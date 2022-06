Eerste Apple M2-benchmark gespot: hoeveel beter is de nieuwe chip?

Op WWDC 2022 was een van de grootste sterren zonder meer de M2-chip van Apple, welke onder andere in de nieuwe MacBook Air (M2, 2022) zit. In een eerste benchmark zien we hoe goed de nieuwe chipset is, en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie.

Geekbench Database (opens in new tab) is naar eigen zeggen de eerste met een benchmark van de nieuwe chipset. Het ziet ernaar uit dat de claims van Apple over de boost in prestaties van de M2 in vergelijking met de M1 kloppen. Zo is de M2-CPU 18 procent sneller dan die van de M1, en de M2-GPU 35 procent sneller dan bij de M1.

Vadim Yuryev (opens in new tab) was de eerste die opmerkte dat de M2-snelheid geklokt staat op 3,49GHz ten opzichte van 3,2GHz bij de M1. Dat is een stijging van 9 procent. De single-core prestaties van de M2 zijn 11,56 procent sneller dan bij de M1, en de multi-core score is 19,45 procent sneller bij de M2 dan bij de M1.

Of de scores legitiem zijn, durven we nog geen uitsluitsel over te geven. Als we binnenkort zelf aan de slag zijn gegaan met de M2-chip, kunnen we je hier meer over vertellen. De eerste voortekenen zijn in ieder geval erg positief.

Analyse: Apple's beslissing om Intel te laten vallen is een juist besluit geweest

De beslissing van Apple om van Intel af te stappen en over te gaan op het maken van eigen chipsets is met de dag een betere.

Indien de Geekbench-gegevens kloppen, dan wordt de M2-chip enkel en alleen verslagen in single-core prestaties door de Intel Alder Lake Core i9 12900-K en i9 12900-KF. Dat is een indrukwekkend resultaat, aangezien dit twee desktopklasse processoren zijn, niet de mobiele Alder Lake-modellen.

There are currently only two mainstream consumer chips that are faster than the M2 in terms of single-core performance. i9-12900K and KF. (basically the same chip but modified) Keep in mind that they're desktop chips that boost up to 5.2GHz according to Intel's claims. pic.twitter.com/7nEaWQWbRoJune 15, 2022 See more

De meesterzet van Apple is er eentje die Intel zeker heeft gevoeld en blijft voelen. Het afgelopen jaar is echter goed geweest voor Intel, gezien de fenomenale prestaties van de nieuwe Alder Lake-processoren. Als de M2 echter net zo goed is als de eerste resultaten uitwijzen, moet Intel weer aan de bak om in de spotlights te mogen staan.