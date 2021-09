Google Pixel 6 verschijnt mogelijk pas op 28 oktober

De Google Pixel 6 verschijnt mogelijk toch niet vóór de iPhone 13 in september. Een bron noemde eerder deze week 13 september als releasedatum, maar een nieuw gerucht brengt deze bewering in twijfel.

Naar verluidt worden de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro midden oktober uit de doeken gedaan en arriveren de toestellen op 28 oktober.

De nieuwe data zijn genoemd door leaker Jon Prosser van Front Page Tech. Hij citeert daarbij zijn eigen bronnen. De toestellen moeten vanaf 19 oktober beschikbaar zijn voor pre-orders.

Prosser is er niet zeker van wanneer het #MadeByGoogle-event plaatsvindt, maar denkt dat 19 oktober een goede kanshebber is.

EXCLUSIVE: NO. The Google Pixel 6 is NOT launching the day before the iPhone 13 event 😂Here’s when it’s actually coming 👇https://t.co/1vitXLfLMTAugust 31, 2021 See more

In het bericht bekritiseerd Prosser de media (waaronder TechRadar) voor het stellen dat de Pixel 6-reeks op 13 september verschijnt. Dit gerucht was afkomstig van (doorgaans betrouwbare) leaker Bald Panda op het Chinese socialemediaplatform Weibo . Prosser stelt dat het niet logisch is dat Google probeert om Apple aan te pakken door de toestellen een dag eerder dan de iPhone te lanceren. Voor Google is het dan ook geen typisch moment om telefoons te lanceren.

Analyse: opnieuw een oktober-release voor de Google Pixel 6?

Zoals Prosser aanhaalt, is het logisch dat Google zijn gewoonlijke releaseschema van oktober aanhoudt. Vooral als de iPhone 13 naar verluidt op 14 september verschijnt. Google heeft tot nu toe elk Pixel-vlaggenschip onthuld in oktober.

Apple bracht lange tijd consistent iPhones uit in september, maar door de coronapandemie verschenen de iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 Mini pas in oktober. We denken niet dat Apple en Google in elkaars vaarwater willen komen.

Daarnaast denken we zeker niet te min over de Pixel 6. Met de nieuwe Tensor-chipset van Google is de Pixel 6 en Android 12 een goede kanshebber tussen de vlaggenschepen dit jaar. Het is een kwestie van afwachten om te zien hoe het toestel zich in de praktijk verhoudt.