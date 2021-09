iPhone 13 en iPhone 13 Pro: de 7 grootste nieuwe camerafuncties

Apple heeft de iPhone 13 en iPhone 13 Pro officieel uit de doeken gedaan. Net als bij elke andere iPhone zitten veel van de nieuwe functies in het camerablok achterop het toestel.

Of je nu graag foto's neemt, filmt of beide: er zijn dit jaar enkele intrigerende nieuwe functies op de iPhone-reeks terechtgekomen. We hebben in de onderstaande lijst de beste daarvan samengebracht in een handig overzicht.

Natuurlijk komen zowel de iPhone 13- als iPhone 13 Pro-reeks met nieuwe camera-hardware. De laatstgenoemde krijgt ditmaal de grootste sensoren in een Apple-smartphone ooit. Het draait tegenwoordig echter steeds vaker om de achterliggende software die het grote verschil maakt in de kwaliteit van de camera's. Apple heeft er nu een aantal handige functies aan toegevoegd.

Hieronder kan je de meest intrigerende nieuwe camerafuncties terugvinden. We hebben ze gerangschikt op basis van hoe erg we er zelf naar uitkijken. Daarnaast proberen we ook te evalueren of alles daadwerkelijk zo interessant is als Apple zelf zegt.

Voordat we verder gaan, willen we even aanhalen dat als we hieronder naar de iPhone 13 verwijzen, we het zowel over de iPhone 13 als de iPhone 13 Mini hebben. Indien we het over de iPhone 13 Pro hebben, spreken we zowel over de iPhone 13 Pro als de iPhone 13 Pro Max.

1. Filmmodus (iPhone 13 en iPhone 13 Pro)

De grootste nieuwe camera-upgrade voor het schieten van video's op de iPhone 13 en iPhone 13 Pro is de nieuwe 'Cinematic Mode', oftewel Filmmodus. We hebben op andere smartphones, zoals de Sony Xperia 1 II, de mogelijkheid gezien om een 'rack focus' uit te voeren (een techniek waarbij de focus van een object tijdens het shot wordt verlegd naar een ander object). Het is de eerste keer dat een dergelijke functie op een iPhone verschijnt. De nieuwe modus van Apple gaat ook daarnaast iets verder dan zijn concurrenten.

Er zijn twee grote trucs in de Filmmodus. Om te beginnen zijn er algoritmes die volgens Apple geoptimaliseerd zijn op basis van klassieke cinematografie. Deze algoritmes zullen automatisch een typische 'rack focus' vinden voor jouw scène.

In de Knives Out-achtige voorbeeldfilm van Apple zien we voornamelijk mensen in het kader wandelen en naar iemand anders staren. In dit geval zal de iPhone 13-reeks automatisch herkennen wat er gebeurt en een focus voor jou opstellen. Je kan dit ook omzeilen met de gebruikelijke tik-focus.

Dit zag er niet volledig vlekkeloos uit bij de demo van Apple - met een onstabiele autofocus - maar we willen dit wel graag eens zelf in werking zien. Het interessante aan deze Filmmodus is dat het hier gebruikmaakt van een combinatie van machine learning en de ongelijkheid van de verschillende perspectieven van de camera om een dieptekaart op te maken die in de video is opgebouwd.

Dit kan belangrijk zijn, omdat het richting een Portretmodus voor video gaat waarmee je de focus kan aanpassen nadat je de beelden hebt gemaakt. Apple stelt dat je in staat zal zijn om de hoeveelheid bokeh (achtergrondvervaging) aan te passen in de Foto's-app en iMovie-app voor iOS. Deze functie zal ook binnenkort naar iMovie voor macOS en Final Cut Pro komen in nieuwe updates waar macOS 12 Monterey voor vereist is. De technologie staat misschien nog in zijn kinderschoenen, maar het is zeker de moeite waard om het in de gaten te houden.

2. Macro-fotografie (iPhone 13 Pro)

We hebben al in eerdere smartphones goede macromodi gezien, zoals bij de Huawei P30 Pro en de telemacrolens van de Xiaomi Mi 11, maar dit is iets dat wel ontbreekt op iPhones. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max komen met nieuwe macrofuncties op hun groothoekcamera.

Apple zegt dat de nieuwe groothoekcamera, die met een f/1.8 diafragma en 120-graden kijkhoek komt, een nieuw lensontwerp en autofocussysteem krijgt dat het in staat zal stellen om te focussen op onderwerpen die slechts twee centimeter ver zijn. Het zou deze objecten ook kunnen vergroten.

Interessant genoeg stelt Apple dat deze nieuwe macrofuncties ook gelden voor video, waaronder de Slo-Mo- en Time-Lapse-modi. De eerste voorbeelden van professionele fotografen zien er indrukwekkend uit, maar we kijken uit naar de werking ervan in gewone alledaagse omstandigheden bij natuurlijk licht.

3. Fotografische Stijlen (iPhone 13 en iPhone 13 Pro)

Een andere mogelijk handige toevoeging die voor de hele iPhone-reeks beschikbaar wordt is Fotografische Stijlen. Deze functie werkt ongeveer als de Adobe Lightroom-preset waarmee je een bepaalde look aan jouw foto's kan toevoegen. Die worden echter bij het nemen van de foto's toegevoegd, en niet tijdens de post-productie.

Dit houdt in dat het algoritme van de iPhone kan beslissen welke onderdelen van een afbeelding moeten worden bijgewerkt, en van welke delen het af moet blijven. Helaas zullen er bij de eerste release slechts vier Fotografische Stijlen beschikbaar zijn, waaronder 'rijk contrast' en 'levendig'.

