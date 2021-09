Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro verschijnen in het wild

Google kondigde de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro al eerder aan, maar heeft ze nog niet echt officieel onthuld. Beide toestellen zijn nu wel te bezichtigen in New York City. Daarmee teaset het bedrijf de komst van deze smartphones, vlak na de onthulling van de iPhone 13-reeks.

Bij TechRadar sloegen we erin om enkele foto's te bemachtigen vanuit alle beschikbare hoeken. De winkel zelf was gesloten, maar zo krijg je wel een goed beeld van de voor- en achterzijde van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Er is nog steeds geen formele releasedatum voor de Google Pixel 6 bekend, maar volgens de achtergrond in de vitrine komen beide smartphones in "herfst 2021". De release van voorgaande Pixel-reeksen vond doorgaans plaats in oktober, dus dat lijkt ons een goede gok.

(Image credit: Future)

De standaard Google Pixel 6 is te bezichtigen in een oranje kleur met twee verschillende tinten. Dit is een van de drie kleurencombinaties voor de kleinere smartphone. Elk model maakt gebruik van hetzelfde kleurenschema met twee tinten: een donkere kleur boven het zwarte camerablok, met onderaan een lichtere kleur.

De Google Pixel 6 Pro is te zien in een gele en gouden kleurencombinatie. Het bovenste deel op het Pro-model is merkbaar groter. Beide smartphones komen ook nog in het zwart. Daarnaast is er voor de Pixel 6 nog een groene combinatie beschikbaar en verschijnt Pixel 6 Pro in het wit.

Een close-up van de camerabalk (Image credit: Future)

Een close-up van het camerablok

Zoals we al wisten, wil de Google Pixel 6 het volledig anders aanpakken. Het camerablok maakt bij deze smartphone plaats voor een volledige balk. Deze bevat twee lenzen op de Pixel 6 en drie bij de Pixel 6 Pro. Als je een zoom wil, dan moet je wel voor de Pro-versie kiezen.

De camera's zouden, ook al is dit nog niet bevestigd, bestaan uit een 50MP hoofdcamera en een 12MP groothoeklens. Bij de Pro komt daar nog eens een 48MP telefotocamera bij. De iPhone 13 Pro Max van Apple vertrouwt op grote sensoren en individuele pixels voor zijn drie 12MP camera's achterop, dus we zullen beide uitvoerig moeten testen zodra we ze in onze handen krijgen.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Future)

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro verschillen niet enkel op vlak van camera's. De Pro-versie krijgt tevens volgens de vermeende specificaties een groter scherm, een grotere batterij, meer RAM en betere selfiecamera.

De belangrijkste nieuwigheid van beide smartphones wordt toch wel de eigen ontworpen chipset, de Tensor. Google heeft sinds de Pixels van 2016 veel vooruitgang geboekt met op AI-gebaseerde fotografiesoftware, en we zijn dan ook benieuwd naar de resultaten van deze eigen chip.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Helaas wordt het dus nog even wachten alvorens we zelf met deze twee smartphones aan de slag kunnen. Nu de release ervan lijkt aangekondigd voor de herfst van 2021, hopen we dat Google binnenkort zelf met meer nieuws komt.