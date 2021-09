Google Pixel 6 Pro-benchmark onthult chipset en RAM-geheugen

Ook al domineert de iPhone 13 het gros van het smartphone-nieuws, we horen af en toe ook iets over de Google Pixel 6-reeks. Nu is de Pixel 6 Pro in een benchmark opgedoken. We weten hierdoor iets meer van de vermoedelijke specs van het toestel.

GSMArena merkte een vermelding van de smartphone op bij Geekbench. Daarin stond dat de Pixel 6 Pro met 12GB RAM komt - een cijfer dat we eerder ook al opvingen. Het vermeldt ook Android 12 en geeft iets meer details over de aankomende Tensor-chipset.

Volgens de benchmark wordt het een octa-core chipset met twee cores op 2,80GHz, twee op 2,25GHz en vier op 1,80GHz. Deze laatste vier zullen belangrijk zijn voor taken die niet veel rekenkracht vragen.

(Image credit: Geekbench)

De benchmark bevat daarnaast een single-core score van 414 en een multi-core score van 2.074. Deze resultaten tonen iets meer een middenklasse toestel dan een high-end smartphone, maar hoe dan ook liggen de cijfers hoger dan de 1.617 van de Google Pixel 5.

Dit is natuurlijk een benchmark vóór de echte release van de smartphone. De kans bestaat dan ook dat de Pixel 6 Pro met zijn laatste software en hardware hoger zal scoren. Los daarvan is de Google Pixel 6-reeks nog niet officieel aangekondigd, dus mag je de resultaten ook met een kleine korrel zout nemen.

Ook al zeggen deze benchmarks niet veel, we vermoeden dat de Pixel 6 Pro niet dezelfde prestaties zal neerzetten als de Samsung Galaxy S21 en de iPhone 12 (of zelfs de iPhone 13). We zullen de prestaties van de Tensor-chipset nog even moeten afwachten.

Gezien de eerder middenklasse chipset in de Pixel 5 is het mogelijk dat de Tensor-chipset zelf niet cutting edge is. Dat zou ervoor zorgen dat deze smartphone, ondanks de 'Pro' in zijn naam, toch onder de sterkste smartphones van het moment eindigt.