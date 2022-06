'iPhone 14 lanceert samen met nieuwe Apple Watches, iPads en Airpods Pro 2'

Apple brengt vaker aan het einde van een jaar producten uit, maar het lijkt erop dat de iPhone 14 een boel gezelschap tijdens de lancering krijgt.

Mark Gurman meldt in zijn wekelijkse Power On (opens in new tab)-nieuwsbrief Apple-nieuws en geruchten. Gurman zegt dat er een boel producten tussen de ''herfst van 2022 en voorjaar van 2023'' lanceren of in de typische Apple-periode.

De grootste productlancering is de iPhone 14, waarbij Gurman meldt dat er vier modellen zijn. Dit hoorden we al vaker van leakers, met als line-up de reguliere iPhone, de iPhone 14 Max, Pro en Pro Max.

De meeste informatie die verder bekend is over de iPhone Pro-modellen is dat ze een altijd aan-scherm krijgen, een hoge resolutie camera op de achterkant en een verbeterde selfiecamera bevatten. De andere twee versies zijn vermoedelijk een stuk minder krachtig.

Vervolgens zijn er de AirPods Pro 2, alhoewel Gurman enkel zegt dat hij ''nieuwe AirPods Pro-oortjes verwacht met een vernieuwde chip en ondersteuning voor hogere audiokwaliteit.'' Hier weten we dus nog niet bijster veel over.

Apple brengt volgens geruchten ook in 2022 nieuwe iPad Pros (opens in new tab) uit die de nieuwe M2-chipsets bevatten. Gurman zegt dat deze lijn ook een 11 inch-model en een 12,9 inch-model bevat, maar benoemt ook dat er in het komende jaar een 14 inch-versie kan worden verwacht.

Dat is niet het enige iPad-gerelateerde nieuws. Een nieuw basis-iPad (2022) bevat volgens geruchten 5G-ondersteuning, een nieuwe chipset en een USB-C-ingang. Deze vermoedens kwamen al eerder langs.

Zoals de titel van dit artikel al benoemt, kunnen we ook nieuwe smartwatches verwachten. Meervoud, want niet alleen de Apple Watch 8 wordt onthuld. Overigens krijgt dit horloge niet veel ludieke vernieuwingen.

Volgens de geruchten mogen we een Apple Watch SE 2 verwachten, met een grovere versie van het standaardmodel voor de extreme sporters.

Gurman noemt ook verschillende nieuwe Macs, met verschillende versies van de M2-chipset. Zo zouden er nieuwe MacBooks en Mac Mini's verschijnen.

Tot slot zegt Gurman nog dat er een 'mixed-reality'-headset wordt uitgebracht die de M2-chip en 16GB RAM bevat. Fans hadden verwacht dat deze tijdens WWDC 2022 (opens in new tab) zou worden onthuld. De headset schitterde echter in afwezigheid.

Analyse: een groot iPhone 14-feestje

Hieronder een samenvatting wat we zojuist hebben gemeld:

Vier iPhone 14's

Drie Apple Watches

Verschillende iPad familie-uitbreidingen

De AirPods Pro 2

Een mixed reality-headset

Veel, heel veel Macs

Apple heeft meestal een groot lanceerevenement aan het einde van elk jaar, meestal rond september. Gewoonlijk zien we dan meerdere producten tegelijkertijd hun intrede maken.

Gezien de lange lijst dit jaar, zou het echter onwaarschijnlijk zijn dat deze in een enkel evenement worden gepropt, tenzij ze elk vijf seconden gepresenteerd worden en Eminem de aankondigingen doet. We verwachten dus meerdere events.

Heel verrassend is dit niet. In 2020 koos het bedrijf ook al voor twee verschillende lanceerevenementen, een voor iPads en Apple Watches, de andere voor iPhones. Apple gaat dit waarschijnlijk in 2022 weer zo aanpakken met alle nieuwe producten die we hier noemen. Wellicht komt er dit keer zelfs nog een derde evenement bij. Gurman zegt tenslotte dat sommige apparaten in het eerste deel van 2023 worden uitgebracht.

Als er een lanceerevenement voor de iPhone 14 is en Gurman's voorspelling niet uitkomen, betekent dat desondanks niet direct dat de andere genoemde apparaten niet uitgebracht worden. Hoe dan ook: wij kijken reikhalzend uit naar september.