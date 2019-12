Philips Hue Bluetooth lampen €27.95 View €29.99 View

Wanneer we het hebben over slimme verlichting, is Philips Hue een naam die je geregeld zal horen. Philips was een van de eerste bedrijven op de markt van de smart lights en heeft dat meteen goed gedaan. Bij onze test van verschillende slimme lampen van Philips Hue waren we namelijk erg tevreden over de eenvoudige installatie, gebruiksvriendelijkheid en integratie met Google Assistant.

Het grootste minpunt hier was de prijs van de volledige set-up en het feit dat je de Philips Hue Bridge nodig had om de volledige functionaliteit van de lampen te krijgen. Daarvoor heeft Philips nu een oplossing gemaakt in de vorm van Hue Bluetooth-lampen. Die lampen geven je bijna dezelfde mogelijkheden als de gewone slimme lampen, maar halen de kostprijs van het totaalplaatje stevig naar beneden.

(Image credit: Philips)

Geen Bridge, wel Bluetooth

De installatie van de Philips Hue Bluetooth-lampen komt grotendeels overeen met de gewone Hue-lampen. Je hebt hiervoor alleen een andere app nodig, namelijk Philips Hue Bluetooth. Download de app, schroef de lamp in de fitting, zet hem aan en vervolgens kan je hem toevoegen via de stap-voor-staphandleiding in de app.

(Image credit: Philips)

Nadat je de lampen heb toegevoegd, zie je hetzelfde vertrouwde bedieningsmenu in de app waarmee je (afhankelijk van de lamp) de kleur en/of helderheid kan aanpassen met een slider en verschillende scènes kan aanmaken. Je kan de lampen zelfs bedienen met Google Assistant en Alexa. De eenvoudige installatie en de gebruiksvriendelijke app zijn dus behouden – je kan zelfs zeggen dat de installatie makkelijker is, omdat je geen Bridge moet installeren – maar waar zit dan precies het verschil met de gewone Hue-lampen?

Zoek de verschillen

Heel erg veel verschillen tussen de Hue Bluetooth-lampen en de gewone zijn er in feite niet. De verschillen die er zijn, kunnen wel van groot belang zijn voor je aankoop. Een eerste verschil is dat je binnen de 10 meter van de lamp moet zijn om hem te bedienen. We konden dus niet bij het opwandelen van onze trap de lampen al inschakelen.

Een tweede verschil is het gebrek aan automatiseringsopties waarbij de lampen vanzelf aangaan op bepaalde momenten. Je kan ze bijvoorbeeld niet koppelen aan een routine in Google Home. Als je van plan bent je volledige huis te voorzien van Philips Hue-lampen, dan moet je eerst goed uitrekenen hoeveel lampen je dan nodig hebt, aangezien je maximaal 10 lampen kan toevoegen aan de Hue Bluetooth-app (met Hue Bridge zijn dit er 50).

Je kan de Hue Bluetooth-lampen tot slot wel gewoon koppelen aan een Hue Bridge om alle mogelijkheden te krijgen van de gewone Hue-lampen.