'iPhone 14 krijgt volledig nieuw ontwerp'

De iPhone 13 is eindelijk hier, wat wil zeggen dat we stilaan kunnen beginnen met de voorspellingen rond de iPhone 14 die volgend jaar verschijnt. Volgens een bekende bron zal het Apple-vlaggenschip van 2022 een 'complete herwerking' krijgen.

Apple-tipgever Mark Gurman van Bloomberg beweert dit in zijn Power On-nieuwsbrief. Gurman heeft het op gebied van leaks en geruchten niet altijd bij het rechte eind, maar zijn insider-informatie is doorgaans accurater dan die van anderen.

Gurman stelt dat de iteratieve update van de iPhone-reeks dit jaar ingenieurs bij Apple meer tijd moet geven om aan dramatische updates voor volgend jaar te werken. Het Mini-model zou verdwijnen, maar er zullen alsnog vier toestellen komen: de standaard iPhone 14, twee iPhone 14 Pro's en een iPhone 14 Max.

Notch-loos

Volgens Gurman zou het nieuwe ontwerp van de iPhone 14 de notch vervangen voor een punch-hole selfiecamera die minder ruimte inneemt op het scherm. Het lijkt erop dat we nog even moeten wachten op een under-display camera van Apple.

Deze informatie over een nieuw ontwerp is echter niet nieuw. Ook andere betrouwbare bronnen stellen dat Apple deze richting uit zal gaan met de iPhone 14. De volledige notch is niet meer noodzakelijk, dus is het tijd voor iets anders.

Verder krijgen we echter geen bijkomende details rond de aanpassingen aan het uiterlijk van de iPhone 14, maar we zullen ongetwijfeld de komende maanden meer informatie zien opduiken.

Opinie: de iPhone moet opnieuw innoveren

De Google Pixel 6 Pro. (Image credit: Google)

Dit onbevestigde nieuws over een significante herwerking van de iPhone 14 komt van een betrouwbare bron. Ook het feit dat andere bronnen dit ondersteunen, zorgt ervoor dat we de informatie serieus nemen. Het gerucht is logisch aangezien de iPhone 13 een beperkte upgrade bleek te zijn ten opzichte van zijn voorganger.

Om eerlijk te zijn lijkt het alsof Apple de voorbije jaren niet veel nieuwe dingen heeft geprobeerd met zijn iPhone, op wat betere hardware en kwalitatievere camera's na. We kunnen stellen dat de iPhone reeds een goede smartphone is waar nog weinig aan veranderd moet worden, maar mensen die op zoek zijn naar een nieuwe smartphone zien ook graag iets van innovatie.

Zowel Samsung als Google investeren in vouwbare smartphones, en dat is iets waar Apple zich vroeg of laat mee bezig zal moeten houden. We vingen al enkele geruchten op rond een vouwbare iPhone, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze zou verschijnen.

We weten inmiddels al wel dat de Google Pixel 6 met een geheel ander ontwerp komt, of in elk geval met een andere achterkant. Ook Apple mag niet te zelfverzekerd worden over de uitstraling van de iPhone, want hiermee dreigt het in de toekomst voorbij gestoken te worden. Smartphones blijven constant evolueren. We wachten ondertussen op een iPhone 14 die in 2022 net iets meer zal bieden dan zijn voorgangers.

Via 9to5Mac