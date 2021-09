Philips Hue en Spotify werken samen aan verlichting die synchroniseert met muziek

Philips en Spotify slaan de handen ineen om slimme verlichting naar een hoger niveau te tillen. Bij slimme verlichting kun je jouw lampen bedienen vanaf je smartphone om de perfecte ambiance te creëren.

Dankzij de samenwerking moeten Philips Hue-lampen ook kunnen knipperen op de beat van de muziek die wordt afgespeeld. Voorheen was een dergelijke functie ook mogelijk met behulp van third-party-apps zoals Huegasm.

Philips kondigt daarnaast een verscheidenheid aan nieuwe slimme lampen aan, waaronder een White Ambience-versie van zijn Filament-reeks. Hierbij kunnen de tonen van koel naar warm worden aangepast. Dit was voorheen niet mogelijk bij deze stijlvolle retro-achtige lampen.

Verlichting op basis van genre en setting muziek

Philips Hue-lampen (Image credit: Philips)

Slimme verlichting is in de wereld van smart home-apparaten een van de betaalbaardere opties, al kosten de lampen beduidend meer dan 'domme' lampen. Slimme verlichting is makkelijk te installeren en vereist enkel het vervangen van je huidige lampen door de nieuwe versies.

De populariteit van slimme verlichting wordt steeds groter. Het komt dan ook niet als een verrassing dat Statista schat dat de markt van slimme verlichting in 2023 zo'n 105,2 miljard dollar waard is, ten opzichte van 8,68 miljard uit 2018.

Het bedienen van je verlichting door middel van je smartphone maakt het leven wat gemakkelijker. De integratie met Spotify zorgt ervoor dat je meer uit je lampen kunt halen dan enkel het creëren van een rustgevende setting. De functionaliteit leent zich bij uitstek voor een feest.

Volgens Philips analyseert een algoritme de metadata van elk nummer in real-time om een bijpassend script bij het nummer te maken. Het algoritme zou hierbij rekening houden bij het genre van de muziek en de stemming die daarbij past.

De functie heeft wat weg van de Visualiser-functie die LIFX-verlichting aanbiedt, al houden die slimme lampen geen rekening met het genre of de setting van de muziek.

Het is daarnaast indrukwekkend dat je geen Spotify Premium nodig hebt; de functie werkt ook in combinatie met de gratis versie van Spotify. Je hebt echter wel een Hue Bridge nodig. Dat is een hub die je verbindt met de router in je huis om de slimme verlichting mee te verbinden.

Philips Hue biedt daarnaast ook wat personalisatie-opties aan. Je kunt een kleurpalet naar wens kiezen, en de maximale helderheid en intensiteit van de lampen aangeven.