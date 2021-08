Google stelt eigen smartphonechipset Tensor voor

Google maakt door middel van een reeks tweets de komst van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro bekend. De techreus bevestigt tevens de aanwezigheid van zijn eigen ontworpen chipset op deze apparaten, genaamd Google Tensor. Waar is deze processor toe in staat?

De komst van de nieuwe chipset komt niet als een volledige verrassing. We vingen eerder al gelijkaardige geruchten op, waarin er naar de chip verwezen werd met zijn codenaam 'Whitechapel'.

In het kort zou de Tensor-chipset allerlei functionaliteiten van de Pixel-smartphones moeten verbeteren; van browsen op de Android-interface tot het nemen van foto's, met snellere resultaten voor de Google Assistant en andere taken rond stemherkenning. De nieuwe chipset zou alle informatie op het toestel zelf verwerken, in plaats van beroep te moeten doen op de servers van Google.

We hebben de effecten van dit soort chips eerder gezien in de A-reeks Bionic-chipsets van Apple. Daar is de software op maat gemaakt voor de hardware, waardoor de vlaggenschepen van Apple vaak in de top van onze benchmarktesten verschijnen met een minimaal gebruik aan RAM-geheugen.

So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it's our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwyAugust 2, 2021

Betere stemherkenning

Google gaf in een tweet enkele vlakken aan waarop de Tensor-chip een verbetering zal zijn voor Pixel 6-smartphones. Dit zijn onder meer de camera, spraakherkenning en andere functies, maar de grootste verschillen bevinden zich op het gebied van AI en machine learning-processen op het toestel. Deze verbeteren de stemcommando's, vertalingen, ondertitels en het omzetten van spraak naar tekst.

Dit zijn ook allemaal functies waar de Pixel-reeks graag mee uitpakt op Google IO, van Live Transcription in zijn Recorder-app tot Live Translation en Live Captioning, en meer. We zijn er zeker van dat Google nog enkele eigenaardigheden voor de Pixel 6 achter de hand houdt.

(Image credit: Google)

Snellere camera's en betere sensoren

Uit een officiële blogpost blijkt ook dat Google dankzij Tensor zijn achterste camera's kon voorzien van betere sensoren. Deze zouden niet in het originele camerablok van de Pixel 5 en Pixel 4 passen, waardoor het bedrijf nu voor de nieuwe camerabalk kiest.

YouTuber Marques Brownlee zou de nieuwe smartphone naar verluidt zelf in zijn handen hebben gehad. Hij legt in een video uit dat de smartphonereeks sinds de Pixel 2 gebruikmaakt van dezelfde sensoren. Dankzij de komst van de nieuwe Tensor SoC (system-on-a-chip) kan Google eindelijk grotere sensoren toevoegen. Google teaset zelfs: "volledig nieuwe features, met verbeteringen voor bestaande functies." Wat dit betekent op vlak van fotografie wachten we graag af.

(Image credit: Google)

Material You-interface en beveiliging

Google bevestigt in het bericht ook dat Material You in Android 12 wordt aangedreven door Tensor. Material You zorgt voor een radicale herwerking van de interface naar een kleurenpalet dat van nieuwe animaties en design-frameworks gebruikmaakt.

Op vlak van beveiliging komt Tensor met zijn eigen veiligheidskern in combinatie met een nieuwe Titan M2-chip. Volgens Google komt de Pixel 6 met de "meeste lagen hardware-beveiliging in welke smartphone dan ook", wat dit dan ook mag inhouden.

(Image credit: Google)

Is Tensor enkel voor de Pixel 6?

De aankondiging van de Pixel 6 was een zeer aangename verrassing, maar het was niet het nieuws dat we verwachtten. Volgens een bericht van Bloomberg zouden we deze maand meer informatie krijgen over de middenklasse Pixel 5a. Dat lijkt op het eerste zicht onbelangrijk, maar nu vragen we ons af of de Pixel 5a ook met de Tensor-chip komt.

We vermoeden echter van niet, want Google rolt de Tensor uit als een grote sprong ten opzichte van zijn vorige generatie smartphones. We weten momenteel nog niet veel over de prijs van Pixel 6. Het is dus niet zeker of de Tensor enkel op premium toestellen verschijnt. We gaan er wel van uit dat het bedrijf wat tijd nodig heeft om zijn hardware en software volledig op elkaar af te stemmen. Zelfs de goedkopere iPhones moesten tot de iPhone SE 2020 wachten alvorens ze met de A-reeks chipset aan de slag konden.

Gezien de geruchten rond de bijna afgewerkte Pixel 5a zou het logisch zijn dat de smartphone met dezelfde Qualcomm-chipset komt als zijn voorgangers. Ook nieuwe middenklasse Pixel-smartphones zouden naar verluidt met Qualcomm-processoren verschijnen. Volgens een tweet van Walter Bloomberg zou "Qualcomm nauw met Google blijven samenwerken voor bestaande en toekomstige producten op basis van Snapdragon-platformen", aldus een woordvoerder van Qualcomm.

We wachten nog even af wat de komst van Tensor betekent voor de Pixel 6. Komt de chip met zijn eigen 5G-modem of zal deze door een andere chipfabrikant worden gefabriceerd, zoals analist Anshel Sag zich afvraagt? Google meldt immers niets over de komst van 5G.

Hoe dan ook stellen we de beweringen van Google rond de Tensor-chip graag op de proef. De Pixel 6 verschijnt in de 'herfst van 2021' in de Verenigde Staten, dus we zullen hier misschien nog even moeten wachten alvorens we met de smartphone aan de slag kunnen. Of Google hiermee een significant voordeel krijgt ten opzichte van de concurrenten Apple, Samsung en Xiaomi moet nog blijken.