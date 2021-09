Dell XPS 17 (2021) review

De Dell XPS 17 is een zeer krachtige laptop, die door zijn slanke en lichtgewicht design makkelijk overal mee naar toe te nemen is. De hoge prijs en het gebrek aan legacy-poorten kan sommige mensen echter doen twijfelen over de aankoop van deze luxueuze laptop.

De Dell XPS-lijn is er altijd al geweest om de strijd aan te gaan met de MacBook Pro. De laptop-serie biedt excellente prestaties in een draagbare behuizing, met name als het gaat om de 13 inch en 15 inch versies. De Dell XPS 17 met grotere afmetingen biedt top-notch prestaties en een uitstekend display voor iedereen die iets krachtigers nodig heeft om zijn of haar werkdag door te komen.

De nieuwste Dell XPS 17 biedt zeker waar voor zijn geld. Ons reviewexemplaar is voorzien van de beste hardware die je kunt vinden in een laptop dit moment. We hebben het over een 11de generatie Intel Core i7-processor, 32GB RAM en een degelijke Nvidia GeForce RTX 3060-videokaart. Dit is een laptop die, ondanks zijn smalle 1,96 centimeter dikke chassis, absoluut in staat is om je door de dag te slepen. Het maakt niet uit wat voor taken je wil uitvoeren; de XPS 17 kan het aan.

Om eerlijk te zijn betaal je ook wel de hoofdprijs voor dit soort power. Onze configuratie kost een kleine 3.400 euro. Dit is dan ook zeker geen reguliere computer, laat staan een stijlvolle gaming-laptop. Zelfs een Razer Blade met gelijkwaardige specificaties is goedkoper.

De Dell XPS 17 is voor de creatieve professionals die overal naartoe reizen een krachtige, multi-inzetbare laptop, maar het is ook een stijlvol model voor zowel thuis als op kantoor. Het slanke profiel van de laptop komt echter met een keerzijde: het aantal poorten is waarschijnlijk niet zo uitgebreid als je had gehoopt.

Dell XPS 17 (2021): prijs en beschikbaarheid

Specificaties Dit is de configuratie van de Dell XPS 17 (2021) die we getest hebben: Processor: Intel Core i7-11800H (8 cores, 24MB Intel Smart Cache, tot 4,6GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart: Intel Iris Plus; Nvidia GeForce RTX 3060

RAM: 32GB DDR4 (3.200MHz)

Scherm: 17 inch UHD (3.840 x 2.400) touch

Opslag: 1TB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Poorten: 4 x Thunderbolt 4, SD-kaartlezer, combi koptelefoon/microfoon-aansluiting

Connectiviteit: Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Camera: 720p IR-webcam

Gewicht: 2,42 kg

Afmetingen: 37,4 x 24,8 x 1,9 cm

De Dell XPS 17 (2021) is nu verkrijgbaar. De startprijs voor het nieuwste model begint in de Benelux bij 2.498,99 euro. Bij het instapmodel geniet je van een 11de generatie i7-11800H, 16GB RAM, 512GB SSD en een 17 inch 1200p-display.

Je kunt vrijwel alle basiscomponenten bij dit model van een upgrade voorzien, en we raden je ook zeker aan om dat te doen. De basisconfiguratie is al zeer sterk op zichzelf, maar je haalt dan niet het maximale uit alles wat een 17 inch laptop te bieden heeft. Die extra ruimte is er immers niet voor niets.

Natuurlijk kun je ook gaan voor de hoofdprijs van 4.949,01 euro. Daarvoor krijg je een 11de generatie Intel Core i9-11980HK, 64GB RAM, 4TB SSD opslag, een UDH-display en meer. Een brute configuratie waar je jarenlang mee vooruit kunt.

Voor de meeste mensen raden we aan het RAM-geheugen terug te brengen naar 16GB en het scherm te vervangen door de FHD-optie van het model dat we hebben beoordeeld. Tenzij je zware videobewerkingen uitvoert, zal je het verschil in prestaties niet echt merken. Door deze twee wijzigingen te maken, daalt de prijs naar 4.099 euro. De 11de generatie i7 is voor velen ook nog goed genoeg en laat de prijs zakken tot 3.548,99 euro.

Design

Dit is waarschijnlijk niet heel verrassend, maar de Dell XPS 17 is een prachtige laptop. Volledig zilver en voorzien van een Dell-logo op de achterkant. Het heeft wat weg van de MacBook Pro, wat ook meteen de belangrijkste concurrent is. In tegenstelling tot Apples MacBook is er hier een zachte afwerking op het dek van de laptop. Dat maakt het een stuk prettiger om op te werken.

