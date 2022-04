Nieuwe MacBook Air verschijnt mogelijk later in 2022 om verkoopcijfers hoog te houden

Apple heeft naar verluidt nog een nieuwe MacBook Air op de planning staan, die in de tweede helft van 2022 moet verschijnen. DigiTimes meldt dat dit bericht afkomstig is van insiders van bedrijven die onderdelen voor Apple's laptops maken.

De techwebsite schrijft: "Apple's MacBook-reeks bestaat uit high-end consumentenapparaten, maar kan ook worden gezien als bedrijfslaptop aangezien ze worden gewaardeerd door veel bedrijven en kantoormedewerkers." De bronnen benoemen daarnaast dat de MacBook Pro die eind 2021 gereleased en dat de hoge verkoopcijfers zijn blijven hangen in het eerste kwartaal van 2022, waardoor het aantal verschepingen hoger is dan verwacht. "Een nieuwe MacBook Air in de tweede helft van het jaar kan het momentum van de verkoop behouden."

Recente geruchten impliceren dat Apple het display van de nieuwe MacBook Air iets groter zal maken, van een 13,3 inch paneel zoals in het huidige model naar een 13,6 inch beeldscherm. Dit stelt Apple-analist Ross Young. Er wordt echter ook verwacht dat het bedrijf in 2023 met iets groters komt, namelijk een 15 inch model naast de 13 inch vormfactor.

Analyse: een hoop geruchten over de MacBook Air

Het laatste gerucht omtrent het tijdsvenster waarin de volgende MacBook Air verschijnt, ligt in lijn met wat we eerder hebben gehoord van Mark Gurman, een van de betrouwbaardere Apple-bronnen die er is. In recente nieuwsbrieven schrijft Gurman dat Apple van plan was om de MacBook Air al in de verkoop te hebben. De oorspronkelijke intentie was om de laptop eind 2021 uit te brengen, maar het is vertraagd naar later in 2022. Naar verluidt zou er een M2-chip onder de motorkap liggen, wat goed mogelijk is.

Een andere bekende Apple-leaker, Ming-Chi Kuo, stelt dat de nieuwe MacBook Air vanaf Q3 in massaproductie gaat. Dat betekent dat het later in 2022 in de winkelschappen komt te liggen. Het is daarnaast logisch dat Apple meer uit de Mac-verkoop wilt halen. Naast een MacBook Pro 13 inch met M2-chip zou een nieuwe MacBook Air daar aan bij kunnen dragen.

Via MacRumors