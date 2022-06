iPhone 14 Pro Max: alles wat we tot dusver weten

De iPhone 14-serie komt sneller dan je denkt, en van de vier te verschijnen handsets is de iPhone 14 Pro Max naar verwachting de beste (en duurste). Dat maakt dit model ook erg interessant om eens nader uit te lichten.

Nu er geruchten rondgaan dat de iPhone 14 Pro Max voorzien is van een significant aangepast design, geen notch, en met onder andere grote camera-upgrades, is er veel om enthousiast over te worden. Als alle leaks kloppen, dan kan de iPhone 14 Pro Max de meest interessante Apple-telefoon worden in jaren.

Hieronder nemen we alles met je door van wat we tot dusver hebben gehoord over dit topmodel, inclusief de waarschijnlijke releasedatum en prijs. We updaten dit artikel zodra we iets nieuws horen, dus vergeet niet om regelmatig terug te keren op deze pagina.

Tot de kern

Wat is het? De krachtigste iPhone van 2022

De krachtigste iPhone van 2022 Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk september

Waarschijnlijk september Hoeveel gaat het kosten? Verwacht een prijskaartje van meer dan 1.259 euro

iPhone 14 Pro Max releasedatum en prijs

Onze beste gok voor de iPhone 14 Pro Max releasedatum (en de rest van de iPhone 14-serie) is 13 september. Die datum hebben we overigens niet zelf verzonnen; een leaker hint specifiek naar die dag als releasedatum.

Tot dusver is dit nieuws afkomstig van slechts één bron, waardoor je dit met een korrel zout mag nemen. 13 september zou echter niet heel vreemd zijn, aangezien Apple vrijwel altijd nieuw genummerde iPhones in het midden van september aankondigt. Doorgaans is dit ook op een dinsdag, en laat dat nu net 13 september zijn.

Het duurt dan waarschijnlijk nog even voordat je zelf aan de slag kunt met de nieuwe iPhone. Doorgaans verscheept Apple zijn telefoons 10 dagen later, vermoedelijk 23 september.

Die datum is echter vrij onzeker, aangezien lockdowns in China voor problemen met de planning (opens in new tab) kunnen zorgen. Apple loopt ondanks alles toch op schema, zo melden bronnen.

We verwachten dat de prijs van de iPhone 14 Pro Max minstens op het niveau zit van zijn voorganger, de iPhone 13 Pro Max. De adviesprijs van dat toestel bedraagt 1.259 euro.

Een bron meldt dat de adviesprijs van de iPhone 14 Pro Max hoger komt te liggen. Althans, in dollars dan. De adviesprijs van de nieuwe Pro Max zou 1.199 dollar bedragen, wat 100 dollar meer is dan de iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max design

De iPhone 14 Pro Max ziet er mogelijk niet uit als zijn voorgangers, want Apple is naar verluidt van plan om de notch weg te halen. Dit nieuwtje is afkomstig van meerdere bronnen. De vroegste bron dateert uit september 2021, en daar hoort onderstaande render bij.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

De afbeelding hierboven wijst erop dat de notch is vervangen door een kleine uitsnede voor de frontcamera, iets wat we kennen van Android-smartphones. De camerabult aan de achterkant steekt verder een stuk minder uit dan bij recente iPhones. Het toestel is mogelijk dikker gemaakt om dit te bewerkstelligen.

De bron voegt eraan toe dat het frame waarschijnlijk gemaakt is van titanium in plaats van roestvrij staal, een gerucht (opens in new tab) wat we vaker dan eens voorbij hebben zien komen.

De oorsprong van dit nieuwtje is Jon Prosser, maar sindsdien hebben diverse leakers met een beter track record dit bevestigd. Onder andere Ming-Chi Kuo en Mark Gurman (opens in new tab) hebben gemeld dat de iPhone 14 Pro geen notch kent.

Enkele details rondom de render hierboven zijn waarschijnlijk fout. Recente berichten uit diverse hoeken melden nu dat de iPhone 14 Pro Max twee kleine camera-uitsnedes heeft voor de camera's. Hieronder zie je hoe dat er mogelijk uitziet via gelekte CAD-renders.

Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2

One of those renders also shows a large camera bump on the rear, and this might be more accurate, as a leaked schematic suggests the rear camera block will actually be bigger than on the iPhone 13 Pro Max – not smaller as the initial leak above stated.

