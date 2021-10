iPhone 13 en MacBook Pro kampen met vertragingen, mogelijk tot feestdagen

Na meerdere berichten dat de nieuwe iPhone 13 mogelijk last zou hebben van productieproblemen, met minder beschikbare toestellen als gevolg, stelt een nieuw bericht dat de situatie mogelijk nog erger is.



Er wordt gesuggereerd dat de nieuwe producten van Apple, waaronder de iPad Mini (2021), iPad (2021), Apple Watch 7 en MacBook Pro's, zodanig veel zijn besteld dat de verzendingen pas in november of december vervuld kunnen worden.

Bloomberg stelt dat nabestellingen op nieuwe Apple-producten niets nieuws zijn, maar de huidige vertragingen zouden de langste in jaren zijn.

De online winkel van Apple toont hoe ernstig de vertragingen zijn. Op het moment van schrijven moet je minstens een maand wachten alvorens je met een iPhone 13 Pro aan de slag kan (geschatte bezorging tussen 22 en 29 november). Deze tijden gelden ook voor de MacBook Pro 16 inch. De MacBook Pro 14 inch is wat eerder beschikbaar, namelijk tussen 15 en 22 november. De Apple Watch 7 lijkt hier het hardst getroffen en wordt pas tussen 25 november en 1 december verwacht.

De vertragingen beperken zich niet enkel tot de nieuwste producten van Apple. Zelfs de iPhone 12- en iPhone 11-reeksen hebben last van vertragingen, gaande van respectievelijk twee weken tot een maand.

Apple is bovendien niet de enige speler die met vertragingen kampt. Het wereldwijde chiptekort raast door en zorgt er onder meer voor dat GPU's en PS5-consoles niet te verkrijgen zijn. De informatie over nabestellingen verschijnt na een eerder bericht van Bloomberg. Daarin wordt gesteld dat de productievertragingen resulteren in tien miljoen minder iPhone 13-toestellen die naar de aanloop van de feestdagen worden verscheept. Dit is doorgaans de periode waarin de verkoop van Apple piekt.

Er wordt verwacht dat Apple dit jaar bijna 120 miljard dollar binnenhaalt bij de verkoop van toestellen, wat zeven procent meer is dan vorig jaar. Daarvan komt de helft uit de verkoop van iPhones, maar dat cijfer zou flink lager kunnen liggen als het tekort blijft aanhouden. Voor klanten kan het nog lastiger uitvallen, want zij zullen waarschijnlijk niet op tijd een nieuwe iPhone of MacBook kunnen vinden om met de feestdagen cadeau te geven.

Analyse: waar komen deze vertragingen van Apple vandaan?

Na lang wachten verschenen de nieuwe MacBook Pro 14 inch en MacBook Pro 16 inch tijdens het Apple-event in oktober, maar er kwam al snel een domper op de feestvreugde. De aanhoudende impact van de coronapandemie op de productie en logistieke keten houdt mogelijk in dat er veel minder MacBook Pro's beschikbaar zullen zijn rond de feestdagen.

Als we dieper ingaan op het bericht rond het uitblijven van de vermeende tien miljoen iPhone 13-toestellen, lezen we dat die stelling door analisten en experts wordt bevestigd. Gezien de grote hoeveelheid punten waar het fout kan gaan in de productie, bevoorrading en verscheping zijn aanzienlijke vertragingen plausibel.

Apple deelt zelden hoeveel toestellen het verkoopt, maar IDC schat, volgens CNBC, dat het bedrijf in Q1 van 2021 (inclusief de feestdagen van 2020) ongeveer negentig miljoen iPhones heeft verkocht. De verwachting is dat Apple er dit jaar meer verkoopt. Minder iPhones voor de kerstperiode van dit jaar is dus relatief. We weten immers niet hoeveel iPhones Apple zelf van plan was om te verkopen.

Analisten waarschuwen wel om niet te veel uit slechts één bericht over de logistieke keten en zijn effecten te halen. Handelaren zouden immers meer op hun aanwezige voorraad kunnen vertrouwen. Ook kan Apple de nodige aanpassingen doorvoeren om het tekort aan te pakken alvorens de feestdagen plaatsvinden. Het is nog te vroeg om te zeggen in welke mate de beschikbaarheid van nieuwe Apple-producten in de problemen komt. De berichten suggereren echter dat je op wat vertragingen mag rekenen bij je zoektocht naar een nieuwe apparaat van Apple.