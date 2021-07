Vijf nieuwe vouwbare smartphones gelekt, waaronder Pixel Fold en gigantische Xiaomi

Als je een fan bent van vouwbare toestellen, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit voor jou. Het lijkt er namelijk op dat er vijf nieuwe vouwbare smartphones onderweg zijn voor het eind van 2021. Naast de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3, gaat het ook om toestellen waar we een stuk minder over gehoord hebben.

Dit gerucht is afkomstig van de Zuid-Koreaanse nieuwssite The Elec. Het gaat voornamelijk over het ultradunne glas (UTG) wat gebruikt wordt voor de schermen van de vouwbare toestellen. De displays beschikken echter over een plastic laag, wat in contrast is met de naam van het materiaal.

Welke toestellen komen eraan?

De meest intrigerende smartphone die genoemd wordt is het vouwbare toestel van Google. Volgens voorgaande geruchten gaat het om de Pixel Fold. Naar verluidt zou deze smartphone over een 7,6 inch scherm beschikken wanneer deze volledig is geopend. We hebben geen andere details over het toestel.

Xiaomi brengt daarnaast de opvolger van de Mi Mix Fold. The Elec spreekt over een Mi Mix Fold 2. Het klinkt als een gigantische telefoon, met een 6,52 inch tweede display als het toestel is dichtgevouwen. Het zou een 8,01 inch display hebben als de telefoon is uitgeklapt. Dit moet het een tabletachtige ervaring geven.

Dit is echter niet het grootste toestel in het rijtje. Mogelijk komt Honor namelijk met een vouwbaar toestel met 8,03 inch display. Het scherm aan de buitenkant zou 6,45 inch bedragen. Het zou gaan om de Honor Magic Fold. Op 12 augustus vindt een wereldwijd launch event door Honor plaats, maar we verwachten dat dit evenement de focus legt op de Honor 50, en niet op een flexibele smartphone.

Het gaat om een telefoon van Vivo met een 8 inch scherm aan de binnenkant en een 6,5 inch scherm aan de buitenkant. Naar verluidt zal dit toestel verschijnen in de laatste maanden van 2021.

Daarnaast is er een toestel van Oppo, die relatief klein lijkt in vergelijking met de rest in dit rijtje. Het zou beschikken over een 7,1 inch hoofdscherm en een 5,45 inch tweede display. Volgens The Elec zou dit toestel pas in 2022 verschijnen.

Vier van de vijf bovenstaande toestellen zijn van Chinese bedrijven. Drie ervan (Vivo, Xiaomi en Honor) hebben een lange geschiedenis van het produceren van high-end producten in China, maar niet wereldwijd. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de originele Mi Mix Fold. Het komt ook weleens voor dat fabrikanten deze producten ook naar de globale markt brengen, maar dan maanden later.

Zelfs als deze toestellen dit jaar worden aangekondigd, is de kans aanwezig dat je ze pas kunt kopen in 2022 (als dat überhaupt het geval is voor de Benelux).