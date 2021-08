Google Pixel 6 Pro komt mogelijk met stevig prijskaartje

Goolge kondigde gisteren de komst van zijn nieuwe Pixel-vlaggenschepen aan: de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De informatie blijft binnenstromen, en zeker over het Pro-model. Het toestel zou naar verluidt een vrij hoog prijskaartje krijgen dat dicht bij dat van de Samsung Galaxy S21 en iPhone 13 ligt.

Deze informatie is afkomstig van techsite DroidLife. De website merkte een interview op van Rick Osterloh, verantwoordelijk voor hardware van Google. Hij bespreekt de verwachtingen rond de prijs van de Pixel 6 Pro met het Duitse Der Spiegel. Helaas geeft hij geen exacte prijs, maar stelt wel dat de Pixel 6 Pro "duur zal zijn", omdat het toestel ontworpen is voor mensen die met de laatste technologieën aan de slag willen. Zelfs de standaard Pixel 6 "behoort tot het bovenste segment" en kan concurreren met zijn rivalen. Volgens Osterloh is de smartphone een "mainstream premium product".

Osterloh stelt dat de laatste twee generaties Pixel-smartphones niet bepaald in het vlaggenschipsegment zaten. De Google Pixel 5 kostte bijvoorbeeld 629 euro bij de lancering en kwam in slechts één beschikbare configuratie met specs die onder die van premium smartphones liggen.

Uit de informatie van Osterloh blijkt dat de Pixel 6 Pro in een hogere prijsklasse terechtkomt, net als de Samsung Galaxy S21 Plus (1.049 euro) en misschien zelfs ook de aankomende iPhone 13 Pro, als deze dezelfde prijs krijgt als zijn voorganger (1.159 euro).

(Image credit: Google)

Wat zorgt er bij de Pixel 6 Pro voor deze hoge prijs?

Ondanks de onthulling door Google zijn er nog steeds een boel vragen. Uit de thread op Twitter en blogpost van Google kunnen we enkele specificaties opmaken, maar we vragen ons nog steeds af waardoor het prijskaartje hoger is dan dat van de Pixel 5 en Pixel 4.

Een van de grote verklaringen is mogelijk de komst van de Google Tensor, de eerste zelfontworpen SoC (system-on-a-chip) van het bedrijf zelf. Volgens Google zorgt deze chip voor grote vooruitgangen op vlak van cameramogelijkheden en stemherkenningsfeatures. Het hoge prijskaartje zou een afbetaling kunnen vormen voor al het onderzoek dat Google moest voeren om zijn eigen chip te maken.

Het prijskaartje kan ook verklaard worden door het uitgebreide aantal camera's. Beide toestellen komen met een hoofd- en groothoeklens, maar de Pro-versie krijgt er nog een 4x optische telefotocamera bovenop. YouTuber Marques Brownlee, die naar verluidt de Pixel 6 al in handen heeft gehad, stelt in een nieuwe video dat de Tensor-chipset Google in staat stelt om een nieuwe camerasensor in de aankomende reeks te verwerken. Eerdere Pixel-smartphones sinds de Pixel 2 in 2017 maakten immers allemaal gebruik van dezelfde sensoren.

Er zijn veel redenen waarom de prijs van de Pixel 6 Pro zo hoog kan liggen, en ze zijn vrij duidelijk als je de Pixel 5 vergelijkt met de beste smartphones die je nu op de markt kan vinden. Voor een meerprijs krijg je 5x optische telefotolenzen, grote 5.000mAh batterijen (in de Samsung Galaxy S21 Ultra, WQHD 3.200 x 1.400 displays (OnePlus 9 Pro, een snelle 144Hz beeldverversing en tot wel 16GB RAM (ASUS ROG 5), of zelfs een op maat gemaakte chipset (iPhone 12 Pro).

Google kondigde ook de komst van enkele van deze elementen aan, maar we zijn benieuwd naar wat het bedrijf nog achter de hand houdt.