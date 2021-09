Apple verruimt regels voor apps als Spotify en Netflix

Techgigant Apple kondigt aan dat het bedrijf app-ontwikkelaars voortaan toestaat om een in-app link toe te voegen aan hun applicatie (via The Verge).

Zogenoemde 'Reader-apps' als Spotify en Netflix mogen vanaf volgend jaar gebruikers via een link doorverwijzen naar een externe website om een account aan te maken of te beheren.

Tot op heden kon je niet zomaar een account aanmaken binnen apps voor digitale kranten, tijdschriften, boeken, audio, muziek en video. Enkel als daarvoor het betaalsysteem van Apple werd gebruikt, stond de fabrikant dit toe. Hierbij ontving het bedrijf uit Cupertino, Californië echter dertig procent van de inkomsten.

Je diende in de meeste gevallen al over een account voor de app te beschikken of er een aan te maken via je browser. Apple stond het niet toe om dit in de app te doen. Daar komt nu verandering in.

De marktwaakhond Japan Fair Trade Commission (JFTC) deed onderzoek naar Apple. Om het onderzoek af te sluiten doet de fabrikant nu water bij de wijn. Hoewel het om druk van Japanse bodem gaat, bevestigt Apple dat de versoepeling van de regels voor app-ontwikkelaars over de hele wereld geldt. Natuurlijk moeten ze daarvoor wel onder de tak "Reader-app" vallen.

Reader-apps mogen van Apple echter slechts één externe link toevoegen om gebruikers te helpen bij het instellen of beheren van hun account. Nog altijd mogen de ontwikkelaars geen digitale diensten te koop aanbieden, maar ze hoeven in elk geval geen commissie meer te betalen (op dit vlak).

Analyse: Apple lijkt eindelijk iets met kritiek te doen

Al jarenlang krijgt Apple kritiek over zich heen over diens manier van werken, zowel van bedrijven als ontwikkelaars. Onder meer Spotify diende een klacht in bij de Europese Commissie vanwege oneerlijke regels binnen de App Store. Spotify moet namelijk voor elke gebruiker een commissie betalen, terwijl die kosten niet gelden voor de even dure muziekstreamingdienst van de techgigant zelf: Apple Music.

Bedrijven vinden het daarnaast oneerlijk dat zij hun mogelijke klanten niet op de hoogte brengen van de vaak goedkopere abonnementen die ze op hun eigen website aanbieden.

Belangrijk om te weten: onder Reader-apps vallen géén videogames. Dit betekent dat de verandering geen invloed heeft op de huidige rechtszaak tussen Apple en Epic Games (maker van Fortnite).

Desondanks is het een goede vooruitgang dat Apple eindelijk iets met de kritiek van bedrijven en ontwikkelaars lijkt te doen. Het bedrijf zit verwikkeld in verschillende rechtszaken en wordt regelmatig onderzocht door autoriteiten in Europa en de Verenigde Staten vanwege oneerlijke concurrentie. Het lijkt erop dat ook Apple begint in te zien dat het anders moet.