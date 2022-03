Ingewijden: er komt geen Apple iMac met groter display

Tijdens het Apple Event in maart zijn er nieuwe apparaten onthuld, waaronder de iPhone SE 2022. Er verscheen geen 27 inch iMac met M1-chip. In plaats daarvan zagen we een Mac Studio met bijbehorend Studio Display.

Na het digitale event werd duidelijk dat Apple stopt met de productie van de 27 inch iMac die in 2020 voor het eerst verscheen. Bronnen die met 9to5Mac spraken, stellen dat er geen plannen in de pijpleiding zitten voor een nieuwe iMac met groter display.

Dezelfde bronnen beweren dat er in 2023 een vernieuwde 24 inch iMac komt. Maar het lijkt er dus op dat er geen groter formaat van de Apple-pc in het verschiet ligt.

iMac met groter display

De meest recente iMac 27 inch verscheen in augustus 2020. Deze beschikte over een Intel-processor. Apple heeft de rest van zijn Mac-line-up inmiddels voorzien van zijn eigen chipsets, maar deze all-in-one-pc lijkt buiten de boot te vallen.

Er gingen de afgelopen maanden geruchten rond dat de 27 inch iMac een upgrade zou krijgen met een M1-chip. Totdat er officiële berichten naar buiten worden gebracht, blijft het echter bij speculatie.

Analyse: focus op Mac Studio

Nu Apple de productie van de 27 inch iMac stopzet, denken we dat de goedkopere en iets minder krachtige 24 inch versie van de pc meer in de smaak valt bij klanten dan het grotere model.

Bovendien wordt dat gat nu gevuld door de Mac Studio en het Studio Display dat Apple tijdens een digitaal event in maart heeft aangekondigd. Het gaat hierbij echter wel om twee apparaten in plaats van één geheel.

Door afscheid te nemen van de all-in-one-vormfactor, is Apple in staat om meer kracht en een betere koeling in het apparaat te verwerken. De Mac Studio komt met de gloednieuwe M1 Ultra-chipset. Het is de meest krachtige SoC (system-on-chip) tot nu toe. Het apparaat komt echter wel met een fors prijskaartje.

De Studio Display biedt daarnaast dezelfde 27 inch aan schermruimte als de iMac die uit productie wordt gehaald. Voor pro-gebruikers die componenten met hogere specificaties zoeken in hun Mac-pc (en het budget ervoor hebben), is de Mac Studio in combinatie met het Studio Display in wezen de nieuwe iMac Pro (waarvan de laatste in 2017 werd uitgebracht).