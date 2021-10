Krijgt de iPhone 14 twee keer zoveel maximaal opslaggeheugen als de iPhone 13?

De iPhone 13 is de eerste smartphone-serie van Apple die gebruikers de optie geeft om een model met 1TB opslagcapaciteit aan te schaffen. Dit is mogelijk bij de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Een gerucht wijst erop dat de iPhone 14 misschien zelfs 2TB gaat aanbieden.

Dit gerucht is afkomstig van MyDrivers (via MacRumors). Deze bron heeft een wisselvallige reputatie, dus neem dit nieuws met een flinke korrel zout. Het duurt immers nog elf maanden voordat we een nieuwe iPhone gaan zien.

De site meldt dat Apple over zou stappen naar een nieuw soort opslag, genaamd QLC (quad-level cell), wat zowel een boost moet geven in prestaties alsook opslagcapaciteit, terwijl de kosten eveneens omlaag gaan. De overstap is al meerdere keren vermeld door andere bronnen. Het is echter voor het eerst dat we lezen dat dit gepaard gaat met een opslagoptie van 2TB.

Alleen voor de Pro's?

Net als met de huidige iPhone-reeks is het logisch om aan te nemen dat de maximale opslagoptie alleen beschikbaar komt voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Althans, als de optie er überhaupt komt. Indien er volgend jaar wel 2TB iPhones te vinden zijn, mag je rekenen op een stevig prijskaartje.

Tot nu toe hebben we nog niet veel gehoord over de plannen van Apple rondom de iPhones uit 2022. Een gerucht wijst erop dat de roemruchte notch plaats gaat maken voor een kleiner punch-hole design bij de Pro-modellen.

We lezen ook dat er mogelijk een 48MP camerasensor aanwezig zal zijn bij de iPhone 14. De hogere cameraresolutie zou een reden kunnen zijn van Apple om meer opslag aan te gaan bieden. Voor nu moeten we nog een jaartje wachten.

Opinie: meer opslag is altijd welkom

(Image credit: TechRadar)

Meer opslaggeheugen was vroeger iets wat je vrijwel altijd kon verwachten bij een nieuw vlaggenschip, maar die tijd ligt inmiddels achter ons. De opslagcapaciteit wordt nu voor een deel ook online aangeboden via cloudopslag.

Vergeet ook niet dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in onze consumptie van media. Waar we eerst misschien nog een film op de lokale opslag zetten van ons toestel, streamen we vandaag de dag vrijwel alles wat we willen zien. Je hebt dan niet zoveel opslaggeheugen nodig.

Hoe dan ook: tegen een iPhone met 2TB opslag zeggen we zeker geen 'nee'. Foto- en videobestanden kunnen namelijk nog altijd vrij groot zijn, zeker wanneer je foto's gaat schieten met een 48MP sensor en/of 4K-video's schiet. Eigenlijk komt het erop neer: hoe meer opslag, hoe beter. Je moet dan wel voorbereid zijn op een hoger prijskaartje.