De 17 inch vorm voor de XPS 17 biedt natuurlijk ook veel meer ruimte voor het toetsenbord, en het is enigszins opmerkelijk hoe Dell dit gebruikt. In plaats van een volledig toetsenbord met numpad, zoals zoveel concurrenten doen met zo een formaat, gebruikt Dell hier een standaard toetsenbord en omringt het dit met speakers.

De gelijkenissen met de MacBook Pro worden hierdoor zowaar nog groter, en dat vinden we zeker niet erg. Er zijn genoeg mensen die liever een volledig toetsenbord hadden gezien, maar de speakers die Dell erin heeft gestopt klinken fantastisch.

Zelfs wanneer je muziek luistert die erg leunt op bastonen, zoals Kittie's "What I Always Wanted", zijn de speakers helder en kunnen ze de crunchy gitaren en schreeuwen bijhouden.

Ze zijn nog steeds niet beter dan pc-luidsprekers of een hoofdtelefoon, maar ze zullen je muziek in ieder geval niet afkraken zoals sommige andere Dell-laptops doen (denk aan de XPS 13).

Het display is eveneens indrukwekkend. Dell stuurde ons de 4K-versie met touchscreen op. Hoewel de OLED Dell XPS 13 nog altijd beter is (het is en blijft OLED), zit in de XPS 17 een van de beste schermen die we tot dusver hebben gezien in een laptop.

Het scherm tikt een gemiddelde van 464 nits in helderheid aan en bedekt meer dan 100 procent van het sRGB-kleurenspectrum. Dit maakt het display uitermate geschikt voor mediawerk. Het is echter niet zo goed als het 99 procent DCI-P3-kleurenspectrum wat het écht een display voor professionals zou maken.

Ondanks dat Dell het toetsenbord niet echt heeft uitgebreid ten opzichte van de Dell XPS 15, blijft het een goed geplaatst en comfortabel toetsenbord. De travel is prettig en diep genoeg, en alle toetsen zijn makkelijk te bereiken.

Alleen de kleinere pijltjes om naar boven en beneden te navigeren zijn wat jammer. Dat is echter alleen irritant als je veel tijd in Excel of Google Sheets doorbrengt.

Voor een 17 inch laptop is de Dell XPS 17 behoorlijk compact. Hij is slechts 1,9 centimeter dik en weegt 'slechts' 2,42 kilogram. Je kunt deze laptop dus vrij makkelijk kwijt in je rugzak en overal mee naartoe dragen (voor zo'n flinke laptop, welteverstaan).

Het slanke profiel zorgt wel voor een nadeel: het aantal poorten. Je krijgt vier Thunderbolt 4-poorten (USB-C), een koptelefooningang en een SD-kaartslot. De laptop biedt simpelweg niet meer ruimte voor andere poorten. Hoewel we liever minstens één USB-A en één HDMI-poort zagen, begrijpen we dat Dell dit niet in de XPS 17 kreeg verwerkt. Het blijft wel iets om rekening mee te houden.

Je kunt de Dell XPS 17 zelf upgraden. Je hoeft alleen de acht hex-schroefjes te verwijderen aan de onderkant van de laptop, en de onderkant van de case los te wrikken.

De eerste keer is het een beetje lastig, maar vroeg of laat moet je zeker in de laptop kunnen komen. Je kunt eenvoudig het RAM-geheugen en de systeemopslag upgraden. De Dell XPS 17 ondersteunt tot 64GB aan RAM.

Prestaties

Benchmarks Zo presteerde de Dell XPS 17 (2021) in onze benchmarktests: Cinebench R23 CPU: 9.923 punten

3DMark Time Spy: 7.049; Fire Strike: 15.643; Night Raid: 24.830

GeekBench 5: 1.574 (single-core); 8.994 (multi-core)

PCMark 10: 6.558

PCMark 10 Battery: 7 uur en 10 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 6 uur en 26 minuten

Metro Exodus (1080p, laag): 144 fps (1080p, Ultra): 52 fps

Total War: Three Kingdoms (1080p, laag): 192 fps (1080p Ultra): 57 fps

Blender classroom (secondes): 162,24

Blender fishy_cat (secondes): 96,43

Handbrake: 42,05 fps

Adobe Premiere (Puget Bench): 697 punten

Adobe Photoshop (Puget Bench): 913 punten

Omdat de Dell XPS 17 is voorzien van een 11de generatie Intel Core-processor en een Nvidia GeForce RTX 3060, is het niet heel verrassend om te zien dat de laptop de meeste benchmarktests met gemak overleeft.

