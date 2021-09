Google Pixel Fold-reeks bestaat mogelijk uit meerdere toestellen

We horen al een lange tijd geruchten over de komst van een Google Pixel Fold. In de code van het aankomende Android 12.1 staat een bijkomende vouwbare Google-smartphone vermeld die binnenkort zou verschijnen.

Deze informatie is afkomstig van 9to5Google. Die meldt het bestaan van het toestel dat de codenaam 'Jumbojack' draagt. De eerste Pixel Fold zou in de interne communicatie van Google de codenaam 'Passport' krijgen.

Op basis van dit onbevestigde leak zou Jumbojack met twee schermen komen, waarvan je er steeds een moet kunnen gebruiken, ook als de telefoon gesloten is. Het lijkt erop dat hij veel weg zal hebben van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Naast de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro verwachten we ook de release van Android 12 in oktober. Het ziet ernaar uit dat de eerste Pixel Fold dan ook zijn opwachting maakt, waardoor Google-fans waarschijnlijk op meer hardware getrakteerd worden dan gedacht.

Verscheidene leaks en geruchten wijzen daarnaast op het bestaan van een Android 12.1-update die niet lang na de release van Android 12 wordt uitgerold. Het zou om een aanzienlijke update gaan met enkele functies die Google niet op tijd klaar zou hebben gekregen voor de release van Android 12.

Informatie van XDA Developers stelt dat Android 12.1 met meer verbeteringen komt voor foldables, inclusief een taakbalk die onderaan het scherm te vinden is als de smartphone opengeklapt is.

Momenteel weten we nog niet veel over de vouwbare Jumbojack-smartphone. Dit betreft mogelijk de Pixel Fold 1a of zelfs Pixel Fold 2. Er zijn echter geen garanties dat de smartphone ooit daadwerkelijk wordt vrijgegeven.

Hoe dan ook zijn we er vrij zeker van dat Google de komende maand de Google Pixel Fold zal introduceren. De berichten rond een opvolger tonen ons dat Google vertrouwen heeft in vouwbare smartphones. De prijzen voor dit soort toestellen blijven nog steeds hoog, maar het is duidelijk dat deze niche-smartphones toch steeds meer een mainstream plaats in de markt aan het opeisen zijn.