelt als een gemiste kans voor het Studio Display.

Ook de poorten schieten tekort. Er zijn geen HDMI- of DisplayPort-opties. In plaats daarvan moet je het doen met een enkele Thunderbolt 3-ingang (USB-C), die ook het apparaat dat je aansluit kan opladen. Daarnaast zijn er nog drie USB-C-poorten in een hub waarmee je randapparatuur kan aansluiten.

Dit toont dat het Studio Display zich vooral richt op Macs. Als je al Apple-apparaten in huis hebt, dan is dit een mooie toevoeging die je bureau vrijhoudt van allerlei kabels. Een enkele USB-C-kabel om je apparaat mee aan te sluiten, is een aantrekkelijke optie.

De keerzijde hiervan, is dat oudere apparaten en desktop pc’s zonder USB-C-poort niet werken met het Studio Display. Ook het aansluiten van een console kun je vergeten. Niemand zou dit scherm kopen om games op te spelen, maar het is wel fijn om een monitor in huis te halen die je voor meerdere doeleinden kunt gebruiken. Het Studio Display is niet dat soort monitor.

Koop het als…

Je een creatieve professional bent

Het Studio Display is precies gemaakt met de wensen van creatievelingen in gedachte. Als het om professionele schermen gaat, is het nog redelijk betaalbaar.

Je een Mac Studio gaat kopen

Het is geen toeval dat de twee apparaten tegelijk zijn aangekondigd. Ze werken perfect samen.

Je een 27 inch iMac wilt

Het ziet er niet naar uit dat Apple een nieuwe 27 inch iMac gaat uitbrengen, dus het Studio Display gecombineerd met een Mac Mini of Mac Studio is een (ietwat prijzig) compromis.

Koop het niet als…

Je een multifunctionele monitor wilt

Het Studio Display is gemaakt voor creatief werk en heeft alleen USB-C-input, daardoor is zijn functionaliteit beperkt.

Je HDR-beelden bewerkt

Het ontbreken van HDR-ondersteuning is teleurstellend voor wanneer films en series kijkt, maar wanneer je HDR-content bewerkt is het een dealbreaker.