Een van de renders toont ook een grote camerabult aan de achterzijde. Het vermoeden is dat deze render dichter bij het eindresultaat zit, aangezien gelekte info wijst op een groter camerablok dan bij de iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max display

Tot dusver klinkt het alsof de iPhone 14 Pro Max op meerdere manieren een grote upgrade is, maar het display lijkt een uitzondering hierop. De alom gerespecteerde leaker Ross Young (opens in new tab) meldt dat er een 6,68 inch 1284 x 2778 OLED-display met 120Hz verversingssnelheid inbegrepen is, wat neerkomt op een pixeldichtheid van 458 pixels per inch. Die specificaties zijn identiek aan de iPhone 13 Pro Max.

Ming-Chi Kuo meldt eveneens dat de aanstaande Pro Max een 6,7 inch display kent, en we verwachten ook niet dat Apple de schermgrootte aanpast. Dat doet het bedrijf uit Cupertino namelijk niet vaak.

Het is zeker mogelijk dat er diverse details verbeterd zijn bij de iPhone 14 Pro Max, zoals de helderheid, maar tot dusver lijkt het display identiek aan dat van de iPhone 13 Pro Max. Het grote verschil is dat laatstgenoemde wel nog een notch heeft zitten boven het display.

iPhone 14 Pro Max camera

De camera lijkt een andere plek te zijn waar de iPhone 14 Pro Max een grote upgrade krijgt. In plaats van een 12MP sensor moet er nu een primair 48MP exemplaar aanwezig zijn. Die informatie is afkomstig van Ming-Chi Kuo oorspronkelijk, maar is ondertussen al meerdere keren bevestigd (opens in new tab) door andere analisten.

De camera is naar verluidt in staat om 8K-video's op te nemen (waar 4K momenteel de max is bij de iPhone 13 Pro Max), en de primaire camera zou ondersteund worden door twee andere camera's. We hebben minder gehoord over de overige sensoren, maar wellicht zijn deze wel gelijk aan hun voorgangers: een 12MP groothoekcamera en 12MP telefotocamera met 3x optische zoom.

Er gonst het gerucht rond dat er een periscopische camera (opens in new tab) met 5x optische zoom aanwezig is, maar de huidige consensus is dat die feature nog op zich laat wachten tot de iPhone 15-serie.

Een iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max specificaties en features

De iPhone 14 Pro Max is naar verluidt uitgerust met een A16 Bionic-chipset. Dat is niet geheel verrassend, aangezien het huidige model een A15 Bionic heeft.

Hoe groot de upgrade is, kunnen we op dit moment nog niets over zeggen. Sommige bronnen melden een 4nm (opens in new tab) of zelfs 3nm procedé. Ter vergelijking: bij de A15 Bionic is dit 5nm. De meest recente leak wijst op eenzelfde 5nm (opens in new tab).

Kleinere nummers zijn beter op dit vlak. Dat zou namelijk een boost in prestaties en/of efficiëntie betekenen. Ook bij een 5nm-chipset zou dit echter mogelijk kunnen zijn.

Het werkgeheugen blijft op 6GB hangen of stijgt naar 8GB (opens in new tab), afhankelijk van wie je het vraagt. We horen de claim van 6GB wel vaker.

De opslag krijgt mogelijk wel een flinke boost. Het maximale opslaggeheugen kan zomaar eens 2TB worden. Dat is twee keer zoveel als waarover de iPhone 13 Pro Max maximaal over beschikt.

Een andere mogelijkheid is dat eSIM (opens in new tab) aanwezig zal zijn in plaats van een fysieke simkaart. Beide opties zijn momenteel mogelijk bij de huidige iPhone-serie.

iPhone 14 Pro Max batterij

De iPhone 14 Pro Max heeft volgens een bron een grotere accucapaciteit (opens in new tab) dan zijn voorganger. Hoeveel groter is niet duidelijk. Het is in ieder geval een veelbelovende claim, aangezien de iPhone 13 Pro Max al een excellente batterijduur kent.

De switch van Lightning naar USB-C gaat waarschijnlijk in 2024 plaatsvinden, aangezien de EU dit dan verplicht voor smartphones. Het kan zijn dat Apple bij de iPhone 14-serie al de switch (opens in new tab) maakt, maar die kans achten we niet dermate groot.

In het geruchtencircuit zien we af en toe ook iets voorbijkomen van een iPhone zonder fysieke poorten. Deze zou je dan enkel draadloos kunnen opladen. Het ziet er echter niet naar uit dat dit bij de iPhone 14 Pro Max al het geval zal zijn.