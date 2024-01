Vier redenen om je oude pc te vervangen door een iMac

Een aantal maanden geleden kondigde Apple na twee jaar eindelijk weer een nieuw iMac-model aan. Het nieuwe model is voorzien van de krachtige, nieuwe M3-chip en dit maakt de iMac dan ook een van de beste all-in-one computers die je vandaag kan kopen. Je krijgt hier een kleurrijk totaalpakket met alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan.

Ben je op zoek naar een nieuwe computer en weet je niet zo goed waar je moet beginnen of ben je nog niet zo bekend met de iMac? Hieronder vind je vier redenen waarom je een iMac moet overwegen als jouw volgende computer.

1. Een totaalpakket

(Image credit: Apple)

Wanneer je een iMac koopt, krijg je alles wat je nodig hebt om meteen aan de slag te kunnen met je nieuwe computer. De computer zelf zit verwerkt in het beeldscherm, net als de 1080p FaceTime HD-webcam, een aantal microfoons en zes speakers. Verder worden er ook een toetsenbord (Magic Keyboard) en muis (Magic Mouse) meegeleverd. De iMac is dus een ware all-in-one. Je hoeft niet los alle onderdelen aan te schaffen en je weet dus meteen dat alles perfect met elkaar werkt.

Ondanks het feit dat je hier een volwaardige computer in de behuizing van je beeldscherm krijgt, is de iMac nog steeds een vrij dun en licht apparaat. Voor een computer is hij ook vrij gemakkelijk op te pakken en naar een andere ruimte te verplaatsen. Je zou mensen gemakkelijk wijs kunnen maken dat een moderne iMac alleen een beeldscherm is voor bij je computer.

Het feit dat hier ook geen losse grafische kaart in zit, zorgt er ook voor dat de iMac extra dun kan blijven. Dat betekent overigens niet dat deze computer geen zware grafische taken aankan, want dankzij de efficiënte processoren van Apple (de M1 en de M3 in het geval van de iMac) ben je daar ook klaar voor. Dit alles zorgt ervoor dat er maar weinig all-in-one pc's zijn die met de iMac kunnen concurreren.

2. Van M1 tot M3

(Image credit: Apple)

De nieuwste variant van de 24-inch iMac beschikt over de M3-chip van het bedrijf, maar je kan de iMac uit 2021 met de M1-chip nog steeds kopen. Dat is vooral interessant als je wat extra geld wil besparen en alsnog een krachtige all-in-one zoekt. Die processor mag dan wel een paar generaties oud zijn, maar hij was bij de lancering een enorm indrukwekkende chip en zelfs nu kunnen we niet klagen over zijn prestaties.

Wil je echter de iMac kopen met de krachtigste specificaties? Dan is de iMac met M3-chip uit 2023 de beste keuze. Dit model is iets duurder dan het M1-model, maar als je ze naast elkaar zet, zal je meteen onder de indruk zijn van hoeveel sneller en soepeler de nieuwe M3 iMac aanvoelt.

Beide modellen leveren uitstekende prestaties en dankzij de verbeteringen van de grafische prestaties, kan je met de M3 iMac zelfs genieten van een serieuze game. Dat was voorheen niet altijd realistisch op eender welke laptop of computer van Apple.

3. Prachtig display

(Image credit: Future)

Een van de handigste aspecten van een all-in-one computer is dat je bij het computergedeelte ook meteen een bijpassend beeldscherm krijgt. Vaak zijn beeldschermen van all-in-one pc's niet van topkwaliteit, maar de iMac bewijst het tegendeel.

De M1 iMac én M3 iMac beschikken allebei over een indrukwekkend Retina-display (IPS) met een resolutie van 4,5K (4.480 x 2.520) en een helderheid van 500 nits. Dat betekent dat beelden er ongelofelijk gedetailleerd uitzien en mooi fel kunnen worden weergegeven. Het brede P3-kleurbereik zorgt daarnaast ook voor een enorm levendige weergave met onderscheid tussen miljarden kleuren.

Dit beeldscherm is met zijn hoge resolutie en mooie kleurweergave niet alleen ideaal voor het bekijken van films en series, maar ook voor video- of fotobewerking. Dit zorgt ervoor dat de iMac een erg veelzijdige pc is.

4. Stijlvol, kleurrijk design

(Image credit: Apple)

Bij de iMac uit 2021 werd er een nieuw design geïntroduceerd dat ook bij de M3 iMac van 2023 weer is teruggekeerd. Het meest opvallende aan dit nieuwe design zijn de verschillende kleuropties. Het zijn over het algemeen redelijk opvallende kleuren, maar omdat het pastelkleuren zijn, zien ze er erg stijlvol uit en niet goedkoop. Het is ook mooi dat alle accessoires en kabels die je bij de iMac krijgt, dezelfde kleur hebben als de iMac zelf.

Bij beide iMacs kan je kiezen uit de kleuren: groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver. Het zijn dus vooral opvallende kleuren, maar als je liever toch een iets subtieler uiterlijk wil, dan is er altijd nog de zilveren kleurvariant.

Het overkoepelende design en de premium bouwkwaliteit zorgen ervoor dat de iMac zeker niet goedkoop aanvoelt, ondanks de vrolijke kleuropties. Alle onderdelen zien er dun en minimalistisch uit en passen ook heel goed bij elkaar qua stijl. Hierdoor is je set-up uiteindelijk één geheel en dat ziet er beter uit dan een lompe desktop met een dik zwart scherm ernaast.