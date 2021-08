Google introduceert nieuwe Nest Cams en Nest Doorbell

Google heeft vier nieuwe smart home-camera's onthuld. Het gaat om de Nest Doorbell, Nest Cam, Nest Cam met Floodlight en de nieuwe Nest Cam Indoor.

De vier camera's zijn alle voorzien van HDR, waarvan Google beweert dat het betere beeldkwaliteit levert gedurende de dag en nacht. De camera's (met uitzondering van de deurbel) moeten twee keer zoveel pixels tonen en een dubbel zo snelle beeldverversing ondersteunen. Dit moet zorgen voor soepelere, gedetailleerdere opnames.

De camera's en deurbel komen met Googles nieuwe TPU-chip onder de motorkap. Hierdoor zijn de producten in staat om objecten te herkennen en te volgen vanaf het apparaat zelf. Deze zijn hierdoor niet afhankelijk van de cloud, waardoor ze snellere en betrouwbaardere tracking bieden.

Verbeterde machine learning

De camera's kunnen volgens Google een groter aantal objecten detecteren. Nest Cams kunnen al mensen en pakketjes herkennen, maar daar komen nu voertuigen en dieren bij, inclusief de soort (kat, hond).

De apparaten beschikken over verbeterde machine learning, waardoor ze minder vaak notificaties sturen bij bewegingen die niet noodzakelijk zijn, zoals regen en sneeuw.

Alle nieuwe apparaten kunnen worden bediend via de vernieuwde Google Home-app op je smartphone. Bij de camera's die op batterijen werken, kun je ook het huidige batterijniveau in de gaten houden via de app.

Als je wifi ermee ophoudt of de stroom in huis uitvalt, kunnen de Nest Doorbell, Cam en Cam met Floodlight tot een uur lang aan beeldmateriaal opnemen op de lokale opslag van het apparaat. Dit uur vertaalt zich naar ongeveer een week aan gebeurtenissen.

Als de internet- of stroomverbinding weer is ingeschakeld, worden de opnames automatisch naar de cloud gestuurd, zodat je ze kunt bekijken op jouw smartphone.

Nest Doorbell

(Image credit: Google)

De Nest Doorbell beschikt over een minimalistisch design, waardoor het minder lijkt op de Nest Hello. Het heeft een langwerpiger ontwerp, een plattere afwerking en het beschikt over een regenbestendige IP54-rating.

Het is mogelijk om het deuntje van de Doorbell aan te passen. Het apparaat werkt in combinatie met Googles Nest-speakers en -schermen om je te alarmeren wanneer er op je deurbel wordt gedrukt. Het is ook mogelijk om een bestaande deurbel aan te sluiten op het apparaat als je graag een bedrade installatie wil.

De Nest Doorbell is verkrijgbaar voor 200 euro en is vanaf 24 augustus beschikbaar.

Dit prijskaartje maakt de Doorbell goedkoper dan de Nest Hello; deze cameradeurbel kostte 279 euro bij lancering. Echter biedt de Doorbell met 1.280 x 960 pixels een iets lagere resolutie dan de 1.600 x 1.200 pixels van de Hello.

Nest Cam (battery)

(Image credit: Google)

De officiële naam van de camera is 'Nest Cam (battery)'. Deze draadloze slimme camera kan zowel binnenshuis als buitenshuis worden gebruikt dankzij de IP54-rating.

De Nest Cam komt met een ophangsysteem in de doos, al is het ook mogelijk om een losse standaard voor op een tafel of kast aan te schaffen.

Met de ingebouwde batterij houdt de Nest Cam het zo'n drie maanden vol op één oplaadbeurt. Het is niet nodig om de camera in de buurt van stroom op te hangen, al is het wel mogelijk om de camera bedraad te gebruiken.

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor de camera, waaronder weersbestendige kabels en een anti-diefstal-ophangsysteem.

Net als de Doorbell kost de Nest Cam 200 euro. Pre-orders zijn beschikbaar vanaf 5 augustus. Vanaf 24 augustus is de camera beschikbaar.

Nest Cam met Floodlight en Cam Indoor

(Image credit: Google)

De Google Nest Cam met Floodlight is de eerste floodlight-camera van het bedrijf. Het beschikt over een centraal geplaatste camera met een lampje aan de zijkant.

Google heeft ook hier het machine learning-algoritme verbeterd, waardoor de floodlight enkel aan moet gaan als er iets belangrijks in beeld gebeurt. Bijvoorbeeld als er iemand in beeld loopt, maar niet als er een auto voorbij rijdt.

Daarnaast is er de tweede generatie Nest Cam Indoor, wat de goedkoopste van het rijtje is. Zoals de naam suggereert, is deze camera niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Ook zit er geen batterij in het apparaat. Je dient de Nest Cam Indoor dus continu aan te sluiten op de stroom.

De Nest Cam met Floodlight krijgt een prijskaartje van 300 euro. De Cam Indoor is verkrijgbaar voor 100 euro. Deze apparaten zijn later dit jaar verkrijgbaar.