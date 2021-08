Google Pixel 6 leak wijst op mogelijke prestaties van Tensor

De aankomende Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro worden aangedreven door de eigen CPU van Google, Tensor genaamd. Dankzij een leak hebben we nu meer informatie over de mogelijke prestaties van de chip, en de invloed die Samsung heeft gehad op het ontwikkelingsproces van dit component.

Die informatie is afkomstig van GalaxyClub. Zij gingen aan het graven en vonden dat de codenaam Whitechapel voor de Tensor-chip overeen komt met een eerdere, onuitgegeven Samsung Exynos chip, de Exynos 9855. De kans bestaat dat de Tensor en Exynos 9855 wel eens dezelfde chips zijn.

We zijn nog niet helemaal zeker, maar als dit het geval is, dan is het mogelijk dat Google en Samsung al langer samenwerkten aan de Tensor/Exynos 9855 processor. Samsung heeft dus mogelijk veel meer invloed gehad dan we eerst dachten.

Een echt vlaggenschip

De naam Exynos 9855 klinkt ons niet onbekend, maar we hebben de chipset nog niet in een smartphone zien verschijnen. Als we van de huidige informatie mogen uitgaan, dan zal de processor op vlak van snelheid ergens tussen de Galaxy S21 en Galaxy S22 liggen.

Dat zou qua timing wel logisch zijn, aangezien de Pixel 6 en Pixel 6 Pro tussen de twee vlaggenschepen van Samsung verschijnen. We verwachten wel dat de prestaties dichter bij die van de Galaxy S21 zullen liggen dan de Galaxy 22 die volgend jaar uitkomt.

We verwachten voor de Pixel 6 en 6 Pro goede camera's, heldere schermen en snelle laadtijden, maar alle prestaties zullen uiteindelijk afhankelijk zijn van de Tensor chipset. Google liet zelf al weten dat de chipset grote verbeteringen brengt op vlak van AI en machine learning, camera's en spraakverwerking. Meer van de verwerking van gegevens zal op de smartphone zelf gebeuren in plaats van op servers van Google zelf.

Net zoals bij andere leaks moeten we de informatie rond de chipset van Samsung nog met een korreltje zout nemen. Zodra de Google en Samsung de samenwerking zelf bevestigen, weten we het pas met zekerheid. We zullen echter ook even moeten afwachten welke aanpassingen en toevoegingen Google heeft gemaakt aan de Samsung Exynos. Voorlopig ziet het er wel naar uit dat de chip op vlak van snelheid wel mee zal kunnen met de beste smartphones van het moment.