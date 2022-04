Vernieuwde MacBook Air mogelijk uitgesteld

Huidige lockdowns in China hebben mogelijk invloed op de productie van MacBooks. Wellicht verschijnen de verwachte laptops van Apple later dan gepland.

Analist Ming-Chi Kuo vertelt hierover op Twitter en benoemt een artikel van Nikkei Asia. Hij verwacht dat dit voor productieproblemen kan zorgen later in 2022.

(2/2) Quanta is almost the sole EMS supplier for MacBook, so among Apple's main products, MacBook has been the most affected amid China lockdowns due to Quanta's halted production.April 12, 2022 See more

Het probleem zit vooral bij productiebedrijf Quanta. Deze verzorgt een gedeelte van de assemblage van MacBooks. Het productieproces van Quanta is op dit moment verstoord vanwege de lockdowns.

Ook iPhones en iPads kampen met productieproblemen, aangezien een gedeelte van het werk bij Pegatron en Compal ook stil ligt. Deze bedrijven verzorgen onderdelen voor de smartphones en tablets van Apple. Dit is echter een minder groot probleem aangezien onderdelenfabrikant Foxconn een gedeelte van het werk op kan pakken.

Analyse: laat de MacBook Air langer op zich wachten?

Uiteraard is dit niet het nieuws waar MacBook-fans op zitten te wachten. De laptops zijn waarschijnlijk het grootste slachtoffer van Apple’s lockdownperikelen, als we deze bronnen mogen geloven.

Over welke MacBooks gaat het precies? Uit de geruchtenmolen hebben we vernomen dat Apple van plan is om dit jaar een herontworpen MacBook Air (2022) uit te brengen. Ook een opgefriste 13 inch MacBook Pro ligt in de lijn der verwachtingen.

Met name de MacBook Air wordt al snel verwacht. Er gaan verschillende geruchten rond over de release van het apparaat, deze wijzen naar een lancering in de tweede helft van 2022.

Een geschatte releasedatum in september of oktober lijkt logisch, maar door de productieproblemen is dit wellicht niet haalbaar. In het ergste geval verschijnt de notebook pas in 2023.

Dat scenario is verre van wenselijk voor Apple. Er gaan ook geruchten rond die suggereren dat de vernieuwde MacBook in 2021 al had moeten verschijnen. Het bedrijf is overigens niet de enige die probleem ervaart vanwege de lockdowns in China. Ook Dell, HP en Lenovo maken zich zorgen om hun productieprocessen.

