Onze eerste kennismaking met de MacBook Air (M2, 20220) toont aan dat Apple wederom een hit in handen zou kunnen hebben. De laptop is slanker, lichter en voorzien van een boost in prestaties dankzij de nieuwe M2-chip.

Tegen alle verwachtingen in zijn we tijdens WWDC 2022 getrakteerd op een kennismaking met de gloednieuwe MacBook Air (M2, 2022).

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over deze kleine krachtpatser. Van de mogelijke kleuropties tot een eventueel uitstel door de lockdowns in China. We zijn blij dat Apple toch heeft weten te leveren, maar is de nieuwe MacBook Air met M2-chip de upgrade waard?

TechRadar was aanwezig op het evenement en kon de nodige tijd spenderen met de laptop. Vandaar dat we al onze eerste bevindingen kunnen delen in deze hands-on review.

De huidige MacBook Air (M1, 2020) is naar onze mening de beste laptop van dit moment. De kans is groot dat de 2022 MacBook Air de formule verder heeft verfijnd en die koppositie zomaar eens kan overnemen.

Prijs en beschikbaarheid

Apple meldt dat de nieuwe MacBook Air in juli wordt verscheept. De startprijs bedraagt een flinke 1.519 euro. Ter vergelijking: de M1 Air kent een adviesprijs van 1.219 euro, al vind je deze bij diverse winkels al voor minder.

De prijsstijging is enigszins te begrijpen, maar toch voelt het alsof de prijs-kwaliteitverhouding minder scherp is dan bij zijn voorganger. Dat is jammer, aangezien enkele van de beste eigenschappen van de 2020 MacBook Air het scherpe prijskaartje en de excellente prestaties zijn.

Design

De nieuwe MacBook Air ziet er een stuk moderner en eleganter uit dan zijn voorganger. Zoals de naam doet vermoeden, is het de meest slanke en lichtste MacBook die Apple produceert. Het 2022-model is gekrompen qua afmetingen en gewicht, maar tegelijkertijd is de schermgrootte toegenomen.

Apple heeft dit voor elkaar weten te krijgen door de randen rondom het display af te slanken. Dat is positief, aangezien de grove randen van eerdere Air-schermen er wat gedateerd uitzien vandaag de dag. Al helemaal wanneer je dit design vergelijkt met enkele high-end Windows-laptops, zoals de Dell XPS 17.

De webcam van de MacBook Air is geüpgraded van 720p naar 1080p, en matcht nu de resolutie van de nieuwe MacBook Pro-modellen. In combinatie met de verbeterde beeldkwaliteit en kwaliteit in situaties bij weinig licht (dankzij de nieuwe M2-chip), is de nieuwe MacBook Air nog geschikter voor videobellen. In dit tijdperk van hybride werken is dat zeer welkom.

Iets minder welkom naar onze mening is dat de grotere webcam en slankere randen resulteren in een notch aan de bovenzijde. Deze hapt een stuk weg uit de menubalk. Het is eenzelfde soort notch die in de MacBook Pro 14 inch (2021) en MacBook Pro 16 inch (2021) zit.

Hoewel we niet stonden te springen om de designkeuze, krijg je onderaan de streep wel meer schermoppervlak tot je beschikking. Naar onze mening is dat een goede ruildeal.

De MacBook Air (M2, 2022) komt met een 13,6 inch scherm, wat iets groter is dan het 13,3 inch display van zijn voorganger. De resolutie is tevens verhoog van 2.560 x 1.600 naar 2.560 x 1.664. Er gaat dus geen scherpte verloren.

Het nieuwe Liquid Retina-scherm is in staat om 100 nits fellere beelden te produceren, wat neerkomt op 500 nits. Verder is er ondersteuning voor 1 miljard kleuren. In onze beperkte tijd met de nieuwe Air zagen we een duidelijke verbetering in de levendigheid van het scherm. ProMotion-ondersteuning ontbreekt helaas.

De MacBook Air is ook niet meer voorzien van hetzelfde uiterlijk aan de buitenkant. Waar eerst de voorzijde dunner is en de achterzijde dikker, is dit geheel nu uniform.

Apple kiest ervoor om de nieuwe MacBook Air in een paar nieuwe kleuren beschikbaar te maken. Niet zo levendig als bij de iMac 24 inch, maar met Space Gray, Silver, Starlight, en Midnight Blue heb je wel meer om uit te kiezen dan voorheen. Ook zien de kleurversies er strak uit in het echt. Onze favoriet is de Midnight Blue. Elke kleuroptie komt met een matchende oplaadkabel.

De laptop komt met MagSafe laden alsook twee Thunderbolt-poorten en een koptelefooningang. Hij is ook slank en licht te noemen: slechts 11 millimeter dik en 1,29 kilo zwaar.

Het standaard model komt met een 30W laadblok. Je kunt voor 20 euro extra een 67W adapter krijgen, waarmee je 80 procent van de accucapaciteit vol krijgt binnen 20 minuten.

Prestaties

In onze hands-on tijd hebben we de MacBook Air (M2, 2022) niet uitgebreid kunnen testen, maar de eerste tekenen zijn in ieder geval hoopvol.

De nieuwe M2-chip is een tweede generatie, 5 nanometer chipset. Apple claimt dat deze een 18 procent snellere CPU, 35 procent snellere GPU (nu met 10 kernen), en een 40 procent snellere neurale processor heeft dan zijn voorganger.

De voorbijgaande versie van deze laptop kwam met een Apple M1-chipset, welke CPU, GPU en andere componenten in een 8-core processor stopte. Deze chip zorgde destijds voor verrassend sterke prestaties.

Het 2020-model was veel krachtiger dan de Intel-versie die het verving, met 3,5 keer snellere prestaties op CPU-vlak en 5 keer snellere prestaties op GPU-vlak. De M2-chip gaat daar echter nog eens overheen.

In onze korte tijd met de MacBook Air (welke op macOS Monterey draaide aangezien het nieuwe macOS Ventura pas later dit jaar verschijnt) hadden we het gevoel met een snelle en responsieve laptop te maken hebben. Multitasken is geen enkel probleem voor dit apparaat. Een snelle sessie in Final Cut Pro met het bewerken van een film met meerdere 4K-bronnen kon de nieuwe Air met gemak aan. Door het gebrek aan ventilatoren gebeurt dit alles ook in complete stilte.

Een grondigere review van de MacBook Air (M2, 2022) mag je op een later moment verwachten, maar de eerste tekenen zijn in ieder geval erg positief.