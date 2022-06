'13 inch MacBook met OLED in 2024 op de markt '

Apple brengt in 2024 mogelijk een 13 inch MacBook uit met een OLED-scherm.

Volgens de betrouwbare analist Ross Young (opens in new tab) van Display Supply Chain Consultants komt Apple met een 13,3 inch laptop, een 11 inch iPad Pro, en een 12,9 inch iPad Pro. Deze modellen zullen allemaal over een OLED-scherm beschikken. In enkele tweets aan zijn Supervolgers, ingezien door AppleInsider (opens in new tab), voegde Young eraan toe dat de laptop vermoedelijk een MacBook Air betreft, maar dat een MacBook Pro of een ander product niet uitgesloten moet worden.

Young stelt tevens dat de OLED-apparaten gebruik maken van de zogenaamde “tandem stack”-techniek. Hiermee zou het stroomverbruik met 30 procent afnemen, wordt de helderheid van het display verhoogd, en kan het scherm in theorie langer meegaan.

Analyse: zijn er te veel MacBooks?

Er blijven geruchten over nieuwe Apple-laptops verschijnen. Zo publiceerden we al nieuws over een potentiële 15 inch MacBook Air, en een 12 inch laptop die ergens in 2023 zou verschijnen.

Apple loopt met de mogelijke komst van een 13 inch OLED MacBook het gevaar dat het bedrijf zijn eigen markt saboteert. De MacBook Air (m2) en de MacBook Pro 13 inch (M2)-modellen verschijnen binnenkort in de winkel, en veel van de beste MacBooks met Intel-processoren worden nog gewoon online aangeboden. De trouwe Apple-fans weten binnenkort wellicht niet meer welke laptop ze moeten aanschaffen, want de keuze is reuze.

De grootste problemen in de toeleveringsketen zijn voorlopig voorbij, maar een nieuw probleem kan zich elk moment aandoen. Lockdowns door Covid-19 en een wereldwijd tekort aan chips heeft Apple al miljarden gekost. De MacBook Pro 14 inch en MacBook Pro 16 inch zijn al vertraagd (opens in new tab). We schatten de kans dat je de nieuwe OLED MacBook in de nabije toekomst kan aanschaffen somber in.