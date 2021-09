Google Pixel 6 Pro-leak onthult alle specs

Nu de onthulling van de iPhone 13-reeks achter de rug is, wordt het wachten op het verschijnen van de Google Pixel 6-serie. Een nieuw leak toont ons veel details over wat we mogen verwachten van de Google Pixel 6 Pro.

XDA Developers verkreeg een hele reeks informatie van een leaker die anoniem wenst te blijven. Veel van die informatie zagen we reeds in andere leaks opduiken, maar nu ze herhaald worden, lijkt dat alles wel kracht bij te zetten. Bovendien zitten er ook wat nieuwigheden bij.

De leaker beweert bijvoorbeeld dat de Pixel 6 Pro specs heeft die in dezelfde lijn liggen als die van een recente benchmark, waaronder 12GB RAM, een Mali-G78 GPU en een 2x2x4-configuratie van chipset-cores.

De leaker beweert daarnaast dat de Pixel 6 Pro met een 5.000mAh batterij komt met omgekeerd opladen. Daarnaast zou het camerablok bestaan uit drie lenzen, met een 50MP Samsung GN1 voor de hoofdcamera, een 12MP Sony IMX386 groothoeksensor en een 48MP Sony IMX586 telefotolens. De camera komt ook met een 'babymodus' en een functie om vervaging uit bewegingen te halen. De selfiecamera zou een 12MP lens bevatten.

Snelle beeldverversing, maar geen Active Edge

Er zou ook 128GB aan opslagruimte zijn, evenals een in-screen vingerafdrukscanner en een 1.440 x 3.120 scherm met een 120Hz beeldverversing. De bron beweert ook dat dit scherm op een maximale resolutie kan werken, samen met de maximale verversingssnelheid.

De bron is er echter niet zeker van of het toestel met een variabele beeldverversing komt (die automatisch kan terugschakelen als er geen hoge beeldverversing nodig is), maar in een status van lager energiegebruik (zoals bij het always-on display) zou het tot 10Hz of 30Hz kunnen vallen.

Andere details bestaan uit de aanwezigheid van ultra-wideband-ondersteuning, wat gebruikt kan worden om objecten precies te lokaliseren. In het geval van de Pixel 6 Pro zou er ook een digitale autosleutel-app zijn.

De Pixel 6 Pro komt naar verluidt tevens met een 5G-modem van Samsung en de mogelijkheid om met een druk op de achterkant van het toestel je Google Assistant op te roepen. Het komt blijkbaar wel zonder Active Edge, dus je kan de randen niet indrukken om de Google Assistant te starten.

Deze screenshots zouden blijkbaar van de Google Pixel 6 Pro afkomstig zijn. (Image credit: XDA Developers)

Analyse: niets lijkt onwaarschijnlijk

Doorgaans nemen we geruchten en leaks wel met de nodige korrel zout, maar in dit geval lijkt ongeveer alle bovenstaande informatie zeer waarschijnlijk.

We zullen vermoedelijk niet lang meer hoeven te wachten op de lancering van de Pixel 6-reeks. We gaan ervan uit dat deze in oktober verschijnt. En zo dicht bij de lancering zijn leaks meestal vrij accuraat.

Bovendien hebben we veel van de informatie al eerder opgevangen. Er zijn wel enkele nieuwe details, zoals de stelling dat Active Edge niet aanwezig zal zijn. De rest van de specs zagen we al eens verschijnen, en doorgaans van betrouwbare bronnen.

We kunnen natuurlijk nooit écht zeker zijn, maar we verwachten nu nog weinig verrassingen van de Google Pixel 6 Pro. Dat is ook geen probleem, want de smartphone lijkt hoe dan ook veelbelovend.