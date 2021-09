iPhone 14: '120Hz-beeldverversing niet naar alle modellen'

Apple heeft pas net de iPhone 13 uit de doeken gedaan, maar we horen nu al het een en het ander over de iPhone 14. Naar verluidt krijgen niet alle modellen in de iPhone 14-reeks een beeldverversing van 120Hz. Minstens één model zou blijven bij een standaard verversingssnelheid van 60Hz.

Volgens de Zuid-Koreaanse website The Elec (via MacRumors), krijgt de iPhone 14 een LTPS OLED-paneel (Low Temperature Polycrystalline Silicon). Deze bewering is gebaseerd op bronnen binnen de toeleveringsketen van Apple.

LTPS OLED houdt in dat er een beeldverversing van 60Hz is, in plaats van de soepelere 120Hz verversingssnelheid die mogelijk is met LTPO OLED (Low Temperature Polycrystalline Oxide). Het lijkt erop dat we tot de iPhone 15 moeten wachten om op elke nieuwe iPhone van een supersnelle verversingssnelheid te kunnen genieten.

De iPhone 13. (Image credit: Apple)

De iPhone 13 Mini en iPhone 13 maken gebruik van LTPS OLED (60Hz), terwijl de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max over LTPO OLED (120Hz) beschikken. Dezelfde splitsing was aanwezig bij de iPhone 12-modellen van vorig jaar.

De nieuwe geruchten liggen in lijn met hetgeen dat analist Ross Young voorheen zei over de iPhone 14-displays. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn ook volgens hem de enige modellen met de LTPO-technologie en hogere verversingssnelheid. Apple noemt deze functie ProMotion.

Dankzij die LTPO-technologie zou Apple een in-screen Face ID-scanner en under-display selfiecamera kunnen implementeren in de iPhone 14, waardoor er geen notch nodig is. Naar verluidt wordt de iPhone 14 Pro-reeks de eerste smartphone van Apple zonder notch.