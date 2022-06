Apple wil naar verluidt een nieuwe 15-inch MacBook Air in 2023 op de markt brengen.

Apple werkt aan een grote MacBook Air die al in het voorjaar van 2023 uitgebracht wordt. Dit heeft een ingewijde van Apple aan de betrouwbare analist Mark Gurman van Bloomberg (opens in new tab) doorgegeven. Dit zou de eerste keer zijn dat Apple een MacBook Air van dit formaat uitbrengt.

De techgigant overweegt daarnaast ook om een 12-inch laptop te maken. Dit zou het eerste model van dit formaat zijn nadat Apple in 2019 is gestopt met de 12-inch MacBook. Naar verluidt wil Apple de kleinere laptop in 2023 of begin 2024 uitbrengen.

Apple heeft eerder deze week tijdens WWDC 2022 de nieuwe M2-chip gepresenteerd. Zowel de nieuwe MacBook Air en de 13-inch MacBook Pro worden aangedreven door deze chip.

Analyse: de toekomst van de M2-chip

De kans is groot dat de 15-inch MacBook Air de nieuwe M2-chip gebruikt. Dat is, als de laptop überhaupt wordt uitgebracht. Ook de mysterieuze 12-inch laptop zal waarschijnlijk gebruik maken van de nieuwste chip. Apple heeft de M1-chip in veel verschillende apparaten gestopt en had daar veel succes mee.

De keuze om van Intel af te stappen blijkt uitermate succesvol. In het tweede kwartaal van 2022 rapporteerde Apple een omzet van 10,4 miljard dollar, vergeleken met een omzet van 5,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2020, vlak voordat het bedrijf zich afsplitste van Intel.

Volgens Bloomberg is Apple mogelijk van plan om ook een M2 Pro en M2 Max te maken voor de volgende high-end MacBook Pro's, evenals een Mac Mini en Mac Pro. De M2 Max heeft naar verluidt 12 CPU-cores en tot 38 GPU-cores.