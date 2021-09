iPhone 13: lancering bevestigd voor 14 september

Na een hoop speculaties weten we nu zeker dat Apple zijn digitale evenement houdt op 14 september. Tijdens het Apple Event zal zeer waarschijnlijk de iPhone 13 uit de doeken worden gedaan. Volgende week dinsdag vanaf 19:00 uur kun je het Apple Event live volgen.

Apple bevestigt het evenement via een poster waarop de datum van 14 september en de woorden 'California streaming' zichtbaar zijn. De marketingdirecteur van Apple tweet een korte clip, maar er wordt niet ingegaan op de producten die onthuld worden.

We're California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHdSeptember 7, 2021

Door de coronapandemie werd de iPhone 12 vorig jaar uitgesteld tot oktober. Sommige fans van Apple vreesden dat de iPhone 13 ook een maand werd uitgesteld. Hoewel het evenement niet ingaat op de apparaten die worden aangekondigd, suggereert ook Mark Gurman van Bloomberg dat de nieuwe iPhone volgende week uit de doeken wordt gedaan.

We verwachten daarnaast ook de Apple Watch 7, een nieuwe iPad en misschien zelfs een iPad Mini 6 en Apple Watch SE 2. Dit is echter nog niet zeker.

Analyse: California Streaming op een belangrijke dag voor de iPhone?

Apple houdt ervan om events te voorzien van een pakkende zin. In WWDC 2021 heette het evenement 'Connect', de iPad en Mac in april werden getoond tijdens het 'Spring Ahead'-event. Ook California Streaming belooft een grote hint te zijn voor wat komen gaat.

Hoewel Apple niet ingaat op de productonthullingen, is het mogelijk dat Apple zich focust op de streamingdienst Apple TV Plus, Apple Fitness Plus of de Apple One-bundel.

Er is echter een andere hint te vinden in de uitnodiging van Apples event. Op de eventpagina van Apple op je iPhone worden gebruikers namelijk via augmented reality (AR) door een Apple-vormig portaal geleid terwijl ze het landschap van Noord-Californië zien.

Coolest Apple event invite yet. It's basically some kind of mixed reality portal. pic.twitter.com/B3PSAcPBcXSeptember 7, 2021

Dit voelt als een duidelijke hint dat de iPhone 13 over betere AR/MR-functionaliteit zal beschikken. Het is ook mogelijk dat we eindelijk meer te weten komen over de Apple Glasses. We hebben weinig over het apparaat gehoord, maar verwachten dat het nog steeds in productie is. We zullen tot 14 september moeten wachten om meer te weten te komen.