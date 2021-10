'MacBook Air 2022 verschijnt rond mei met volledig nieuw ontwerp'

De MacBook Air 2022 van Apple zou volgens eerdere geruchten in het midden van 2022 verschijnen. Een nieuw bericht van een bekende Apple-leaker lijkt dit te ondersteunen, en hij stelt dat de laptop binnen de zes en acht maanden wordt gelanceerd.

Dat blijkt uit de laatste nieuwsbrief van Mark Gurman, wat door MacRumors werd opgepikt. Daarin stelt hij dat hij verwacht dat de lancering in die tijdspanne zal plaatsvinden. Dat houdt dus in dat de MacBook Air 2022 reeds rond mei kan verschijnen.

Gurman stelt ook dat er dit jaar geen nieuw Apple-event of producten meer volgen. Als je dus wacht op bijkomende lanceringen in november, dan is dat volgens de leaker ijdele hoop.

De volgende MacBook Air zou naar verluidt rond de M2 SoC worden gebouwd en krijgt een volledig nieuw ontwerp. Het nieuwe design zou de grootste herwerking zijn sinds de MacBook Air van 2010, aldus Gurman. Het zou elementen gebruiken van de iMac 24 inch, wat witte bezels (randen) en meerdere kleurenkeuzes inhoudt.

Dit vingen we recent ook op van een andere leaker genaamd Dylandkt. Hij stelt dat we een toetsenbord in het gebroken wit krijgen, samen met bezels en een nieuw Mini-LED-scherm (zoals bij de recent onthulde MacBook Pro's).

Op basis van deze informatie van Dylandkt hebben enkele oude renders van de MacBook Air 2022 een update gekregen. Deze zijn afkomstig van Jon Prosser en Ian Zelbo, die door Tom's Guide werden opgepikt. Hierin zien we een mock-up van de laptop met dunne witte bezels en een notch voor de webcam. Momenteel weten we nog wel niet of de notch al dan niet aanwezig is.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

We zien hier ook het toetsenbord met een witte achtergrond. Bovendien komt de Air zo te zien met de vermeende MagSafe-oplaadpoort.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Bovendien meldde de nieuwsbrief van Gurman ook dat we volgend jaar een grotere iMac met een Apple SoC mogen verwachten. Daar komt ook een nieuwe Mac Mini bij, waarvan er eerst gedacht werd dat deze dit jaar nog zou verschijnen.

Analyse: met of zonder notch?

We moeten deze renders natuurlijk met een korreltje zout nemen. Het zijn slechts beelden van hoe de MacBook Air 2022 eruit zou kunnen zien als we de huidige geruchten mogen geloven. Het nieuws van een bezel en toetsenbord in het gebroken wit lijkt de meningen alvast te verdelen. Als er dan nog eens een notch bijkomt, zoals we in de nieuwe MacBook Pro-modellen zagen verschijnen, dan is dat enkel meer olie op het vuur. De witte bezels zouden de zwarte notch enkel des te meer laten opvallen.

Zoals we zelf reeds aangaven, mogen we niet te hard van stapel lopen met speculeren. Het is nog steeds onduidelijk of er überhaupt een notch aanwezig zal zijn in de MacBook Air. Er zou naar verluidt wel geen ProMotion-tech zijn die we wel op de nieuwe MacBook Pro's kunnen terugvinden. Dit zorgt voor een snellere beeldverversing op het Mini-LED-scherm.

Ook Dylandkt verwacht dat de volgende MacBook Air ergens in het midden van 2022 zal verschijnen, dus dat zou dan rond juni of juli zijn. Dit wijkt niet veel af van de voorspelling van Gurman, al lijkt hij met een release in mei toch iets meer optimistisch.