'iPhone 14 Pro wordt eerste Apple-smartphone zonder notch'

Waar de iPhone 13 het nog altijd met een notch moet doen, lijkt Apple met de iPhone 14 Pro-reeks definitief afscheid te nemen van de inkeping. Het zou voor het eerst zijn dat een iPhone over een punch-hole selfiecamera beschikt. Dit soort frontcamera wordt al jaren gebruikt in verscheidene Android-smartphones.

Het nieuws is afkomstig van Jon Prosser, die onofficiële renders van de mogelijke iPhone 14 Pro Max deelde. Het design is verrassend, aangezien er voor Face ID meer vereist is dan de compacte lens die hieronder te zien is. Prosser denkt echter dat de andere componenten onder het display zijn verwerkt.

Deze designverandering is waarschijnlijk mogelijk doordat de iPhone 14 Pro Max wat dikker is. Er worden geen exacte getallen genoemd, maar Prosser denk dat het een stuk dikker is dan de 7,4 mm van de iPhone 12 Pro Max.

Daarnaast is er duidelijk een drievoudig camerablok te zien, met een LiDAR-scanner. De set-up lijkt erg op die van de iPhone 12 Pro Max en het toestel heeft een licht glanzende glazen achterkant. Het Apple-logo bevindt zich onder het glas. De volumeknoppen zijn rond, zoals bij de iPhone 4. Naar verluidt zou de behuizing van titanium zijn, in plaats van roestvrij staal. Dat zou mogelijk betekenen dat het toestel lichter wordt.

Er is nog altijd een Lightning-poort te zien aan de onderkant. De kleuren zijn wellicht niet geheel representatief. Er wordt gesproken over een roségouden kleur, maar deze is mogelijk niet definitief. Daarnaast verwachten we dat de standaard modellen niet over een titanium behuizing beschikken, aangezien dat een prijzig materiaal is.

Prosser verwacht dat de Pro-modellen zonder notch komen, maar denkt dat de standaard iPhone 14 (en de mogelijke iPhone 14 Mini) nog altijd over deze inkeping beschikt. Het blijft echter bij speculatie. Hoewel Prosser het vaak bij het rechte eind heeft, is het ook al vaker voorgekomen dat zijn beweringen niet klopten.

Bovendien is de iPhone 14-reeks nog minstens een jaar van ons verwijderd, aangezien de iPhone 13-serie op 14 september 2021 wordt aangekondigd.

Het mogelijke ontwerp van de iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Opinie: dit is precies wat de iPhone nodig heeft

Apple heeft in de afgelopen jaren niet echt significante wijzigingen aangebracht aan zijn iPhones. Het huidige design oogt wat saai en voelt door de grote notch wat gedateerd.

Apple zal de notch in de iPhone 13-reeks naar verluidt verkleinen, maar dat lijkt een te kleine stap wanneer de meeste rivalen in Android-land een volledig schermvullend design aanbieden.

Het weghalen van de notch in de iPhone 14 Pro-reeks, brengt de Apple-smartphones eindelijk dichterbij de concurrentie.

Daarnaast klinken de andere veranderingen ook positief. Niet iedereen zal blij zijn met een dikker toestel, maar het brengt mogelijk ook een grotere batterij met zich mee. Dat is iets waar we al jaren op wachten, dus we hopen dat Prosser het dit keer juist heeft.