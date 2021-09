'Apple Watch 7 wordt lastig verkrijgbaar'

De Apple Watch 7 wordt waarschijnlijk op 14 september aangekondigd, naast de iPhone 13. Dat stelt Mark Gurman van Bloomberg. De datum van het aankomende Apple Event is inmiddels officieel bekendgemaakt door Apple.

Sommige modellen verschijnen mogelijk pas later of in kleine aantallen: "Ik geloof dat we een aankondiging krijgen tijdens het gewoonlijke september-evenement naast de iPhone, maar verschillende modellen zullen later verscheept worden of in kleine aantallen. Dat moet niet onbekend zijn voor diegenen die de originele Apple Watch zagen lanceren in 2015."

De vorige keer dat de productieproblemen aan bod kwamen, werd er gespeculeerd of Apple de aankondiging en release zou vertragen. Het lijkt er echter op dat de iPhone-fabrikant voor een beperkte uitrol kiest.

Apple Watch 7: details en lancering

Naar verluidt krijgt de Apple Watch 7 de grootste verandering aan het design in jaren ten opzichte van het eerste model dat zes jaar geleden verscheen.

De Apple Watch 7 beschikt mogelijk over een groter scherm. Het formaat groeit naar 41 en 45 mm, in plaats van de 40 en 44 mm varianten in de voorgangers. De randen zouden platter en hoekiger zijn, en meer lijken op de iPhone 12.

Gecombineerd met de typische vraag naar vernieuwde Apple-producten, verwachten we dat de Apple Watch vlak na de aankondiging lastig aan te slepen is. Tijdens de lancering van de eerste generatie Apple Watch in 2015 was dit ook het geval. Vooruitbestellingen waren snel uitverkocht en het duurde maanden voordat de beschikbaarheid aan de hoge vraag kon voldoen.

Naar verluidt is Apple van plan om minstens een digitaal evenement te houden in september. We verwachten daar in elk geval de iPhone 13 en de nieuwe Apple Watch. Andere producten die dit jaar nog moeten verschijnen zijn de AirPods 3, een nieuwe iPad 2021, een vernieuwde iPad Air 5, een iPad Mini 6 en een vernieuwde MacBook Pro 14 inch.

We verwachten dat Apple deze week uitnodigingen verstuurd voor het iPhone-evenement.