Het klinkt zeker genuanceerder dan het toevoegen van een eenvoudig filter die je hele afbeelding bijwerkt, maar de Fotografische Stijlen lijken zelf heel simplistisch en kennen weinig variatie. Het wordt interessant om te zien of Apple je de mogelijkheid geeft om je eigen stijlen te maken en op te slaan, waarmee je meer kunt dan enkel de 'toon' en 'warmte' aanpassen. Mogelijk laat het dit wel over aan apps van derde partijen.

4. Apple ProRes-ondersteuning (iPhone 13 Pro)

Zoals de geruchten al aangaven, zal Apple "later dit jaar" het ProRes-videoformaat toevoegen aan de iPhone 13 Pro-reeks.

Als je daar meer informatie over wenst, helpen we je hier verder. In het kort is het een gecomprimeerd videoformaat dat relatief eenvoudig te bewerken is in programma's zoals Final Cut Pro en Adobe Premiere Pro, zonder dat het teveel details of dynamisch bereik verliest.

Apple heeft nog niet onthuld welke van de zes bestaande ProRes-formaten ondersteund worden op de iPhone 13 Pro-modellen, maar het bedrijf zei wel dat je ProRes-bestanden in 4K tegen 30fps kunt opnemen. Als je voor het 128GB-model kiest dat iets minder capaciteit heeft, krijg je een downgrade naar 1080p bij 30fps.

Het is nog niet duidelijk waarom dit zo is, maar het is een vreemde voetnoot in een voor de rest heel grote update voor geavanceerde filmmakers die hun iPhone willen inzetten als B-camera.

5. Nachtmodus op alle camera's (iPhone 13 Pro)

Apple zegt dat zowel de iPhone 13 als iPhone 13 Mini een "verbeterde Nachtmodus" krijgen, maar enkel de Pro-modellen krijgen er een die werkt op alle drie de camera's.

Voor veel mensen zal dit waarschijnlijk de grootste camera-upgrade zijn voor de nieuwe iPhone Pro-toestellen, gezien de veelzijdigheid van de Nachtmodus. In een van onze gidsen rond het nemen van professionele portretfoto's met jouw smartphone stelt professioneel fotograaf Damien Demolder dat "een nachtmodus soms handig is in normale omstandigheden om het contrast te verminderen met een geaccentueerd dynamisch bereik".

We zagen eerder bij de Samsung Galaxy-reeks al een nachtmodus verschijnen op hun telefoto- en selfiecamera's, dus het is geen nieuw concept. De optie om de Nachtmodus van Apple ook op de de nieuwe 77 mm equivalente telefotocamera van de iPhone 13 Pro te kunnen gebruiken, is echter wel interessant. We willen er dan ook graag zelf gebruik van maken. Zeker bij portretten met weinig licht.

6. Grotere camerasensoren (iPhone 13 en iPhone 13 Pro)

Zowel de iPhone 13 als iPhone 13 Pro hebben grotere sensoren voor hun 'brede' hoofdcamera's. Indrukwekkend genoeg krijgen de iPhone 13 en iPhone 13 Mini dezelfde hoofdcamera's als de iPhone 12 Pro Max van vorig jaar, met pixels van 1,7 micron, Sensor-Shift optische beeldstabilisatie en een f/1.6 diafragma. Gezien het feit dat de iPhone 12 Pro Max de derde plaats inneemt op onze lijst met de beste camera-smartphones, lijkt dat wel een mooie upgrade.

De hoofd-groothoekcamera's van de iPhone 13 Pro-reeks komen met de grootste sensoren die we ooit op een iPhone hebben gezien, met pixels van 1,9 micron die worden bijgestaan door dezelfde Sensor-Shift stabilisatie en een heldere f/1.5 lens. Volgens Apple zou dit 2,2x beter moeten zijn bij het maken van beelden in situaties met weinig licht (in vergelijking met de iPhone 12 Pro Max). Het is echter nog niet duidelijk waar het bedrijf daarmee naar verwijst. Ruis? Dynamisch bereik? Zodra we er zelf mee aan de slag kunnen, zullen we het wel ondervinden.

We zijn nu op het punt aanbeland dat de software, zoals Smart HDR 4 en Nachtmodus, een grotere impact heeft op de resultaten dan de traditionele hardware-verbeteringen.

Heldere lenzen en grote sensoren vormen wel een goede basis voor een smartphone-camera. We willen graag zelf zien hoe deze nieuwe hardware op de iPhone 13- en iPhone 13 Pro-modellen presteert.

7. Langere telefotolens (iPhone 13 Pro)

Apple maakt nog steeds geen gebruik van de gevouwen optica van andere smartphones als de Samsung Galaxy S21 Ultra, die zo een 10x optische zoom krijgen. De telefotocamera's van de iPhone 13 Pro en Pro Max krijgen nu wel wat extra bereik met 3x zoom.

Dit brengt een brandpuntafstand tot 77 mm, wat handig is voor portretten en het nemen van kiekjes op reis. Er is wel een nadeel: om dat te bereiken is het diafragma teruggebracht van f/2.2 naar f/2.8. Dit houdt in dat de sensor minder licht krijgt.

Houdt dat dan ook een lagere beeldkwaliteit in? Niet noodzakelijk. De aangepaste software (en de beschikbaarheid van Nachtmodus op alle lenzen) zou mogelijk de verschillen met de telefotolens van vorig jaar kunnen gladstrijken. Dit is echter wel iets dat we moeten testen. Bovendien is het ook iets dat Apple begrijpelijk niet zomaar zelf wil aanhalen.