Apple Event maart 2022: dit zijn de verwachtingen

Apple houdt op dinsdag 8 maart om 19:00 uur CET een nieuw virtueel Apple Event. Dit heeft de fabrikant uit Cupertino, Californië bekendgemaakt.

Het online evenement staat doorgaans bekend als het 'Spring Event'. In maart en april lanceert Apple vaak een nieuwe iPad of een MacBook. Meestal heeft het bedrijf ook nog een verrassing in petto.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBhMarch 2, 2022 See more

In de 24 uur voorafgaand aan de officiële aankondiging was #AppleEvent trending op Twitter. Het enthousiasme werd in elk geval rijkelijk beloond. In de kleurrijke aankondiging zijn de woorden 'Peek Performance' te lezen. Er klinkt het lied 'Wonder' door Yung Bae.

Het meerderkleurige Apple-logo is waarschijnlijk een knipoog naar de nieuwe kleurrijke line-up van MacBook Airs en iPad Airs. Het woord 'Peek' is mogelijk een hint naar Apple's project met een AR-bril.

Hieronder lees je alles wat je kunt verwachten van het Apple Event op dinsdag 8 maart 2022.

iPhone SE 3 en iPad Air

Welke producten onthult Apple tijdens het evenement in maart? De geruchtenmolen wijst in de richting van een nieuwe iPhone SE, namelijk de iPhone SE 3.

Analisten denken dat het apparaat goedkoper is dan het laatste model uit 2020. Die kostte 489 euro bij lancering. Het lijkt er echter niet op dat het toestel qua design al veel op de iPhone 13 zal lijken.

Aangezien het om een budgetsmartphone gaat, heeft de iPhone SE opslagopties van 64GB en 128GB (de iPhone 13 begint bij 128GB). Het is echter de vraag of Apple de iPhone SE 3 goedkoper kan maken, als het de hoeveelheid opslag vergroot.

De nieuwe iPhone SE 3 zal waarschijnlijk wel draaien op Apple's nieuwste SoC, de A15 Bionic. Mogelijk is er zelfs 5G aanwezig.

Daarnaast kunnen we een goede gok wagen dat er ook een nieuwe iPad (of twee) in de lucht hangt. Er wordt veel gespeculeerd over de iPad Air 5. Naar verluidt zou de tablet dit kwartaal verschijnen.

Waar analisten het niet over eens zijn, is of de iPad Air (2022) van een LCD-scherm naar een OLED-display gaat. Er is weinig twijfel over de schermgrootte, die blijft hoogstwaarschijnlijk 10,9 inch. Er wordt niet verwacht dat Apple een TrueDepth-notch en Face ID naar de iPad Air van dit jaar brengt. Apple is mogelijk zelfs van plan om afscheid te nemen van de notch.

Zoals doorgaans het geval is, zal Apple de componenten upgraden, terwijl het design en de overige functies gelijk blijven. We verwachten ook hier een A15 Bionic-chip en 5G-optie.

Zelfs als Apple de opslaggrootte van de nieuwe iPhone SE niet verandert, zal de iPad Air 5 mogelijk wel een upgrade krijgen van 64GB naar 256GB. Dat hopen we tenminste.

De M2-chip

Traditioneel gezien breng Apple een MacBook (soms zelfs meer dan één) uit in de lente. We verwachten daarom de aankondiging van een MacBook Air op 8 maart. Het grote nieuws is waarschijnlijk niet de komst van een nieuw apparaat, maar het gegeven dat het op een nieuwe processor draait: de langverwachte Apple M2-chip.

De komst van de tweede generatie M-chip overschaduwt mogelijk het verwachte herontwerp van het systeem. Naar verluidt zou de MacBook Air een wat meer industrieel uitziend vierkant ontwerp krijgen. Het lijkt dan wat meer op het design van de iPad Air. Andere aanpassingen aan het ontwerp zijn mogelijk nieuwe kleuren (en zelfs een wit toetsenbord).

We verwachten dat de M2-chip niet over meer cores beschikt, maar Apple zal de processor ongetwijfeld optimaliseren om de prestaties ergens tussen die van de M1 en M1 Pro-chip te brengen.

AirPods Pro 2

De AirPods Pro zijn aan een update toe. Mogelijk kondigt Apple de AirPods Pro 2 aan op 8 maart. De draadloze oortjes zullen waarschijnlijk over indrukwekkende nieuwe functies beschikken op het gebied van gezondheid en fitness.

Sommige geruchten wijzen naar de mogelijkheid om work-outs te tracken, zoals een hartslagmonitor of temperatuurmeter. Anderen denken dat de AirPods Pro 2 bluetooth inruilen voor een andere soort optische transmissie. Wij denken echter dat dit onwaarschijnlijk is.

Het is ook mogelijk dat er een betaalbaardere variant met de naam AirPods Pro Lite komt. In hoeverre deze van de AirPods 3 zouden verschillen is onduidelijk.

Apple Glasses

In eerste instantie dachten we niet dat de Apple Glasses zijn opwachting zou maken, maar doordat er een doorschijnend 3D-logo van Apple te zien is in de aankondiging van het bedrijf, zou het toch een mogelijkheid kunnen zijn. Als Apple Glasses deze maand getoond wordt, zou dat de grootste verrassing van allemaal zijn.

Wat je waarschijnlijk niet ziet op 8 maart 2022

Apple heeft een hoop opties om aanstaande dinsdag te tonen, maar we verwachten dat de fabrikant een aantal producten bewaart voor later dit jaar.

Het is daarnaast onwaarschijnlijk dat de Apple Watch 8 nu al verschijnt. Nieuwe iteraties van Apple's smartwatch lanceren vaak in de herfst na de onthulling van de nieuwe WatchOS 9-software die we in juni tijdens WWDC 2022 verwachten.

Ook een Apple Car, Apple MR-headset en de iPhone 14 zullen ook nog niet aangekondigd worden.

TechRadar doet verslag van het virtuele Apple Event op 8 maart. Alles wat je wilt weten over de nieuwe producten van Apple lees je vanaf dinsdagavond op onze website.