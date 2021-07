OnePlus Nord 2 officieel: middenklasse toestel met veelbelovende specs

Het is officieel: OnePlus heeft op 22 juli de OnePlus Nord 2 uit de doeken gedaan via een live event. Het is de opvolger van de originele OnePlus Nord die in 2020 verscheen. Naast de OnePlus Nord 2 heeft het bedrijf ook de nieuwe draadloze oortjes genaamd OnePlus Buds Pro onthuld.

De OnePlus Nord 2 heeft een 6,43 inch AMOLED-scherm met resolutie van 1.080 x 2.400 pixels. De beeldverversing bedraagt 90Hz.

De OnePlus Nord 2 verschijnt in verschillende kleuren, waaronder Green Woods, Blue Haze en Gray Sierra. De groene variant is exclusief verkrijgbaar in India.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Nord 2: prestaties

Het nieuwe midrange toestel van OnePlus beschikt over een MediaTek Dimensity 1200-AI-chipset. Dat is een unicum voor OnePlus, aangezien het doorgaans voor processors van Qualcomm kiest. Volgens het bedrijf moet dit zorgen voor een stijging in prestaties. Voor de processor gaat het om een stijging van 65 procent. De grafische prestaties zijn zo'n 125 procent beter, aldus het bedrijf.

Het toestel is beschikbaar met maximaal 12GB RAM-geheugen en 256GB aan opslaggeheugen. Dit model kost 499 euro. Er is ook een variant met 8GB RAM en 128GB opslag beschikbaar. Deze gaat over de toonbank voor 399 euro.

OnePlus Nord 2: camera, batterij en software

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus Nord 2 heeft aan de achterkant een 50MP hoofdcamera (f/1.88), een 8MP groothoeklens (f/2.25) en een 2MP macrolens (f/2.5). De hoofdcamera is ook te vinden in de OnePlus 9-reeks. Er wordt gebruik gemaakt van een IMX766-sensor. De selfiecamera aan de voorkant bedraagt 32MP (f/2.45).

Het toestel heeft een accucapaciteit van 4.500mAh en beschikt over 65W-snelladen. Volgens OnePlus kan de OnePlus Nord 2 binnen dertig minuten volledig worden opgeladen.

OxygenOS 11.3 is de software waar de OnePlus Nord 2 op draait en biedt alle functies die je mag verwachten van de softwareschil bovenop Android 11. Verder is er een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig, evenals stereospeakers en 5G-ondersteuning.

De OnePlus Nord 2 is vanaf 28 juli te koop in Europa. Je kunt direct een pre-order plaatsen. Bij het pre-orderen van het toestel krijg je tien procent korting op een telefoonhoesje en -screenprotector. Daarnaast ontvang je vijftig procent korting op de aankoop van de OnePlus Buds Z.