Design MacBook Air (2022) onthuld in uitgelekte render

Er gaan al genoeg geruchten rond over een aankomende MacBook Air, maar er is nu nog meer informatie opgedoken. Een uitgelekte render toont het ontwerp van de nieuwe laptop.

Het lijkt erop dat we een vernieuwd design gaan zien. De klassieke MacBook Air-look wordt omgegooid voor de 2022-editie. De geruchten hinten ook naar een release in de tweede helft van 2022.

Ook wordt er gesuggereerd dat het apparaat slechts 1,3kg weegt en is uitgerust met een 13,6 inch Mini-LED-display, een vernieuwd toetsenbord wat doet denken aan de MacBook Pro, USB-C- en Thunderbolt-poorten, veel kleuropties, tot 2TB aan opslagcapaciteit, tot 16GB aan RAM en een batterijduur van 20 uur. Poorten voor HDMI of SD-kaarten hebben we nog niet gezien.

De laptop wordt ook voorzien van de Apple M2-chip met 8 cores. Deze is niet zo krachtig als de M1 Pro en de M1 Max, maar is juist gebouwd voor efficiëntie.

Geen van deze geruchten is bevestigd door Apple, dus neem het met een gezonde dosis zout.

Analyse: wat we tot dusver weten

Ondanks dat de nieuwe MacBook Air nog niet is aangekondigd, gaan er al genoeg geruchten rond die een duidelijk beeld schetsen van het apparaat. De informatie wordt onderschreven door Mark Gurman van Bloomberg.

De laptop is uiteindelijk niet onthuld bij het ‘Peek Performance’-evenement van Apple in maart. Er is een kans dat hij zijn debuut maakt bij WWDC in juni, al ligt dat niet voor de hand. Volgens Gurman was Apple oorspronkelijk van plan om het nieuwe Air-model eind 2021 uit te brengen, maar dat bleek niet haalbaar te zijn.

Als we de geruchten mogen geloven, zien we dit jaar wel een nieuwe MacBook Air. Al zijn er ook berichten die claimen dat de 14 inch en 16 inch MacBook Pro-modellen worden overgeslagen. We zien wellicht wel een nieuwe 13 inch variant dit jaar.