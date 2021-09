'iPhone 13 Face ID werkt niet meer na schermvervanging derde partij'

De Face ID-functie op de iPhone 13 werkt mogelijk niet meer als je het scherm laat vervangen door een derde partij. YouTube-kanaal Phone Repair Guru ervaarde dat het verwisselen van het display van de iPhone 13 - zelfs met een identiek scherm - ervoor zorgt dat Face ID niet meer werkt.

Face ID stelt gebruikers in staat om de smartphone te ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning. Het zorgt ervoor dat je geen pincode of wachtwoord hoeft in te voeren.

Apple heeft echter een lange geschiedenis als het gaat om reparaties door externe partijen. Het bedrijf ziet liever dat klanten direct bij Apple aankloppen met problemen.

Het is een onderwerp van gesprek geworden binnen de 'right to repair'-bewegingen over de wereld. Doordat fabrikanten de controle over de reparaties van apparaten willen houden, kunnen consumenten minder makkelijk zelf bepalen wie hun apparaten repareert.

De video van Phone Repair Guru is hieronder te bekijken. Zelfs nadat het originele display werd teruggeplaatst, werkte Face ID nog altijd niet. Het lijkt er dus op dat de schade niet ongedaan gemaakt kan worden.

Deze consumentonvriendelijke maatregelen zijn niet verrassend, maar wel teleurstellend. Voornamelijk aangezien er nog meer problemen bij de lancering van de iPhone 13-reeks zijn opgemerkt.

Zo is er een probleem met de beeldverversing van 120Hz op de nieuwe toestellen. Daarnaast zouden eigenaren van een Apple Watch moeite hebben om hun nieuwe iPhone te ontgrendelen.