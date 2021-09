Google Pixel Fold lanceert mogelijk voor einde van 2021

We vingen al eerder informatie op over de komst van een Google Pixel Fold. Volgens een nieuw gerucht zou het toestel in de laatste maanden van 2021 verschijnen. Dat houdt in dat het mogelijk ook opduikt naast de release van de Google Pixel 6 die we in oktober verwachten.

Een tweet van David Naranjo, de Senior Director of Display Supply Chain Consultants, vermeldt enkele toestellen die in Q3 en Q4 verschijnen, en naar verluidt gebruikmaken van LTPO OLED-panelen van Samsung Display Company (SDC). Deze lijst bevat onder meer de iPhone 13 Pro, maar er worden in Q4 ook een Google Pixel 6 Pro en Google Pixel Fold verwacht.

With the announcement of iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max having a variable refresh rate up to 120Hz marks 20 models that are current and rumored that use LTPO OLED panels from SDC. pic.twitter.com/5wlbsl2HF1September 16, 2021

De bijkomende informatie over de Pixel Fold is interessant, zeker als hij nog dit jaar zou uitkomen. Er wordt verwacht dat het toestel samen met de Google Pixel 6 wordt vrijgegeven, wat in oktober zou zijn. Dat houdt in dat we mogelijk niet lang meer hoeven te wachten.

Analyse: wanneer komt de Google Pixel Fold?

We hebben nu al meerdere berichten ontvangen over de lancering van de Google Pixel Fold in 2021, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit plaatsvindt. De hoeveelheid geruchten doen ons vermoeden dat het geen kwestie meer is óf het toestel verschijnt, maar simpelweg wanneer.

Een van de meest recente geruchten vergelijkt de vermeende specs van de Pixel Fold met die van de aankomende Pixel 6. Het bericht suggereert dat de foldable mogelijk een vouwbare versie is van het nieuwe vlaggenschip van Google. Het zou dus ook met de nieuwe Tensor-chipset komen, alsook met de bijhorende camera's.

De kans bestaat natuurlijk dat de Pixel Fold pas in 2022 arriveert. Er werd naar verluidt in een Android 12-bèta naar het toestel gerefereerd onder een mogelijke codenaam ('Passport'), samen met de Pixel 6 en Google Pixel 5a, dus het kan zijn dat de release pas in 2022 plaatsvindt. We hebben nog niet genoeg gehoord over de Pixel Fold om te weten wanneer hij van de band zou rollen. Misschien zal Google het toestel wel teasen bij de onthulling van de volgende vlaggenschepen, gewoon om ons warm te houden voor volgend jaar.