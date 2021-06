Samsung Galaxy Z Flip 3: gelekte renders tonen kleurenopties

Als alles goed gaat, verschijnt binnenkort de Samsung Galaxy Z Flip 3. Nieuwe renders van de smartphone geven ons een eerste blik van de achterzijde van de aankomende clamshell foldable. Daarnaast krijgen we de mogelijke tinten te zien waarin hij verschijnt.

Het leak meldt ook de mogelijke releasedatum voor de Z Flip 3, welke op 3 augustus zou vallen. Dat bevestigt tevens eerdere geruchten dat er op die datum een groot Samsung Unpacked event plaatsvindt. De nieuwe foldable zou een prijskaartje van ongeveer 1.400 dollar krijgen. De Samsung Galaxy Z Flip 5G had een adviesprijs van 1.449 dollar, wat zich bij ons vertaalde naar 1.500 euro. Er is dus mogelijk een prijsverschil, maar verwacht dus geen grote dalingen.

Er zijn al meerdere geruchten opgedoken rond de Samsung Galaxy Z Flip 3, maar de nieuwe renders geven ons een veel beter beeld van de nieuwe clamshell smartphone. De afbeeldingen zijn afkomstig van GizNext, en zij tonen de smartphone vanuit alle mogelijke hoeken:

Als we van deze nieuwe renders mogen uitgaan, dan zal de Z Flip 3 niet veel verschillen van zijn voorgangers, op een groter extern scherm na. Volgens het bericht van GizNext wordt dat 1,9 inch, wat een stijging is ten opzichte van het 1,1 inch display van de voorgangers. De nieuwe foldable krijgt ook een groter paar hoofdcamera's die verticaal naast het externe scherm staan. De renders tonen dit display ook in werking als audiospeler, en suggereren daarmee dat het een touchscreen wordt.

De renders zijn in de video te zien in verscheidene kleuren wat mogelijk de tinten worden waarin het toestel verschijnt: donkergroen, licht violet, pastelgeel en zwart. Volgens GizNext komt er ook een versie in het roze, grijs, donkerblauw en wit. De renders laten wel duidelijk zien dat het externe scherm en de camera's steeds in een zwart blok verwerkt zijn.

Galaxy Z Flip 3: slechts een handvol verbeteringen.

Zoals wel vaker het geval is, zijn niet alle geruchten het eens over sommige aspecten van de smartphone. Volgens een gerucht zou het externe scherm 3 inch groot zijn, wat al een stuk groter is dan de geschatte 1,9 inch van GizNext.

Er zijn ook enkele interessante berichten. Eentje daarvan suggereert dat de Z Flip 3 ook compatibel is met de Samsung S Pen stylus. We vingen eerder al op dat dit mogelijk bij de Galaxy Z Fold 3 ook het geval is. Het hoofdscherm is niet zo heel groot en komt volgens GizNext neer op hetzelfde 6,9 inch scherm van zijn voorganger met een dunne 25:9 beeldverhouding. We weten dus niet goed of het wel zo praktisch is om met een stylus op dit scherm te werken, maar het is hoe dan ook leuk nieuws.

Voor meer informatie rond de verbeteringen en nieuwigheden van deze smartphone zullen we moeten wachten op de release. Als deze daadwerkelijk in augustus plaatsvindt, dan valt de wachttijd gelukkig nog wel mee.

Via Android Police