De GPU zorgt er hier voor dat games vrij soepel lopen. De XPS 17 haalt makkelijk een gemiddelde van 52 frames per seconde in Metro Exodus op 1080p met alles in de Ultra-stand. Als je hier en daar iets omlaag zet, is een solide 60 fps-ervaring te bereiken. Dat gezegd hebbende: voor gaming is de Dell XPS 17 niet per se bedoeld, maar het is zeker een mogelijkheid.

De Dell XPS 17 komt pas echt tot zijn recht wanneer je bezig bent met creatieve processen, waar het 4K-display ook ten volste gebruikt wordt. Of je nu werkt in Adobe Premiere, Photoshop of Blender, je bespaart meer tijd op deze laptop dan met de nieuwste MacBook Pro. Dat komt voornamelijk door de CUDA-scores in de RTX 3060 hier.

Combineer de krachtige graphics met de RAM en de krachtige, H-serie-processor, en je hebt een laptop die jou makkelijk en snel 4K-video's in elkaar laat zetten en bewerken.

Batterij

Met de hoeveelheid energievretende hardware en het 4K-display, mag het geen verrassing heten dat de Dell XPS 17 op batterijvlak geen awards gaat winnen.

De laptop hield het iets meer dan zeven uur vol in de PC Mark 10-batterijtest, wat het alledaags gebruik moet simuleren. Dat is geenszins slecht, maar vandaag de dag is het vrij makkelijk om een laptop te vinden die je de volle acht uur (of zelfs langer) bij kan staan op een enkele acculading.

Heel belangrijk vinden we dat echter niet. Het is niet alsof de Dell XPS 17 het binnen een paar uur begeeft. Het is daarbij zeker een laptop die de meeste mensen toch vrijwel alleen met adapter aangesloten gebruiken.

Camera en microfoon

De Dell XPS 17 is uitgerust met een 720p webcam. Het is zeker niet de ergste die we gebruikt hebben, en in goed belichte ruimtes zie je alsnog genoeg details.

Simpel gezegd: hij doet zijn ding. Maar als je een monitor gebruikt in combinatie met deze laptop en veel moet videobellen, raden we je aan om te investeren in een losse webcam.

Gelukkig zijn de ingebouwde microfoons van betere kwaliteit. Onze stemmen klinken erg prettig en helder. We voelden dan ook absoluut niet de behoefte om een externe microfoon aan te sluiten voor vergaderingen.

Software en functies

Omdat het hier om een Dell gaat, zit hij volgepakt met software. Veel hiervan kom je nooit tegen of heb je niet nodig, en zal je alleen gebruiken wanneer je moet updaten of wil verbinden met je smartphone. Er zit echter ook een proefversie van McAfee bij die we hebben moeten verwijderen, aangezien we constant pop-ups kregen met de vraag of we een abonnement wilden nemen.

Heb je dat eenmaal uit de weg en vervangen door een van de beste oplossingen op het gebied van antivirussoftware, dan laat de laptop je gewoon jouw ding doen.

De Dell XPS 17 ondersteunt zowel Windows Hello via de webcam alsook ontgrendelen via de vingerafdrukscanner. Onze ervaring is dat beide zeer snel werken. De vingerafdrukscanner bevindt zich in de knop waarmee je de laptop aanzet. Je hoeft je hand dus niet al te veel te bewegen om de laptop te kunnen gebruiken.

Moet ik de Dell XPS 17 (2021) kopen?

Koop het als...

Je een creatieveling bent die vaak onderweg is

De Dell XPS 17 is niet alleen een krachtige laptop, hij is ook nog eens zeer slank en licht. Dat maakt hem uitermate geschikt voor als je vaak onderweg bent.

Je een stijlvolle premium laptop zoekt

Net als elke andere Dell XPS-laptop is de XPS 17 een prachtig stuk gereedschap. Je pronkt er waarschijnlijk dan ook graag mee.



Je graag naar multimedia kijkt in je vrije tijd

De Dell XPS 17 heeft een van de mooiste 4K-schermen die we in een laptop hebben gezien. Het beschikt daarnaast over behoorlijk solide audio (voor een laptop). Het is een geweldige keuze voor het kijken van Netflix-series.

Koop het niet als...

Je krap bij kas zit

De Dell XPS 17 is behoorlijk prijzig te noemen, daar is geen ontkennen aan. Er zijn prima laptops te vinden voor minder geld, al zijn ze waarschijnlijk niet zo compleet.